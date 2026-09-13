Hallaron un apartamento de lujo debajo de un puente en el norte de Bogotá: había muebles, colchones y hasta tapetes

La intervención retiró una construcción informal con muebles, colchones, ropa, zapatos, cobijas, tapetes, maletas y frascos de vidrio - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

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La Alcaldía de Bogotá recuperó 200 metros cuadrados bajo un puente de Usaquén que habían quedado ocupados por una construcción informal, muebles, ropa y residuos.

La jornada terminó con el retiro de seis toneladas de desechos y el desmonte de cuatro casetas improvisadas. La intervención ocurrió el viernes 11 de septiembre de 2026 en el puente de la calle 170 con carrera 15, en el norte de la capital.

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Cerca de 40 funcionarios participaron en el operativo, que buscó restablecer el paso peatonal en un punto donde una persona no domiciliada almacenaba objetos y vivía bajo la infraestructura.

La Secretaría de Seguridad informó que el lugar contenía una acumulación de elementos que ocupaba buena parte del espacio público. Para retirar algunos objetos, los equipos utilizaron maquinaria pesada.

La Secretaría de Seguridad informó que el espacio estaba ocupado como vivienda informal y había denuncias por robos, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Bajo el puente había muebles de madera, maletas con ropa, zapatos, cobijas, tapetes, colchones y frascos de vidrio. Los videos difundidos por la entidad mostraron que las pertenencias permanecían agrupadas en distintos sectores de la estructura.

La autoridad describió la construcción instalada allí como un “apartamento”. Según el reporte oficial, el espacio servía como vivienda y como lugar de almacenamiento para la persona que lo ocupaba.

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Los funcionarios desmontaron además cuatro casetas que habían sido levantadas debajo de la vía vehicular. Tras la limpieza, el corredor volvió a quedar disponible para los peatones.

Las denuncias de vecinos motivaron la recuperación del espacio público

La Secretaría de Seguridad indicó que las condiciones del lugar despertaban preocupación entre los residentes del sector. Las denuncias registradas mencionaban robos, comercialización de sustancias psicoactivas y consumo de esas sustancias en los alrededores.

El Distrito sostuvo que la acumulación de residuos había afectado las condiciones ambientales del punto. Algunos ciudadanos, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, cambiaban sus recorridos para evitar transitar por debajo del puente.

La acumulación de objetos y residuos bajo el puente de la calle 170 con carrera 15 deterioró las condiciones ambientales de la zona - crédito Secretaría de Seguridad

Durante el procedimiento también hallaron instrumentos asociados al consumo de sustancias alucinógenas. Los equipos decomisaron dos armas cortantes tipo machete y un teléfono celular.

La intervención reunió a la Secretaría de Seguridad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

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La persona que ocupaba el lugar rechazó alternativas de atención

La Secretaría Distrital de Integración Social había ofrecido en varias ocasiones atención a la persona que residía bajo el puente. Entre las alternativas figuraban alojamiento temporal y servicios de salud mental.

Según el informe oficial, la persona no aceptó las ayudas propuestas. Esa negativa fue consignada por el Distrito dentro del reporte posterior al operativo.

La actuación no se limitó al traslado de los objetos acumulados. Las entidades limpiaron la zona y recuperaron el área que había dejado de funcionar como espacio de paso.

Cerca de 40 funcionarios participaron en el operativo en Bogotá para despejar el espacio destinado al tránsito peatonal - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El caso llamó la atención por la cantidad de pertenencias encontradas en una estructura ubicada en una zona transitada del norte de Bogotá. La acumulación había convertido el sector en un lugar de habitación informal y restringido la circulación de los peatones.

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Las reacciones en las redes sociales por algunos ciudadanos no se hizo esperar, “DESCUBRIERON el agua tibia. En menos de un mes ya les han vuelto a tumbar el remiendo y el “dueño” del predio lo vuelve arrendar. Porque el super ALCALDE parece qué desconoce las mafias del espacio público"; “ ..y los alrededores del parque tercer milenios para cuándo??”; “Y que me dicen de la calle 125 ??? Y no ven nada”; “Y así por todo Bogotá...hay hasta urbanizaciones de cambuches”; “La 170 esta llena de cambuches, sino miren el puente de la 170 con autonorte”; “Les falta pasar por el de la calle 80 con av 68 que incluso están desvalijando el puente y se están robando el hierro”: fueron algunos de los mensajes.