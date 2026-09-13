El Festival Cordillera convierte la moda en otra protagonista de sus jornadas: estas fueron las prendas más llamativas del evento

La ruana, los colores neón y las lentejuelas conquistan el Festival Cordillera - crédito Infobae Colombia

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Pantalones baggy o cargo, chaquetas impermeables y, a la preferencia de los asistentes, entre tenis y botas de cuero de suela gruesa, encabezaron la tendencia de vestuario de los asistentes al Festival Cordillera en sus jornadas dentro del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Y es que, dada la variabilidad del clima en la capital colombiana en los primeros días de septiembre –entre sol y lloviznas, sumado a los fuertes vientos, a la falta de nubosidad en el cielo–, el público priorizó prendas funcionales diseñadas para proteger contra lluvias repentinas y descensos de temperatura.

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Las prendas utilitarias y la superposición de capas respondieron al clima de Bogotá

La combinación de piezas superpuestas respondió a temperaturas que fluctuaron entre los 11 °C y los 19 °C a lo largo de la primera fecha del festival.

La personalidad siempre será un factor determinante a la hora de elegir la pinta perfecta para un evento al aire libre - crédito Infobae Colombia

En los recorridos entre los escenarios, las chaquetas rompevientos de textiles sintéticos y los abrigos ajustables facilitaron la movilidad sin restar protección contra la humedad.

“Hola soy de Ecuador. Y bueno, yo me inspiré en este outfit porque me gusta expresarme y me gusta ser yo mismo. Y qué mejor para poder compartirlo, eh, en este día tan especial”, explicó Pedro Nava, proveniente de Ecuador y que durante la conversación reveló que la prenda de vestir que llevaba la había adquirido en uno de sus viajes a Shanghái.

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Un asistente al festival de música en el Parque Simón Bolívar, eligió una chaqueta de colores encendidos para complementar su outfit - crédito Infobae Colombia

Los pantalones holgados con bolsillos laterales y las faldas combinadas con pantalones cortos debajo se consolidaron como las alternativas más frecuentes para afrontar prolongadas horas de caminata y estancia de pie sobre el césped.

“Yo quiero expresar mi libertad de expresión, poder marcar un poco la diferencia, de ser auténtica en mi forma de pensar, de sentir y por eso escojo colores que brillen, que llamen la atención, porque así soy yo. Entonces, sí quiero como expresarme a mí misma y transmitir un mensaje tal vez de rebeldía y de inconformidad en la sociedad, un poco eso”, expresó una de las asistentes al evento.

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Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención durante la presencia de Infobae Colombia en el evento, pues el brillo de las lentejuelas con atuendos elaborados a la personalidad de cada asistente, así como los colores neón representativos para muchos dentro de su personalidad y colores encendidos, marcaron la jornada.

“Me gustan mucho los colores estampados y aquí hay un estampado, aquí hay otro. Me gusta jugar con los colores y con las texturas y también me gustan las capas. Entonces, por eso me vestí así”, agregó otra de las asistentes.

Los atuendos también cuentas una historia y esta asistente al Cordillea decidió dejar el miedo a un lado y ser arriesgo con todo el brillo - crédito Infobae Colombia

En cuanto a los complementos, fueron pocos los que los asistentes pudieron llevar teniendo en cuenta el clima, pues las gafas de sol no fueron necesarias dada la nubosidad, así como los sombreros, pues en esta ocasión fue piadoso con los asistentes al evento.

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El uso de bolsos cruzados tipo riñonera y mochilas pequeñas de material sintético impermeabilizado facilitó el resguardo de pertenencias personales y equipos electrónicos del público. Por su parte, las botas de cuero y el calzado con suela de goma antirresbaladiza predominaron en los senderos del parque y superaron en frecuencia al calzado deportivo convencional debido a las condiciones del terreno.

Los colores tierra con animal print fueron el 'must' en el Simón Bolívar para el Cordillera - crédito Infobae Colomb a

Un must del festival musical tenía que ver con la identidad latina que describe a los pueblos latinos, insignia con la que el Cordillera llegó para quedarse. Una prenda de vestir imperdible durante toda la jornada fue la ruana con diferentes estampados alusivos a la cultura indígena, con colores tierra que simbolizan la conexión con la cultura que nos conecta de diferentes maneras.

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Infobae Colombia estará atento a lo que ocurra en la segunda jornada de conciertos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y si el clima se portará bien con sus asistentes.