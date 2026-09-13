Cayó Baloto Revancha en Bucaramanga: esta es la millonada que se lleva el nuevo ganador

Cayó el Baloto Revancha en Bucaramanga- crédito ONJ

Guardar

Los resultados de Baloto Revancha dejaron un nuevo millonario en la ciudad de Bucaramanga, Santander, durante el sorteo 2.708 del sábado 12 de septiembre de 2026. La combinación ganadora fue 04, 08, 17, 21 y 27, junto con la Súper Balota 01.

El tiquete que obtuvo el acumulado de $3.200 millones fue comprado bajo la modalidad manual a través de Baloto.com. El jugador acertó los cinco números principales y la balota adicional.

PUBLICIDAD

Baloto informó que la jornada entregó premios a 25.058 personas en todas las categorías de Revancha. La premiación total del sorteo alcanzó $3.329.200.100.

Los participantes que jugaron Revancha el sábado 12 de septiembre de 2026 debían tener los números 04, 08, 17, 21 y 27, además de la Súper Balota 01, para obtener el acumulado. El único ganador de la categoría principal realizó una apuesta manual por el canal digital y recibirá más de $3.200 millones.

Bucaramanga recibió el acumulado de Revancha por primera vez en 2026

Bucaramanga recibió por primera vez en 2026 el acumulado de Revancha, en la tercera ocasión del año en que cayó la bolsa mayor - crédito Baloto

La entrega del premio principal representó la primera vez en el año que el acumulado de Revancha llegó a Bucaramanga. El resultado también constituyó la tercera ocasión de 2026 en la que esta modalidad entregó su bolsa mayor, según la información oficial de Baloto.

PUBLICIDAD

El nuevo ganador deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente, entidad que le indicará los requisitos, los plazos y las condiciones del cobro. La compañía señaló que los apostadores pueden consultar los pasos para reclamar los premios a través de Baloto.com.

Tras la caída del acumulado, Revancha reinició su bolsa principal en $2.000 millones. El próximo sorteo quedó programado para el lunes 14 de septiembre.

En la categoría inmediatamente inferior al acumulado hubo dos ganadores. Ambos acertaron los cinco números principales, aunque no obtuvieron la Súper Balota. Cada uno de esos jugadores recibió $13.658.800, de acuerdo con la tabla de pagos divulgada por Baloto.

PUBLICIDAD

La combinación ganadora de Baloto Revancha fue 04, 08, 17, 21 y 27, con la Súper Balota 01 - crédito Baloto

El sorteo también dejó siete personas con cuatro números más la Súper Balota. El premio individual para esos apostadores fue de $782.150. Otros 158 jugadores lograron cuatro aciertos en los números principales. Cada uno recibió $37.900.

La categoría de tres números más la Súper Balota reunió a 191 ganadores. El pago asignado a cada participante fue de $27.150.

Un total de 4.497 personas acertaron tres de los números sorteados. El premio de esa modalidad fue de $3.750 por apostador. También hubo 1.917 ganadores con dos números y la Súper Balota. Cada uno obtuvo $7.050.

La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en la categoría de la Súper Balota sin coincidencias en los números principales. En ese grupo figuraron 18.285 apostadores, con un pago de $3.000 para cada uno.

PUBLICIDAD

Baloto mantuvo disponible su acumulado de $58.000 millones

Baloto Revancha dejó un nuevo millonario en Bucaramanga, Santander, con el sorteo 2.708 del 12 de septiembre de 2026 - crédito Baloto

El sorteo 2.708 también definió los resultados del juego principal de Baloto. Ningún participante obtuvo el acumulado anunciado en $58.000 millones.

Los números ganadores fueron 07, 29, 31, 32 y 38. La Súper Balota del juego principal fue la 13. La jornada de Baloto dejó 35.450 ganadores en sus distintas categorías. La premiación total llegó a $279.616.750.

Los resultados del juego principal y de Revancha corresponden al mismo sorteo, aunque cada modalidad cuenta con combinaciones, categorías y acumulados propios.

Baloto indicó que Revancha repartió más de $420.122 millones en premios desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, hasta el 6 de septiembre de 2026. Durante ese período, el juego acumuló 12.042.712 ganadores, según las cifras suministradas por la compañía.

PUBLICIDAD

La operación transfirió más de $262.643 millones al sistema de salud durante el mismo lapso, de acuerdo con la información oficial difundida por el operador.

Los interesados pueden jugar Revancha en Baloto.com, así como en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGiros en el país.

Las principales cadenas de grandes superficies también cuentan con puntos habilitados para adquirir los tiquetes de esta modalidad.