Leyenda de la selección Colombia aseguró que Atlético Nacional se ganó un problema con la llegada de James Rodríguez: “Es un equipo más de corte hacia Europa”

El colombiano fue confirmado por el equipo verdolaga luego de jugar en grandes equipos de Europa como Porto FC, Real Madrid y Bayern Múnich - crédito ESPN

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Óscar Córdoba advirtió que la llegada de James Rodríguez puede restarle velocidad a Atlético Nacional, porque el mediocampista no tendría el ritmo que, a su juicio, caracteriza al equipo y su incorporación obligaría a reordenar una zona ofensiva en la que también figuran Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo.

El exarquero de la selección Colombia y Boca Juniors (Argentina) sostuvo que el equipo verdolaga había desarrollado un estilo más cercano al fútbol europeo y argentino, con mayor dinamismo. “Yo siento que le va a quitar velocidad. Hoy, Nacional es un equipo más de corte hacia Europa, más argentino, y siento que James no tiene ese cambio de revoluciones”, afirmó en diálogo con Espn.

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El fichaje marca el regreso de Rodríguez al campeonato colombiano después de más de 18 años. El volante dejó el país en 2008 para continuar su carrera en Argentina y luego desarrolló su trayectoria en el exterior, tras haber sido vinculado recientemente con Avellino, club de la Serie B de Italia.

La principal preocupación de Córdoba está en la convivencia de tres futbolistas ofensivos. Lucas González cuenta con James Rodríguez, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo como alternativas para esa zona, una situación que abre interrogantes sobre la composición de la alineación.

James Rodríguez debutaría para el partido contra Internacional de Bogotá en El Campín - crédito Atlético Nacional

El exguardameta consideró que la presencia de dos figuras de experiencia podría desplazar a Rengifo, a quien definió como un jugador en proyección. “Cardona, James, Rengifo… ¿a quién vas a sacar? Si traes a James tienes que poner a James, y si tienes a Cardona tienes que poner a Cardona”, planteó.

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Córdoba añadió que la inclusión del nuevo fichaje impondría un ritmo de juego que el equipo no requiere: “Entonces vas a sacar a un chico que está en proyección, que es Rengifo, y James le va a hacer una pausa, que hoy Nacional no necesita”.

La comparación con Edwin Cardona también fue directa. Para el exarquero, el volante de Nacional llega en mejores condiciones para responder a las exigencias físicas del esquema: “Cardona está un poquito más dinámico, porque está un poquito mejor en peso”.

Nacional prepara la presentación de James Rodríguez ante los aficionados en Medellín - crédito Atlético Nacional

Una opinión contraria tiene Hugo Rodallega, que destacó el aporte de los jugadores veteranos que han llegado en los últimos años. El delantero mencionó los casos de Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, David Ospina, Adrián Ramos y el suyo como ejemplos de jugadores que regresaron y lograron títulos:

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“Una parte del periodismo va a decir que les gusta, otros que no. Unos van a decir que viene a retirarse, a caminar. Eso es algo que vamos a debatir; sin embargo, creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no y además ya está demostrado que la mayoría hemos vuelto y hemos sido campeones. Entonces eso marca la diferencia”, dijo Rodallega en zona mixta.

James Rodríguez usará el número 23 en Atlético Nacional

Así fue la presentación oficial del capitán de la selección Colombia con la camiseta del "Verdolaga" - crédito @nacionaloficial/X

El mediocampista James Rodríguez usará la camiseta 23 en Atlético Nacional durante el segundo semestre de 2026, después de que el reglamento impidiera asignarle el número 10, ya registrado por Edwin Cardona para la Liga BetPlay. El jugador de 35 años firmó con el club el jueves 10 de septiembre, en un regreso al fútbol colombiano tras 18 años en el exterior, según informó Infobae.

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La elección del dorsal quedó expuesta en una fotografía difundida por la cuenta de X, Mi Verde Querido, donde aparecieron dos uniformes del conjunto antioqueño sobre una silla y uno llevaba el número que estaba disponible para el volante.

La División Mayor del Fútbol Colombiano estableció los números de los 25 jugadores inscritos para el torneo antes de que Rodríguez llegara al plantel. Por esa razón, Cardona conservó el 10 y no pudo transferirlo durante la competencia.

La periodista Pilar Velásquez explicó en el programa Clásico Paisa que la decisión no dependía del actual dueño de la camiseta: “Por reglamento, y así Edwin Cardona lo quiera hacer, no es tan viable que a James Rodríguez le den la número 10 (...) esto no es un tema de Edwin Cardona, esto es un tema de reglamento”.

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