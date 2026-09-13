Beto Coral arremetió contra Vicky Dávila que criticó a Claudia López por polémica foto con Gustavo Petro: “Qué descaro”

Beto Coral afirmó que la verdadera “camaleona” es Vicky Dávila tras la periodista atacar a Claudia López por aparecer en foto con Gustavo Petro - crédito betocoralg/Instagram

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El activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, difundió en X un video en el que confrontó declaraciones atribuidas a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila sobre el actual presidente Abelardo de la Espriella. La publicación contrapone un fragmento en el que la comunicadora cuestiona al abogado con otro en el que destaca su supuesto estilo de gobierno.

El creador de contenido digital presentó el material después de que Dávila cuestionara a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por una fotografía junto al expresidente Gustavo Petro. En ese pronunciamiento, la comunicadora calificó a López de “politiquera y camaleona” y sostuvo que su cercanía con Petro contrastaba con sus posteriores diferencias políticas.

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“La camaleona. Miremos a ver quién es la camaleona”, expresó Coral antes de mostrar una entrevista anterior de Dávila, según el video que compartió en la red social.

En el primer extracto, la periodista y entonces candidata presidencial respondió una pregunta sobre la posibilidad de apoyar a De la Espriella. “Nunca es nunca”, afirmó, al asignar una calificación superior a 10 a su negativa. Luego cuestionó la trayectoria profesional del abogado por haber representado a personas acusadas de delitos.

El contraste de Beto Coral entre dos posturas de Vicky Dávila sobre Abelardo de la Espriella - crédito betocoralg/Instagram

Dávila también aludió a una frase atribuida a De la Espriella sobre la separación entre derecho y ética. “Yo quiero saber si Abelardo de la Espriella piensa gobernar sin ética”, indicó en la entrevista citada por Coral.

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El activista insertó un meme entre ambos pasajes, con la leyenda “346 minutos más tarde”, para introducir el segundo fragmento. Allí aparece Dávila con un discurso favorable hacia De la Espriella, al que le atribuye una forma de gestión distinta de la ejercida por Petro.

En una segunda entrevista, Dávila cambió su discurso y afirmó que el actual presidente Abelardo de la Espriella “llega con las manecillas del reloj a todas partes”, en referencia a su puntualidad tras desastres que ocasionó el terremoto el pasado 10 de agosto de 2026. Además, enumeró escenas de atención a emergencias y reuniones de seguridad.

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“Está presente en el terremoto, en los incendios, en los consejos extraordinarios de seguridad”, señaló la periodista en el video divulgado por Coral.

Tras exhibir ambos registros, Coral cuestionó el cambio de tono. “Qué descaro la señora”, manifestó. También sostuvo que Dávila pasó de definir a De la Espriella como una figura vinculada con actividades ilegales a convertirse en su “máxima defensora”.

Esta fue la foto de Gustavo Petro con Claudia López que desató toda una controversia en redes sociales - crédito @petrogustavo/X - Visuales IA

El activista puso el foco en la transición de Dávila entre el periodismo y la política. “Empalagüe de tanta lambonería. Qué descaro ¿Cree que puede saltar del periodismo a la política y luego otra vez al periodismo sin ningún pudor?”, preguntó durante su intervención.

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Coral también se refirió a la imagen de Gustavo Petro con Claudia López

La crítica a Dávila surgió a partir de su cuestionamiento a Claudia López por una fotografía en la que aparece junto a Gustavo Petro.

La periodista recordó que la exalcaldesa votó por Petro en las elecciones presidenciales de 2018 y mencionó los desacuerdos que ambos mantuvieron durante la administración distrital de López.

Coral afirmó que la imagen entre Petro y la exmandataria de Bogotá le generaba inquietud, aunque aclaró que no rechaza la construcción de coaliciones amplias.

Beto Coral difundió un video con antiguas críticas de Vicky Dávila a Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia - Colprensa

Según su planteamiento, el progresismo debería buscar acuerdos con sectores de centroizquierda, liberales y corrientes de derecha democrática que se opongan a De la Espriella.

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“Ampliar no significa olvidar”, señaló el activista. En ese sentido, recordó posiciones de López sobre las negociaciones de paz, el fracking y las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá.

Coral sostuvo que cualquier entendimiento político debe sustentarse en principios y compromisos programáticos, y no en la conveniencia electoral.

Para el activista, las fuerzas de izquierda deben procesar sus derrotas, renovar liderazgos y construir mayorías. “El progresismo no puede depender eternamente de una sola persona. Tenemos liderazgo. La izquierda debe aprender de la derrota, abrirse, construir mayorías y hacer alianzas. Pero una cosa es ampliar el progresismo y otra muy distinta es entregarlo”, concluyó en el video.

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