Iván Cepeda insistió en que la Presidencia de Abelardo de la Espriella es “ilegítima” tras polémica por un derecho de petición

El pronunciamiento de Iván Cepeda fue a través de su cuenta oficial de X - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

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Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador del Pacto Histórico y líder de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, insistió en que la elección del abogado como presidente de Colombia es “ilegítima”.

El pronunciamiento de Cepeda se produjo luego de la polémica que surgió por su respuesta a un derecho de petición relacionado con el denominado “Gabinete de la Vida”, presentado el 26 de agosto de 2026, cuyos integrantes deberán ejercer, entre sus funciones, una veeduría estricta sobre las actuaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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De acuerdo con Thomas Piedrahita, ciudadano que presentó el derecho de petición, Iván Cepeda habría reconocido, en sus respuestas, la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y la de su gabinete.

Thomas Piedrahita señaló que Iván Cepeda habría reconocido, en sus respuestas, la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia - crédito @ThomasPiedraita/X

“Y en su respuesta, le tocó reconocer a Abelardo de la Espriella y a su gabinete como el legítimo Presidente y su único gabinete constitucional. Quedo a la espera de la respuesta del Pacto Histórico porque presiente solo hay uno y gabinete solo hay uno (sic)”, indicó Piedrahita.

Ante esta situación, el líder de la oposición se pronunció en su cuenta oficial de X y señaló que no ha reconocido la legitimidad de Abelardo de la Espriella. Aseguró que su postura se mantiene desde la elección del abogado.

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“No es cierto que yo haya reconocido la legitimidad de De la Espriella. Mi posición es la misma desde su elección hasta hoy (sic)”, afirmó Cepeda.

Acto seguido, compartió la respuesta que dio al derecho de petición, en la que reiteró su posición sobre la legitimidad de Abelardo de la Espriella como mandatario del país.

“He aquí la respuesta que di a la pregunta que se hizo en un derecho de petición en la que reitero mi posición (sic)”, afirmó.

Iván Cepeda señaló que no ha reconocido la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

En su respuesta, Iván Cepeda insistió en que reconoce los resultados que dieron como ganador a De la Espriella, aunque aclaró que eso es distinto de reconocer su legitimidad.

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“El suscrito reconoció los resultados de las elecciones, lo cual es distinto de la legitimidad, como lo he explicado en diferentes oportunidades. El suscrito no ha llamado a bloquear al gobierno, sino únicamente a ejercer el control político y la crítica propios de la oposición”, indicó Cepeda.

Según el senador del Pacto Histórico, su posición responde a una preocupación que surgió tras un comunicado suscrito por un grupo de exmagistrados y docentes universitarios sobre el hecho de que una persona con nacionalidad estadounidense ocupe la Presidencia.

Iván Cepeda insistió en que su posición obedece al ejercicio legítimo de sus derechos a la participación política.

“Mis pronunciamientos obedecen a una legítima preocupación que surgió luego de un comunicado suscrito por un grupo de exmagistrados de las altas cortes y docentes universitarios, quienes cuestionaron la idoneidad constitucional de una persona nacionalizada estadounidense para ocupar la Presidencia. Ello constituye el ejercicio legítimo de mis derechos fundamentales a la participación política, a la oposición y a la libertad de expresión, reconocidos en el artículo 40 de la Constitución”, indicó Cepeda en su respuesta al derecho de petición.

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Iván Cepeda insistió en que su posición obedece al ejercicio legítimo de sus derechos a la participación política - crédito @IvanCepedaCast/X

El “Gabinete por la Vida”, la instancia alterna del Pacto Histórico, está encabezado por Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro. También lo integran los exministros Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, junto con otros dirigentes cercanos al exmandatario.

Cepeda afirmó que el movimiento asume la oposición “con responsabilidad” y que el nuevo espacio trabajará de manera coordinada con la bancada parlamentaria y una alianza de sectores políticos y sociales. Según explicó, el objetivo no será solo cuestionar las decisiones del Gobierno, sino también formular propuestas para el país.

Durante el acto de presentación, el senador anunció la participación de Clara López, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila, entre otros.

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