Colombia

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 12 de septiembre

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Lotería del Cauca difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 12 de septiembre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 30 premios cada semana. Descubra aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

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Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

Premio mayor: 9666.

Serie: 34.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Plan de Premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

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Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Cauca? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Cauca? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

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