Hallaron a 47 menores en una fiesta clandestina en Teusaquillo: estarían promocionando los eventos en redes sociales

Las autoridades hallaron a 47 menores de edad consumiendo alcohol en una fiesta clandestina en Teusaquillo, Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

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Las autoridades hallaron a 47 menores de edad, de entre 9 y 17 años, presuntamente consumiendo alcohol en una fiesta clandestina en Teusaquillo, donde también incautaron estupefacientes, armas y productos derivados del tabaco. La Policía Nacional investiga convocatorias difundidas en redes sociales que apuntarían a niños y adolescentes en Bogotá y Soacha.

El procedimiento tuvo lugar en un establecimiento que, según la información conocida por las autoridades, operaba bajo la fachada de un sindicato. En el sitio había cerveza, aguardiente, ron, whisky y otras bebidas alcohólicas, además de sustancias estupefacientes y armas.

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Entre los asistentes había menores de 9 años que al parecer presentaban señales compatibles con un estado de embriaguez, de acuerdo con los hallazgos preliminares. Las autoridades deberán establecer quiénes organizaron el evento, cómo ingresaron los niños al lugar y de qué forma accedieron al licor y a las demás sustancias encontradas durante la intervención.

Policía rastrea convocatorias difundidas en redes sociales

La Policía incautó estupefacientes, armas y productos derivados del tabaco durante el operativo en Teusaquillo - crédito Policía Nacional

La principal línea de investigación se concentra en las publicaciones que promocionan este tipo de encuentros a través de redes sociales. Los investigadores buscan identificar las cuentas, los administradores de los perfiles y las personas que estarían detrás de las invitaciones dirigidas a menores de edad.

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Según las autoridades, varias piezas audiovisuales que circulan en redes sociales recurren a la participación de niños que aparentan tener menos de cinco años. Los menores figuran como promotores de las fiestas, una situación que también será objeto de verificación por parte de los organismos encargados de proteger los derechos de la infancia.

La convocatoria por redes permite que las invitaciones lleguen de forma directa a adolescentes y niños, sin que exista un control previo sobre la edad de los asistentes. El uso de videos, mensajes y publicaciones en plataformas digitales facilita la difusión de eventos que pueden presentarse como espacios recreativos, aunque luego expongan a los menores al consumo de alcohol, drogas o tabaco.

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El operativo en Teusaquillo expuso la falta de controles sobre los asistentes

El caso detectado en Teusaquillo, en Bogotá, puso en evidencia la presencia de menores en establecimientos que deberían impedir el ingreso de personas que no tienen la edad legal para consumir bebidas alcohólicas.

El establecimiento intervenido en Teusaquillo operaba bajo la fachada de un sindicato, según la información de las autoridades - crédito Policía Nacional

Manuel Saavedra, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, explicó a la opinión pública que las convocatorias suelen promoverse en horarios de la tarde y de la noche: “La convocatoria en bares y establecimientos abiertos al público, sobre todo en horas de la tarde y parte de la noche, donde hay una convocatoria general. Pero vamos a la audiencia masiva de niños, niñas y adolescentes allí sin ningún control”.

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El uniformado señaló que la preocupación no se limita al consumo de licor. La presencia de estupefacientes durante el operativo abrió una línea de indagación sobre posibles redes de distribución de drogas que buscarían captar consumidores entre los grupos de menor edad.

“Pueden estar detrás de ellos aquellos dueños del microtráfico, por decirlo así, porque vemos que hay consumo de sustancias estupefacientes y son los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables para el consumo de estos”, agregó Saavedra.

La investigación deberá determinar si el lugar intervenido tenía permisos para funcionar, si existía personal encargado de controlar el acceso y si los organizadores conocían la edad de quienes ingresaron. También se revisará la eventual responsabilidad de adultos que hubieran acompañado, trasladado o facilitado la entrada de los menores.

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Las autoridades pidieron mayor supervisión sobre el uso de plataformas digitales

La Policía pidió a padres y cuidadores supervisar las plataformas digitales para detectar invitaciones a fiestas con alcohol y sin control de edad - crédito Colprensa

La Policía recomendó a padres, madres y cuidadores revisar las redes sociales utilizadas por niños y adolescentes, así como las personas con las que mantienen contacto y las invitaciones que reciben.

Saavedra sostuvo que los dispositivos y plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana, aunque requieren acompañamiento familiar cuando son usados por menores.

“Como padres de familia debemos conocer qué controles vamos a tener. Las redes sociales o los elementos tecnológicos son una herramienta vital para nuestras vidas, pero en niñas, niños y adolescentes debemos restringir en edades muy tempranas”, afirmó.

El llamado de las autoridades apunta a detectar publicaciones que ofrezcan acceso a fiestas sin controles de edad, consumo de alcohol o espacios dirigidos a “todas las edades” en bares, terrazas y otros establecimientos abiertos al público.

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