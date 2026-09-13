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Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol

Vincent Kompany ingresó al colombiano al minuto 64 junto a Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Jamal Musiala cuando los bávaros empataban 1-1 contra Elversberg en la Bundesliga

La suplencia de Luis Díaz coincidió con los comentarios en Alemania sobre su definición frente al arco tras ocasiones desperdiciadas - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
La suplencia de Luis Díaz coincidió con los comentarios en Alemania sobre su definición frente al arco tras ocasiones desperdiciadas - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
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El colombiano Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y el Bayern Múnich venció 1-2 al Elversberg el domingo 13 de septiembre, por la tercera jornada de la Bundesliga, después de que el conjunto recién ascendido empatara un partido que parecía controlado. El triunfo evitó que los bávaros cedieran puntos por tercera fecha consecutiva y los dejó cuartos, con siete unidades, a dos de Friburgo y Borussia Dortmund.

Díaz recibió una calificación de 7,1 por parte de SofaScore tras disputar el tramo final del encuentro. El extremo registró 31 toques, un remate al arco y 100% de precisión en sus 25 pases.

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La decisión de Vincent Kompany de dejar al guajiro entre los suplentes cortó una secuencia que se remontaba al 9 de mayo, cuando había comenzado en el banco ante Wolfsburgo en una victoria por la mínima. El técnico realizó varios cambios en la formación para administrar a su plantel.

Lennart Karl, quien ocupó el lugar de Luis Díaz, abrió el marcador para el Bayern Múnich a los 26 minutos ante Elversberg - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Lennart Karl, quien ocupó el lugar de Luis Díaz, abrió el marcador para el Bayern Múnich a los 26 minutos ante Elversberg - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El extremo había sido titular en los compromisos oficiales iniciales de la temporada 2026/27: Borussia Dortmund, Stuttgart, Osnabrück por la Copa de Alemania, Schalke 04 por la Bundesliga y Bodø/Glimt por la Champions League. Fue la primera vez en la campaña que Díaz quedaba fuera del once inicial.

La suplencia se produjo mientras su definición frente al arco despertaba comentarios en Alemania, después de oportunidades desperdiciadas que el medio también comparó con episodios del Mundial con la Selección Colombia. Pese a esas observaciones, el atacante mantuvo un lugar relevante en la ofensiva por su velocidad, desequilibrio y presencia en campo rival.

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Así fue el partido entre Elversberg vs. Bayern Múnich: Díaz ingresó y los bávaros encontraron la victoria

Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y el Bayern Múnich venció 1-2 al Elversberg por la tercera jornada de la Bundesliga - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo y el Bayern Múnich venció 1-2 al Elversberg por la tercera jornada de la Bundesliga - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El Elversberg afrontó el partido más grande de su historia como club de primera división alemana. Su sede está en la población más pequeña que haya albergado a un equipo de la máxima categoría, mientras que enfrente tenía al Bayern, habitual dominador del torneo.

El equipo local celebró cada recuperación y cada intento de contraataque ante un rival que buscó manejar la pelota, limitar riesgos y circular con paciencia. El Elversberg se replegó, defendió y apostó por balones largos, una fórmula que casi le dio resultado en el minuto 17, cuando Minjae Kim estuvo cerca de marcar en propia puerta al interceptar un centro.

La apertura llegó en el minuto 26. Ismael Saibari entró al área por la izquierda, cambió de ritmo y envió un centro bajo que Harry Kane no pudo conectar; Lennart Karl, que tomó el lugar de Luis Díaz, apareció detrás de todos para definir con la zurda en el segundo poste.

Cole Campbell convirtió para el Elversberg antes del entretiempo tras un despeje defectuoso de cabeza de Aleksandar Pavlovic, pero el tanto fue anulado por fuera de juego en la acción previa.

La victoria del Bayern Múnich evitó una tercera fecha seguida sin triunfo y dejó al equipo cuarto en la Bundesliga con siete puntos - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
La victoria del Bayern Múnich evitó una tercera fecha seguida sin triunfo y dejó al equipo cuarto en la Bundesliga con siete puntos - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

La advertencia local se transformó en el empate al inicio de la segunda mitad. Maurice Krattenmacher aprovechó el espacio en la frontal del área y sacó un remate de derecha al ángulo del arco defendido por Jonas Urbig, titular esa jornada en lugar de Manuel Neuer.

Con el 1-1, Kompany reaccionó con cuatro modificaciones: ingresaron Joshua Kimmich, Díaz, Alphonso Davies y Jamal Musiala. Díaz sustituyó a Saibari en el minuto 64 y el colombiano tuvo una ocasión poco después de recibir una habilitación de Michael Olise: el control le quedó atrás y buscó resolver con una pisada y un taco, pero la pelota chocó con el pie del arquero Nicolas Kristof.

El guajiro devolvió luego la asistencia con una gambeta y un pase al medio para que Olise rematara de primera, aunque un defensor bloqueó el intento cerca de la línea. El francés también tuvo otra oportunidad al picar el balón, pero el travesaño evitó el gol.

La presión visitante encontró recompensa en el minuto 72 con una jugada colectiva de uno o dos toques. Josip Stanišić asistió a Harry Kane, que definió con la pierna derecha dentro del área y ajustó el remate al primer palo. Después del 1-2, el Bayern controló el desarrollo y estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Kristof sostuvo al Elversberg.

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