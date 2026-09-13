Colombia

Los tiquetes aéreos en Colombia podrían tener precios más “justos” y las aerolíneas deberán compensar a los viajeros: en qué casos

Una iniciativa, que ya está en el Congreso de la República, busca mayor transparencia en la compra, compensaciones automáticas y más competencia entre empresas, incluidas extranjeras

Alejandro Toro, representante a la Cámara, criticó que "durante años, unas pocas empresas han controlado las rutas mientras los pasajeros pagan tarifas cada vez más altas y hasta terminan en tierra por la sobreventa" - crédito @AlejoToroAnt/X

Guardar

El Congreso de la República recibió un proyecto de ley que busca darle transparencia al valor de los tiquetes aéreos y garantizar la protección de los pasajeros frente a cobros ocultos durante la compra en Colombia.

Se trata del proyecto “Volar a precio justo”, que propone que el precio del pasaje sea claro desde el inicio de la compra, limita la sobreventa al 5% de la capacidad del vuelo, fija compensaciones automáticas de hasta 300% del valor del trayecto y abre de forma regulada y temporal el cabotaje de pasajeros a aerolíneas extranjeras en rutas nacionales.

PUBLICIDAD

La iniciativa es liderada por los representantes a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez, Miguel Ángel Rubio Bravo, Renso Alexander García, Ana Leidy Erazo y la senadora Isabel Cristina Zuleta. El proyecto busca responder a las tarifas fragmentadas, dar garantías a los derechos del consumidor y ampliar la competencia en el mercado aéreo.

Toro dijo que es necesario decirles a las aerolíneas ‘basta a los abusos’. También planteó que la propuesta está pensada desde la experiencia de quien compra y viaja, y no desde la lógica de las compañías y del mercado.

El precio promedio de un tiquete aéreo nacional en Colombia ronda los $300.000 a $350.000 pesos por trayecto o por ofertas base de ida y vuelta, aunque puede variar drásticamente según la ruta, la anticipación de compra y la temporada, según Kayak - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El precio promedio de un tiquete aéreo nacional en Colombia ronda los $300.000 a $350.000 pesos por trayecto o por ofertas base de ida y vuelta, aunque puede variar drásticamente según la ruta, la anticipación de compra y la temporada, según Kayak - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Precios claros y protección al pasajero

Uno de los ejes del proyecto es exigir que las tarifas se informen con claridad desde el comienzo del proceso de compra. La intención es evitar que un precio inicial termine siendo mucho mayor por la fragmentación de cobros o por tarifas adicionales que aparecen a medida que avanza la compra.

PUBLICIDAD

Los promotores aseguraron que “el proyecto de ley ‘Volar a precio justo’ propone mirar el problema desde el otro lado del mostrador: la persona que paga”.

Alejandro Toro explicó el efecto de esas prácticas sobre distintos viajeros:

  • Para una familia que compra varios pasajes, cada cobro adicional se multiplica.
  • Para quien viaja por trabajo, una sobreventa puede significar perder una reunión.
  • Para quien tiene una conexión, quedarse sin silla puede alterar todo el itinerario.

“Por eso, las reglas sobre precios, información y compensaciones no son detalles menores. Son derechos del consumidor”, anotó.

En 2018 una investigación a Avianca y Price Res por presunto incumplimiento de condicionamientos de integración - crédito Colprensa
En Colombia operan alrededor de 26 aerolíneas internacionales regulares y cinco aerolíneas nacionales principales de pasajeros - crédito Colprensa

Cómo cambiarían las compensaciones por sobreventa

El proyecto también plantea una regulación expresa sobre la venta de más cupos de los disponibles. La sobreventa quedaría limitada por ley a un máximo del 5% de la capacidad del vuelo. Si ocurre un caso de sobreventa, la aerolínea tendría que pagar una compensación económica automática en efectivo o por transferencia electrónica dentro de las 48 horas siguientes al incidente. El monto variaría según el tiempo de retraso para llegar al destino.

La escala propuesta fija:

  • Una compensación del 30% del valor del trayecto cuando el retraso sea de hasta una hora, con un mínimo de 10 unidades de valor básico (UVB).
  • Si el retraso es de entre una y tres horas, subiría al 100% del valor del trayecto, con un mínimo de 20 UVB.
  • Para demoras de entre tres y cinco horas, la compensación sería del 200% del valor del trayecto, con un mínimo de 40 UVB.
  • Si el retraso supera las cinco horas o no existe alternativa de transporte, la indemnización llegaría a 300 UVB, con 300% del valor del trayecto, un mínimo de 60 UVB y ese tope máximo.

El texto también indica que la normativa de la Comunidad Andina (CAN) contempla, en determinadas circunstancias, transporte alternativo y una compensación adicional mínima equivalente al 25% del valor del trayecto. La propuesta busca ampliar esa protección con una respuesta automática para el pasajero afectado.

Toro defendió ese punto con una declaración más amplia sobre competencia y protección al usuario.

“Acabamos de radicar en la Cámara de Representantes y el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Volar a precio justo’. No puede ser que hoy siga una mafia de dos o tres aerolíneas cobrando lo que les da la gana, inclusive aprovechándose en tragedias como la del terremoto”, explicó.

Explicó que “este proyecto de ley busca abrir los cielos, competencia, aerolíneas internacionales que vuelen a nivel nacional e internacional y equilibren los precios y mayor compensación a la sobreventa de vuelos. No puede ser también un negocio la sobreventa en este país y dejar a la gente en tierra sin ninguna garantía. Por eso esperamos que en el Congreso de la República nos acompañen con este proyecto”.

Entre enero y julio de 2026, un total de 34,3 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos de Colombia - crédito Aerocivil/EuropaPress
Entre enero y julio de 2026, un total de 34,3 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos de Colombia - crédito Aerocivil/EuropaPress

Apertura a aerolíneas extranjeras en rutas nacionales

Otro componente del proyecto es la apertura regulada y temporal del cabotaje aéreo de pasajeros. La iniciativa plantea modificar el Código de Comercio y la Ley 336 de 1996 para permitir que aerolíneas extranjeras presten servicio público regular en rutas dentro del territorio colombiano.

Para operar vuelos domésticos en Colombia, esas compañías tendrían que:

  • Abrir una sucursal con domicilio en el país.
  • Sujetarse a la normativa societaria, tributaria y de protección al consumidor.
  • Contar con un certificado de operador aéreo vigente y quedar bajo vigilancia técnica de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
  • Cumplir la ley laboral colombiana para su personal operativo habitual en el país.
  • Acreditar pólizas y garantías para cubrir reembolsos, reubicaciones y atención a pasajeros en caso de suspensión de operaciones.

El Congreso de la República deberá discutir ahora el alcance de estas medidas y escuchar los argumentos de las aerolíneas sobre el articulado. El debate quedó planteado sobre cuánto debe pagar realmente un pasajero por su viaje y qué respuesta debe recibir si la aerolínea incumple.

Temas Relacionados

Tiquetes AéreosTurismo en ColombiaViajes en ColombiaVolar a precio justoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

La clavadista Daniela Zapata y el gimnasta Thomas Mejía le dieron las primeras preseas de oro al país en la competencia que se desarrolla en Santa Fe, Argentina

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Jayson Bonilla permanece retenido desde el 10 de septiembre, cuando una misión médica fue interceptada en zona rural de Tibú. La grabación difundida por la guerrilla está editada y contiene señalamientos sobre el supuesto traslado de encomiendas para las disidencias de las Farc

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

El delantero samario le dio el empate a su equipo desde el punto penal, fue titular y jugó todo el compromiso; mientras que el medellinense volvió a ser suplente y sigue sin marcar

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

El incremento de casos con respecto a los primeros seis meses de 2025 es del 20,0%, equivalente a 792 fallecimientos. Los motocilistas siguen siendo las principales víctimas de los accidentes

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares

La autorización estará vigente hasta diciembre y permitirá que el exjefe paramilitar continúe colaborando con la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas en Córdoba, donde recientemente fueron encontrados ocho cuerpos

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Deportes

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

“No nos heredan. Nos eligen”: la campaña del Internacional de Bogotá para crear hinchas que recibió premio de publicidad

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional: las primeras palabras del historico colombiano: “Esto es un club ganador y yo también lo soy”

Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol