Colombia

Suspendieron la búsqueda de la aeronave desaparecida en Chocó: este sería el motivo

Los equipos de emergencia interrumpieron de forma temporal el rastreo de cinco ocupantes tras la caída de una Cessna que viajaba desde Condoto hacia Guaymaral

El alcalde de Tadó confirmó que la búsqueda de la avioneta Cessna T206 HK4985 fue suspendida de forma temporal por las fuertes lluvias - crédito jetphotos.net
El alcalde de Tadó confirmó que la búsqueda de la avioneta Cessna T206 HK4985 fue suspendida de forma temporal por las fuertes lluvias - crédito jetphotos.net
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Las labores para localizar la avioneta Cessna T206, matrícula HK4985, fueron suspendidas de forma temporal por las fuertes lluvias en la zona rural de Tadó, Chocó, según confirmó el alcalde Juan Palacios. La aeronave cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral, en Bogotá, y transportaba a cinco personas, cuyo estado de salud aún se desconoce.

El mandatario afirmó que la avioneta se accidentó en un sector montañoso comprendido entre Tadocito y Jamaica, dentro de la jurisdicción de Tadó. En declaraciones recogidas por El Tiempo, Palacios señaló que la aeronave volaba a baja altura antes de que se perdiera su rastro.

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“Sí, sí se estrelló”, afirmó el alcalde, que permanece al frente de las gestiones con los organismos de socorro. De acuerdo con su relato, la aeronave “iba muy bajita, demasiado bajita”, aunque pidió esperar el avance de las labores en tierra para establecer el lugar exacto en el que cayó.

La prioridad de las autoridades es determinar la ubicación de la aeronave y de sus cinco ocupantes: un piloto y cuatro pasajeros. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron que las brigadas continuaran con el recorrido hacia el área identificada.

Palacios confirmó que la búsqueda fue suspendida momentáneamente por las lluvias, que afectan el acceso a la zona donde se presume que se encuentra la avioneta. El municipio de Tadó cuenta con amplias áreas rurales y montañosas, por lo que el desplazamiento de los equipos de emergencia depende de las condiciones del terreno y de la visibilidad.

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