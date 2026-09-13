Adoctrinamiento, educación o imposición en los colegios: El debate detrás de la formación en educación sexual de los niños

La exministra de Educación Viviane Morales aseguró que se está presentando una ideologización en los colegios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La educación de los niños, niñas y adolescentes en materia de sexualidad y género vuelve a estar en el centro del debate en Colombia. La exministra de Educación Viviane Morales advirtió ante la prensa que, al parecer, se estaría imponiendo una “ideologización” en las aulas de clase. Esto, tras la puesta en marcha de las directrices que estableció el gobierno del expresidente Gustavo Petro en la Resolución Conjunta 1350 de 2026, mediante la cual se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país.

“Ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de Educación Sexual Integral. Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos”, dijo la ex jefa de cartera ante los medios de comunicación.

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La resolución fue expedida por cuatro carteras: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. De acuerdo con el documento, la política busca garantizar la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, así como su salud sexual y salud reproductiva. Para su abordaje, establece varios enfoques:

Enfoque de derechos humanos

Enfoque de transectorialidad

Enfoque territorial

Enfoque de género

Enfoque étnico-cultural

Enfoque de curso de vida

Enfoque de discapacidad

Enfoque interseccional

La educación sexual integral agrupa enfoques en derechos humanos, salud, género y cultura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La normativa indica que la obligación del sector Educación es desarrollar lineamientos que implementen esa política en las instituciones educativas de preescolar, básica y media y en los programas de educación básica para adultos. Plantea entonces la incorporación de los contenidos en Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas.

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Para la exministra, esa política estaría siendo perjudicial para los menores de edad, porque estaría siendo utilizada para adoctrinarlos. Aseguró que se debe erradicar la “ideologización” en los colegios y ajustar los programas de educación sexual a la edad de los estudiantes y a su desarrollo emocional. Aunque Morales ya no está al frente de la cartera, la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, podría asumir esa misma postura, teniendo en cuenta su forma de pensar conservadora.

Así las cosas, Infobae Colombia profundizó en la política de educación sexual integral que implementó el gobierno anterior, con el fin de indagar sobre la presunta imposición de ideología de género que denunció la exministra Morales.

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¿Una educación que podría “confundir” a los niños?

El concejal de Bogotá Marco Acosta ha estado estudiando la inclusión de temáticas relacionadas con la sexualidad y el género en los programas de formación en los colegios durante dos periodos y, de acuerdo con sus hallazgos, han aparecido documentos, cartillas y orientaciones pedagógicas que presentan enfoques diferenciales, sin que su contenido haya sido informado o conversado con los padres de familia. Según precisó, esta situación no surgió precisamente con la expedición de la Resolución 1350 de 2026, pero ha generado preocupación en las familias de los menores de edad.

Advierten que los niños estarían siendo confundidos en los colegios por la educación sexual que están recibiendo - crédito AFP

“No es una teoría o moda, como lo quieren hacer ver. Es algo que ha venido sucediendo sistemáticamente, no de ayer, sino de varios años atrás, y que pretenden implementar a la fuerza, sin contar con los padres de familia que, como siempre lo he reiterado, son los primeros llamados a velar por sus hijos”, detalló el cabildante.

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Recordó que, en 2024, cuando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, apenas empezaba su mandato, denunciaron la aparición de un documento pedagógico Lgbt que, al parecer, se iba a aplicar en los colegios sin que ningún papá se enterara.

Hay otro documento instructivo que también le genera cuestionamientos: “Estrategias pedagógicas diseñadas para la inclusión e implementación del enfoque de la política publica Lgtbi de Bogotá, en los PEI de la IED, con especial énfasis en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía”. El concejal indicó que en ese texto se abordan temas de identidad de género, cisgénero, transgénero y no binario, los cuales, desde su perspectiva, son inadecuados para quienes están en edades tempranas.

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“Le presentan como un hecho científico cerrado que el género no tiene nada que ver con el cuerpo con el que nació, sin contar que ese debate sigue abierto incluso entre los científicos. Eso ya no es educación, es adoctrinamiento”, precisó.

El concejal Acosta aseguró que temas como identidad de género, cisgénero, transgénero y no binario no son para niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En febrero de 2025, denunció la existencia de un documento con orientaciones de ideología de género que iba a ser implementado en las aulas. Nuevamente, ese texto no fue socializado con los padres de familia ni con los docentes. Un apartado del documento abordaba el concepto de género fluido, algo que, según precisó, es problemático porque “los niños aun no poseen la capacidad o madurez para comprender y procesar de forma adecuada este tipo de términos”.

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Pese a que estos casos se han presentado en años anteriores a la expedición de la política de educación sexual integral por parte del gobierno Petro, el concejal advirtió sobre los riesgos de esa política pública. Según indicó, la resolución fue sacada “de manera apresurada”, cuando apenas faltaba un mesa para que terminara la administración del expresidente. Además, afirmó que en ningún momento fue concertada ni socializada con los padres de familia y docentes.

Sin embargo, a su juicio, el problema “más grave” está en el contenido. Cree que podría terminar confundiendo a los niños, niñas y adolescentes, con respecto a su sexo y su género. “Este modelo desliga la identidad de género del sexo biológico, lo que terminará por empujar al menor a una confusión en su identidad y terminará por acceder a tratamientos como bloqueadores de hormonas”, detalló y recalcó que, desde su perspectiva, temas como la sexualidad y la identidad de un niño deben ser abordados por sus familias.

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La concejala Andrea “Tata” Hernández también coincide en que se estaría adoctrinando a los menores de edad en los colegios bajo la enseñanza de la ideología de género. Por eso, presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá que pretende prohibir la enseñanza de la ideología de género en los colegios públicos de Bogotá. “Esto lo estamos haciendo principalmente porque queremos evitar que se genere confusión en la identidad sexual de los niños durante las etapas más importantes de desarrollo”, explicó la servidora pública a Infobae Colombia.

Buscan que la educación sexual en los colegios sea estrictamente biológica y anatómica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El objetivo de la iniciativa, que ya tiene dos ponencias negativas, es garantizar que la educación sexual en los colegios sea estrictamente biológica y anatómica. Según indicó, los padres de familia con los que ha podido conversar al respecto aseguran que quieren saber qué están aprendiendo sus hijos y tener plena confianza en que recibirán una formación de calidad.

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Advirtió que es necesario que los niños, niñas y adolescentes reciban ese tipo de educación sexual porque no “tienen ni la capacidad de madurez para tomar” ciertas decisiones relacionadas con su identidad de género, su cuerpo y su orientación sexual.

“Tenemos casos en Colombia de personas que se han cambiado el sexo y cuando alcanzan una mayoría de edad se encuentran completamente arrepentidos; y esto genera problemas físicos y mentales”, precisó.

Sin embargo, aclaró que lo que los padres de familia tienen el deber de orientar a sus hijos en esos temas que, a su juicio, no son competencia de las instituciones educativas. Aseguró que es en los hogares donde deben aprender sobre sus libertades y la toma de decisiones personales, relacionadas con su sexualidad e identidad.

“Si bien respetamos completamente las parejas del mismo sexo, etcétera, queremos que cuando tomen la decisión de hacerse un cambio en su vida tengan la madurez suficiente para hacerlo. Y nosotros tenemos que garantizar eso y que los colegios en vez de estar dedicados a adoctrinar en este tipo de cosas, se centren en educar a los niños en lo que los papás quieren”, aseveró.

Esa postura no es la misma que comparte Andrea Sandino, docente y directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). De acuerdo su explicación, la educación sexual integral en los colegios, en la manera como se está impartiendo, no implica una ideologización. Ese tipo de formación está basada en una amplia normativa que reconoce la educación sexual como parte de la formación integral de los estudiantes: la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013, que también hace énfasis en la formación en derechos humanos, la convivencia escolar y la prevención de las violencias.

La formación que están recibiendo los menores está basada en una amplia normativa que reconoce la educación sexual como parte de la formación integral de los estudiantes - crédito AFP

Teniendo en cuenta eso, Sandino indicó que no es correcto presentar la educación sexual como una iniciativa propia de un determinado gobierno ni mucho menos como un mecanismo creado para introducir una ideología de género en la formación de los alumnos. Según precisó, la Resolución 1350 de 2026 está centrada en prevenir la violencia sexual, proteger a los menores de edad, garantizar el acceso a la información, prevenir embarazos no planeados, prevenir infecciones de transmisión sexual, reducir discriminaciones y garantizar derechos.

Eso quiere decir que, por medio de esa política, el Estado está cumpliendo obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos. “Eso no significa que el Estado pueda imponer una determinada creencia filosófica o moral sobre la sexualidad”, explicó Sandino a Infobae Colombia.

Ahora bien, la docente confirmó que, si hay irregularidades en la educación que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes, es necesrio revisar, discutir y denunciar. Esto implica, por ejemplo, la enseñanza de contenidos que no corresponden a determinadas edades o de temas que no tienen suficiente sustento “Pero tampoco podemos llamar “imposición” a que el Estado diga que una persona tiene derecho a no ser víctima de violencia sexual o discriminación", aseveró.

La política de educación sexual integral busca prevenir casos de violencia - crédito Camila Díaz / Colprensa

Con eso claro, la directiva aclaró que la educación sexual integral no sexualiza a la infancia y que la sexualidad tampoco se reduce netamente al acto sexual. “Reconocer la sexualidad como dimensión humana no significa sexualizar a los niños”, afirmó.

Sandino explicó que son varios los temas que se incluyen en ese tipo de formación y que van más allá de la biología o la anatomía:

Conocimiento y cuidado del cuerpo

Autoestima y autocuidado

Emociones y relaciones afectivas

Intimidad y límites personales

Consentimiento

Prevención del abuso sexual

Prevención de diferentes formas de violencia

Relaciones respetuosas

Prevención del embarazo

Salud sexual y reproductiva

Prevención de infecciones de transmisión sexual

Derechos humanos

Igualdad

Respeto por las diferencias

Prevención de la discriminación

Estos contenidos se abordan según la edad de los estudiantes. De acuerdo con la docente, en la primera infancia puede hablarse de reconocimiento del cuerpo, cuidado, intimidad, límites, emociones, respeto y prevención del abuso. En etapas posteriores, puede hablarse progresivamente de los cambios físicos y emocionales que pueden experimentar, las relaciones afectivas, la prevención de violencias, el consentimiento y la salud sexual y reproductiva.

“Esa es una discusión pedagógica y científica”, detalló.

Ahora bien, Sandino aseguró que es posible enseñar sobre orientación sexual y diversidad de género, siempre que corresponda al nivel de desarrollo de los estudiantes. Además, es necesario garantizar que la formación se haga desde una perspectiva pedagógica, científica y de derechos.

Hablar sobre diversidad no implica que se le esté imponiendo a los menores de edad alguna orientación sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Por otro lado, recalcó que hablar de una realidad no significa imponerla. Es decir, enseñar a un estudiante que hay personas con orientaciones sexuales diversas no implica indicarle qué orientación debería tener. Lo mismo pasa con la identidad de género: hablar al respecto no significa que se esté obligando a los niños a sumir una de ellas.

“Debemos entender que negar información no elimina la sexualidad”, añadió.

Además, aseguró que la educación sexual integral puede contribuir a desmontar estereotipos de género que históricamente han servido para justificar todo tipo de violencias, a las que los menores pueden estar expuestos.

La participación de los padres de familia y de los docentes

Por otro lado, Sandino coincide en la importancia de que los padres de familia tengan una participación activa en la realidad educativa de sus hijos. Tienen derecho de conocer la formación que están recibiendo de manera transparente. “Pero participación no significa necesariamente derecho de veto sobre los derechos fundamentales de los estudiantes”, aclaró.

Asimismo, recordó que no todos los niños viven las mismas realidades familiares y por eso, para algunos, el colegio es un espacio informativo y seguro en el que pueden aprender sobre situaciones que incluso pueden estar ocurriendo en sus casas.

Padres y docentes deben participar en la educación de los niños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“También debemos reconocer que las familias son diversas. No todas tienen las mismas creencias religiosas, culturales o morales”, detalló. En ese sentido, considera que la educación sexual integral es un asunto de familia, escuela y Estado, no únicamente del hogar.

Además, insistió en que los maestros también deben tener una participación real en la construcción de políticas centradas en la educación de los menores de edad. Pues, ellos están diariamente en las aulas y conocen realidades que otras personas pueden ignorar.