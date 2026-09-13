Colombia

Sinuano Día resultados de hoy domingo 13 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este domingo, 13 de septiembre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 13 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 71.

Quinta: 4.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suspendieron la búsqueda de la aeronave desaparecida en Chocó: este sería el motivo

Los equipos de emergencia interrumpieron de forma temporal el rastreo de cinco ocupantes tras la caída de una Cessna que viajaba desde Condoto hacia Guaymaral

Suspendieron la búsqueda de la aeronave desaparecida en Chocó: este sería el motivo

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Infobae Colombia habló con Julio Briceño, vocalista de la agrupación venezolana en la antesala de su presentación, en la que sus éxitos de los 90 y los 2000 coexistirán con sus más recientes sencillos

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los “nini” le pasan factura al crecimiento de Colombia: Banco de la República advierte impacto en el PIB potencial

La salida del bachillerato aparece como uno de los puntos más críticos para esta población, mientras las diferencias económicas multiplican el riesgo de inactividad entre los jóvenes de menores ingresos

Los “nini” le pasan factura al crecimiento de Colombia: Banco de la República advierte impacto en el PIB potencial

Así fue el homenaje de Atlético Nacional a David Ospina: este fue su mensaje a la hinchada

El último partido del arquero colombiano con el equipo de sus amores fue ante Deportes Tolima, el pasado 23 de mayo de 2026

Así fue el homenaje de Atlético Nacional a David Ospina: este fue su mensaje a la hinchada

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

Michael Bustos, director deportivo del Embajador, aseguró que esperan que en enero el delantero colombiano tenga energía para seguir en el equipo

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Deportes

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

“No nos heredan. Nos eligen”: la campaña del Internacional de Bogotá para crear hinchas que recibió premio de publicidad

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional: las primeras palabras del historico colombiano: “Esto es un club ganador y yo también lo soy”

Luis Díaz fue al banco de suplentes tras los malos partidos en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich: su reemplazo hizo gol

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20: La Tricolor perdió ante las vigentes campeonas y terminó tercera del grupo E