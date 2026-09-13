Colombia

Aumento del salario mínimo haría que las estaciones de servicio dejen de operar 24 horas al día: “Ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles”

El sector enfrenta una brecha crítica por la regulación que limita ajustes, y las pequeñas estaciones rurales podrían ser las primeras en recortar personal y atención continua

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, anotó que “una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino poner en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad” - crédito Somos Uno
Guardar

El alza de los costos laborales en estaciones de servicio (EDS) de Colombia empezó a poner en revisión la operación las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto, teniendo en cuenta que el costo de sostener una posición de atención continua subió 53,5% entre julio de 2024 y julio de 2026, al pasar de $1,18 millones a $1,81 millones semanales. Así las cosas, la operación continua y la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio están bajo presión porque los costos laborales crecieron más rápido que lo que reconoce la regulación.

Se calcula una brecha de $272 por galón frente al margen vigente y advierte que muchas estaciones ya revisan su atención permanente por la imposibilidad de sostener esos costos. Sobre la situación, el vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, presentó en Cali, Valle del Cauca, un estudio elaborado con información pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Reforma Laboral.

PUBLICIDAD

“Las estaciones de servicio han hecho un esfuerzo importante por generar empleo formal y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Pero hoy enfrentamos una realidad: los costos laborales están creciendo mucho más rápido que la remuneración reconocida por la regulación”, anotó el dirigente.

Gasolina - Colombia
En Colombia hay 5.057 estaciones de servicios caracterizadas por la Creg - crédito Colprensa

Dijo que el boletín, con una ventana de análisis entre 2022 y 2026, muestra un incremento de más del 53% en los costos laborales y de más del 30% en el último año. También afirmó que muchas estaciones “están replanteando la operación veinticuatro siete por la imposibilidad de sostener los costos asociados a la operación”.

Cambios regulatorios que encarecieron la operación

El vocero enumeró cuatro cambios normativos como origen de la presión sobre la nómina:

  • Aumento del salario mínimo legal mensual vigente: subió 23,7% para las estaciones de servicio. Esto tiene un impacto muy fuerte en la rentabilidad del negocio.
  • Reducción de la jornada laboral ordinaria: pasó desde las 48 horas hasta las 42 horas y pasará progresivamente hasta las 40 horas, teniendo también un impacto en la rentabilidad, toda vez que la operación de las estaciones de servicio es de 24 horas al día los siete días a la semana.
  • Alargue de la jornada laboral nocturna: se aumentó en dos horas adicionales a partir de las 7:00 p. m.
  • Aumento de los recargos por horas extra y recargos nocturnos: ronda el 90% hasta llegar al 100%.

El boletín sectorial ubica esos eventos entre diciembre de 2025 y julio de 2026. También desagrega alzas de:

  • 53,5% en 34,7 puntos atribuibles al salario mínimo.
  • 9,5 puntos por la jornada de 42 horas.
  • 4,1 puntos por la recomposición de recargos que incluye la ampliación de la franja nocturna.

Brecha por galón frente a la regulación

El documento del gremio señala que el costo de sostener una posición de atención continua aumentó 223,2% desde abril de 2015, mientras el margen que remunera esa actividad apenas se actualizó 84,6%. La diferencia supera los 138 puntos de índice y, según el estudio, compromete la continuidad del servicio.

PUBLICIDAD

Dicha divergencia equivale, en la unidad con la que se expresa la remuneración del distribuidor minorista, según Jiménez, “a $272 por galón —el 23,6% del margen vigente de $1.155 por galón—, con un rango que va de $210 a $510 por galón según la tipología de la estación de servicio”. La cifra no constituye una propuesta de aumento del margen, sino una medición técnica de la distancia entre el costo laboral y lo que reconoce la regulación.

Añade que una empresa ante un incremento estructural dispone, ordinariamente, de tres vías de ajuste:

  • Trasladarlo al precio del consumidor final.
  • Reducir el volumen o la calidad de lo que produce.
  • Absorberlo con cargo a su rentabilidad.

Con el precio máximo regulado, sostiene el análisis, la primera salida queda cerrada y el margen indexado limita la tercera.

Más empleo formal, pero con mayores presiones de costos

El estudio asegura que el sector:

  • Pasó de 52.600 a 68.000 empleos entre 2022 y 2025, un crecimiento de 29,3%.
  • En ese mismo tramo, la informalidad laboral cayó de 28,7% a 21,4% y los ingresos reales de los isleros subieron 25,3%.
  • 15.400 empleos adicionales entre 2022 y 2025.
  • Para los isleros, registra un paso de 26.800 a 37.100 trabajadores, una reducción de la informalidad de 30,1% a 18,2% y un ingreso real de hasta $981.000 mensuales.
El Ministerio de Hacienda está estudiando la fórmula para incrementar el precio de Acpm - crédito Colprensa
El precio promedio del galón de gasolina corriente en las principales ciudades de Colombia es de $15.886 pesos, de acuerdo con las tarifas vigentes reportadas por la Creg - crédito Colprensa

En su intervención, Jiménez Mejía expuso otro corte temporal sobre esos avances. “En primer lugar, este sector ha logrado reducir la informalidad laboral. Veníamos con una tasa del 28,1% en el año 2022 y actualmente la tenemos en 20%”.

Añadió otra cifra de empleo directo para el periodo 2022-2026. “¿Qué quiere decir esto? Que el sector ha crecido en número de empleados, la masa salarial ha crecido en más de 15.000 empleados directos entre el 2022 y el 2026 y la informalidad se ha reducido, lo que significa que el sector ha crecido y ha formalizado más personas”, criticó.

Impacto sobre estaciones pequeñas y el abastecimiento

La presión de costos golpea con más fuerza a las estaciones de menor tamaño y a las ubicadas en zonas rurales. “Una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad”, adujo el líder gremial.

El boletín anticipa que el ajuste puede traducirse en “menos horas de atención, menos personal por isla y menor mantenimiento, con mayor intensidad en las Estaciones de servicio pequeñas y en la ruralidad”. Añade que las tipologías I y II concentran 2.522 de las 5.057 estaciones caracterizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Jiménez Mejía también afirmó que el mayor problema aparece en la operación continua de las islas o surtidores. “De acuerdo con este boletín, nosotros queremos manifestar que el costo de una posición de atención continua en una estación de servicio, esto es, atender una isla o surtidor en la estación 24 horas los siete días a la semana, se ha incrementado de manera muy significativa, poniendo en riesgo grandes logros que ha logrado, digámoslo así, esta industria”, apuntó.

El gremio pidió a la Creg revaluar el régimen de precio máximo y considerar este análisis dentro del cálculo del margen de comercialización. El planteamiento del sector apunta a la viabilidad económica de un servicio cuya interrupción afectaría la movilidad, la circulación de alimentos, medicamentos y mercancías, además del abastecimiento en zonas con pocas alternativas de suministro.

Temas Relacionados

Salario MínimoEstaciones de ServicioGasolinaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

La clavadista Daniela Zapata y el gimnasta Thomas Mejía le dieron las primeras preseas de oro al país en la competencia que se desarrolla en Santa Fe, Argentina

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Jayson Bonilla permanece retenido desde el 10 de septiembre, cuando una misión médica fue interceptada en zona rural de Tibú. La grabación difundida por la guerrilla está editada y contiene señalamientos sobre el supuesto traslado de encomiendas para las disidencias de las Farc

Conductor secuestrado por el ELN admitió que transportó drones para las Farc: “Amenazaron a mi familia”

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

El delantero samario le dio el empate a su equipo desde el punto penal, fue titular y jugó todo el compromiso; mientras que el medellinense volvió a ser suplente y sigue sin marcar

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

El incremento de casos con respecto a los primeros seis meses de 2025 es del 20,0%, equivalente a 792 fallecimientos. Los motocilistas siguen siendo las principales víctimas de los accidentes

Advierten sobre crecimiento “desaforado” de muertes en siniestros viales en Colombia: Hubo más de 4.700 casos en el primer semestre de 2026

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares

La autorización estará vigente hasta diciembre y permitirá que el exjefe paramilitar continúe colaborando con la Fiscalía en la búsqueda de personas desaparecidas en Córdoba, donde recientemente fueron encontrados ocho cuerpos

Salvatore Mancuso se queda en Montería: Justicia y Paz amplía su permiso tras revelar seis posibles fosas paramilitares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Deportes

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas

Luis Suárez suma cinco partidos seguidos anotando con Sporting CP; Durán no levanta vuelo en Benfica

La relación entre Millonarios y Radamel Falcao García no habría terminado: la directiva del club es optimista con que continúe

“No nos heredan. Nos eligen”: la campaña del Internacional de Bogotá para crear hinchas que recibió premio de publicidad

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional: las primeras palabras del historico colombiano: “Esto es un club ganador y yo también lo soy”