Aumento del salario mínimo haría que las estaciones de servicio dejen de operar 24 horas al día: “Ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles”

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, anotó que “una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino poner en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad” - crédito Somos Uno

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El alza de los costos laborales en estaciones de servicio (EDS) de Colombia empezó a poner en revisión la operación las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto, teniendo en cuenta que el costo de sostener una posición de atención continua subió 53,5% entre julio de 2024 y julio de 2026, al pasar de $1,18 millones a $1,81 millones semanales. Así las cosas, la operación continua y la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio están bajo presión porque los costos laborales crecieron más rápido que lo que reconoce la regulación.

Se calcula una brecha de $272 por galón frente al margen vigente y advierte que muchas estaciones ya revisan su atención permanente por la imposibilidad de sostener esos costos. Sobre la situación, el vocero gremial nacional de Somos Uno, David Jiménez Mejía, presentó en Cali, Valle del Cauca, un estudio elaborado con información pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Reforma Laboral.

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“Las estaciones de servicio han hecho un esfuerzo importante por generar empleo formal y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Pero hoy enfrentamos una realidad: los costos laborales están creciendo mucho más rápido que la remuneración reconocida por la regulación”, anotó el dirigente.

En Colombia hay 5.057 estaciones de servicios caracterizadas por la Creg - crédito Colprensa

Dijo que el boletín, con una ventana de análisis entre 2022 y 2026, muestra un incremento de más del 53% en los costos laborales y de más del 30% en el último año. También afirmó que muchas estaciones “están replanteando la operación veinticuatro siete por la imposibilidad de sostener los costos asociados a la operación”.

Cambios regulatorios que encarecieron la operación

El vocero enumeró cuatro cambios normativos como origen de la presión sobre la nómina:

Aumento del salario mínimo legal mensual vigente: subió 23,7% para las estaciones de servicio. Esto tiene un impacto muy fuerte en la rentabilidad del negocio.

Reducción de la jornada laboral ordinaria: pasó desde las 48 horas hasta las 42 horas y pasará progresivamente hasta las 40 horas, teniendo también un impacto en la rentabilidad, toda vez que la operación de las estaciones de servicio es de 24 horas al día los siete días a la semana.

Alargue de la jornada laboral nocturna: se aumentó en dos horas adicionales a partir de las 7:00 p. m.

Aumento de los recargos por horas extra y recargos nocturnos: ronda el 90% hasta llegar al 100%.

El boletín sectorial ubica esos eventos entre diciembre de 2025 y julio de 2026. También desagrega alzas de:

53,5% en 34,7 puntos atribuibles al salario mínimo.

9,5 puntos por la jornada de 42 horas.

4,1 puntos por la recomposición de recargos que incluye la ampliación de la franja nocturna.

Brecha por galón frente a la regulación

El documento del gremio señala que el costo de sostener una posición de atención continua aumentó 223,2% desde abril de 2015, mientras el margen que remunera esa actividad apenas se actualizó 84,6%. La diferencia supera los 138 puntos de índice y, según el estudio, compromete la continuidad del servicio.

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Dicha divergencia equivale, en la unidad con la que se expresa la remuneración del distribuidor minorista, según Jiménez, “a $272 por galón —el 23,6% del margen vigente de $1.155 por galón—, con un rango que va de $210 a $510 por galón según la tipología de la estación de servicio”. La cifra no constituye una propuesta de aumento del margen, sino una medición técnica de la distancia entre el costo laboral y lo que reconoce la regulación.

Añade que una empresa ante un incremento estructural dispone, ordinariamente, de tres vías de ajuste:

Trasladarlo al precio del consumidor final.

Reducir el volumen o la calidad de lo que produce.

Absorberlo con cargo a su rentabilidad.

Con el precio máximo regulado, sostiene el análisis, la primera salida queda cerrada y el margen indexado limita la tercera.

Más empleo formal, pero con mayores presiones de costos

El estudio asegura que el sector:

Pasó de 52.600 a 68.000 empleos entre 2022 y 2025, un crecimiento de 29,3%.

En ese mismo tramo, la informalidad laboral cayó de 28,7% a 21,4% y los ingresos reales de los isleros subieron 25,3%.

15.400 empleos adicionales entre 2022 y 2025.

Para los isleros, registra un paso de 26.800 a 37.100 trabajadores, una reducción de la informalidad de 30,1% a 18,2% y un ingreso real de hasta $981.000 mensuales.

El precio promedio del galón de gasolina corriente en las principales ciudades de Colombia es de $15.886 pesos, de acuerdo con las tarifas vigentes reportadas por la Creg - crédito Colprensa

En su intervención, Jiménez Mejía expuso otro corte temporal sobre esos avances. “En primer lugar, este sector ha logrado reducir la informalidad laboral. Veníamos con una tasa del 28,1% en el año 2022 y actualmente la tenemos en 20%”.

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Añadió otra cifra de empleo directo para el periodo 2022-2026. “¿Qué quiere decir esto? Que el sector ha crecido en número de empleados, la masa salarial ha crecido en más de 15.000 empleados directos entre el 2022 y el 2026 y la informalidad se ha reducido, lo que significa que el sector ha crecido y ha formalizado más personas”, criticó.

Impacto sobre estaciones pequeñas y el abastecimiento

La presión de costos golpea con más fuerza a las estaciones de menor tamaño y a las ubicadas en zonas rurales. “Una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad”, adujo el líder gremial.

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El boletín anticipa que el ajuste puede traducirse en “menos horas de atención, menos personal por isla y menor mantenimiento, con mayor intensidad en las Estaciones de servicio pequeñas y en la ruralidad”. Añade que las tipologías I y II concentran 2.522 de las 5.057 estaciones caracterizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Jiménez Mejía también afirmó que el mayor problema aparece en la operación continua de las islas o surtidores. “De acuerdo con este boletín, nosotros queremos manifestar que el costo de una posición de atención continua en una estación de servicio, esto es, atender una isla o surtidor en la estación 24 horas los siete días a la semana, se ha incrementado de manera muy significativa, poniendo en riesgo grandes logros que ha logrado, digámoslo así, esta industria”, apuntó.

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El gremio pidió a la Creg revaluar el régimen de precio máximo y considerar este análisis dentro del cálculo del margen de comercialización. El planteamiento del sector apunta a la viabilidad económica de un servicio cuya interrupción afectaría la movilidad, la circulación de alimentos, medicamentos y mercancías, además del abastecimiento en zonas con pocas alternativas de suministro.