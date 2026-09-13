Gobierno revisa los ‘offset’ de los Gripen y buscaría renegociar compensaciones para obtener tecnología militar

El acuerdo contempla 17 aeronaves Gripen E/F, de las cuales 15 son monoplaza y dos biplaza. - crédito REUTERS/Piroschka van de Wouw

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Al menos tres reuniones realizadas en las últimas semanas en el sector de defensa han puesto bajo revisión las condiciones de las compensaciones que acompañan el contrato para la adquisición de los 17 Gripen E/F destinados a renovar la flota de Kfir de Colombia.

El negocio fue firmado con la empresa sueca Saab y tiene un valor superior a 3.100 millones de euros. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la revisión no estaría dirigida a detener la llegada de las aeronaves ni a desconocer las obligaciones pactadas, sino a analizar el componente de los offset, es decir, las compensaciones asociadas al acuerdo.

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Gobierno estudia renegociar parte de las compensaciones

Las condiciones de la adquisición fueron revisadas por la nueva administración, que ahora analiza la posibilidad de conversar nuevamente con Saab sobre el destino de algunos de los beneficios incluidos en el negocio.

Durante la administración anterior, las compensaciones fueron orientadas hacia proyectos de energía, agua y salud. La propuesta que actualmente se estudia consiste en que una parte pueda traducirse en transferencia de tecnología y capacidades militares para la Fuerza Aeroespacial.

Una fuente conocedora de las conversaciones explicó que se han revisado los contratos y que se han dado las explicaciones correspondientes. Según esa versión, la discusión estaría concentrada en buscar una nueva negociación con los suecos sobre algunos términos de los offset, mientras que las demás obligaciones contractuales continuarían bajo las condiciones establecidas.

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“Se han revisado los contratos, pero realmente se les han dado las explicaciones y creo que lo único que están mirando es cómo hablar con los suecos para plantear nuevamente una negociación de algunos términos. Creo que esto se refiere más al tema de los offset, que son las compensaciones. De resto, se va a seguir cumpliendo, entiendo, los contratos como están establecidos, con los pagos determinados”, explicó una fuente que según el medio esta enterada del proceso.

La revisión de los offset contempla la posibilidad de incorporar capacidades tecnológicas relacionadas con sensores e identificación de objetivos. - crédito Saab / sitio web

Tres proyectos hacen parte de las compensaciones

Las conversaciones contemplan tres iniciativas. Una corresponde a soluciones energéticas mediante paneles solares para poblaciones ubicadas en zonas no interconectadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, este proyecto es el que presenta mayor avance y actualmente concentra el mayor interés dentro de la administración.

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Los otros dos componentes corresponden a iniciativas relacionadas con agua en La Guajira y con el Hospital San Juan de Dios. Sobre estos proyectos se analiza si pueden ser objeto de una renegociación para modificar el destino de parte de las compensaciones.

La posibilidad que se estudia es que algunos de esos beneficios puedan estar representados en capacidades tecnológicas de uso militar, en lugar de mantener exclusivamente la orientación social definida inicialmente.

Sensores y sistemas para los nuevos aviones

Dentro de las capacidades que aparecen en las conversaciones están los sensores, la identificación de objetivos y las misiones de ataque a tierra.

Una fuente con conocimiento técnico explicó que los aviones de combate requieren sistemas electroópticos para localizar un blanco, hacerle seguimiento, orientar municiones y conservar un registro de la operación.

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Por eso, parte de la discusión está relacionada con establecer qué tecnología acompañará a los Gripen cuando comiencen a operar en Colombia y cuáles capacidades adicionales podrían negociarse mediante las compensaciones del contrato.

Un experto en aviación consultado por El Tiempo afirmó que “en el papel, el Gripen es el más adecuado para las necesidades colombianas”.

El especialista también señaló que la adquisición fue planteada con una perspectiva de utilización de las aeronaves durante 30 o 40 años, mientras que las tecnologías asociadas al combate aéreo tienen ciclos de transformación cada vez más cortos.

A su juicio, Colombia pudo haber considerado una transición similar a la adoptada por Argentina: adquirir aeronaves de segunda mano, modernizadas, con un horizonte operacional cercano a los 20 años.

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El paquete contratado incluye sensores, radares, equipos de autoprotección, armamento, soporte logístico, simulación y entrenamiento. - crédito @SA_Defensa / X

El contrato contempla 17 Gripen E/F

Mientras se revisan las compensaciones, el contrato principal continúa en ejecución. El acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Saab fue firmado el 14 de noviembre de 2025.

Inicialmente se contemplaban 16 aeronaves, pero el contrato terminó incluyendo 17 Gripen E/F: 15 monoplaza y dos biplaza.

El paquete contempla sensores, radares, equipos de autoprotección, armamento, soporte logístico, sistemas de simulación y entrenamiento.

El entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó a EL TIEMPO, un día antes de dejar el cargo, por qué las apropiaciones previstas en pesos superaban la conversión directa del valor contractual en euros.

“Cuando uno lo pasa a pesos puede preguntarse por qué se asignaron más recursos. Hay un margen para el diferencial cambiario, por si aumenta el euro”, señaló.

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El programa tiene recursos previstos hasta 2032

El componente financiero del proyecto quedó consignado en el Conpes 4155 del 1.º de septiembre de 2025, que declaró de importancia estratégica el proyecto denominado ‘Fortalecimiento de las capacidades de fuegos aéreos para la seguridad y defensa nacional’.

La programación contempla 16,86 billones de pesos entre 2026 y 2032. Para 2026 aparecen 100.000 millones de pesos; en 2027, cerca de 3,09 billones; en 2028 y 2029, aproximadamente 3,25 billones para cada vigencia; en 2030, 3,29 billones; en 2031, 2,18 billones, y en 2032, 1,67 billones de pesos.

El proyecto se encuentra en etapa poscontractual. Después de la firma del contrato principal comenzaron las actividades necesarias para implementar el nuevo sistema de capacidad aérea.

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La empresa sueca Saab suscribió con el Ministerio de Defensa el contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen E/F. - crédito @SA_Defensa / X

A la par, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantan gestiones relacionadas con los mecanismos de financiación que respaldarán los pagos.

Uno de los documentos de seguimiento indica que la estructuración del Conpes de crédito para el sistema de aeronaves de caza tenía un avance del 70%. Con corte al 30 de junio de 2026, el documento estaba en validación de la Oficina de Asesoría Jurídica del DNP, antes de continuar con los trámites correspondientes.

Además, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla que se iniciará el contrato de adquisición de las aeronaves de superioridad aérea y señala que durante ese año continuarán proyectos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades de fuegos aéreos de la FAC.

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