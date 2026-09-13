Colombia

Fico Gutiérrez confirmó que 17 extranjeros serán expulsados de Colombia tras operativo en Medellín: “Requeridos por Interpol”

El alcalde informó que las autoridades detectaron registros por hurto, armas blancas, riñas y estupefacientes, además de casos con solicitudes de Interpol y siete inadmisiones aeroportuarias

Migración Colombia - crédito @MigracionCol/X
Migración Colombia indicó que varios identificados acumulaban detenciones en flagrancia por hechos ligados al porte y consumo de estupefacientes durante un procedimiento interinstitucional - crédito @MigracionCol/X
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que 17 extranjeros serán expulsados de Colombia tras un operativo conjunto con Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Alcaldía.

Según las autoridades, las personas identificadas tenían anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas.

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El mandatario de la capital de Antioquia sostuvo que la acción incluyó casos de personas con requerimientos internacionales.

Migración Colombia - crédito @MigracionCol/X
Las personas identificadas tenían anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas - crédito @MigracionCol/X

“Y esto no termina ahí: hubo extranjeros requeridos por Interpol y siete personas fueron inadmitidas en el aeropuerto por venir con propósitos relacionados con explotación sexual (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Migración Colombia señaló que varios registraban capturas en flagrancia

El comunicado de Migración Colombia indicó que varios de los 17 extranjeros acumulaban capturas en flagrancia, principalmente por hechos relacionados con porte y consumo de estupefacientes. La entidad añadió que uno de los identificados registraba 23 capturas.

“Varios de estos extranjeros registraban múltiples capturas en flagrancia, principalmente por delitos relacionados con el porte y consumo de estupefacientes. Uno de ellos acumulaba 23 capturas (sic)”, afirmó.

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Migración Colombia - crédito @MigracionCol/X
El comunicado de Migración Colombia indicó que varios de los 17 extranjeros acumulaban capturas en flagrancia, principalmente por hechos relacionados con porte y consumo de estupefacientes - crédito @MigracionCol/X

El alcalde Fico Gutiérrez precisó que ese caso correspondía a una persona con “23 capturas por tráfico de estupefacientes”. Ese detalle no aparece especificado en el comunicado de la autoridad migratoria, que se limitó a señalar que uno de los extranjeros acumulaba ese número de detenciones.

La información divulgada por Migración Colombia señala que las expulsiones se fundamentan en anotaciones y antecedentes vinculados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas. Federico Gutiérrez empleó una formulación similar, aunque se refirió de forma general a “drogas”.

El alcalde afirmó que los extranjeros deberán responder ante las autoridades

En su publicación, el alcalde de Medellín cuestionó la presencia en la ciudad de extranjeros con antecedentes, órdenes de captura o nexos con actividades delictivas.

“No podemos permitir que extranjeros con antecedentes, órdenes de captura o vinculados a delitos vengan a delinquir o sigan en la ciudad sin responder ante las autoridades (sic)”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la administración local continuará con acciones de control junto con las entidades nacionales. “Al que venga a Medellín a delinquir, lo vamos a identificar, detener y sacar (sic)”, expresó.

La Policía, el Ejército, la Alcaldía y Migración Colombia participaron en el procedimiento, de acuerdo con ambas versiones. La autoridad migratoria confirmó la identificación de las 17 personas y señaló que serán expulsadas del país.

Gutiérrez cerró su mensaje con una advertencia dirigida a quienes incumplan las normas en la ciudad. “Medellín se respeta. O cumplen la norma o se van”, escribió.

Fico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Fico Gutiérrez cuestionó la presencia en la ciudad de extranjeros con antecedentes, órdenes de captura o nexos con actividades delictivas - crédito @FicoGutierrez/X

Los datos sobre los extranjeros requeridos por Interpol y las siete personas inadmitidas en el aeropuerto fueron difundidos por el alcalde. El comunicado de Migración Colombia no aportó detalles sobre esos casos, tampoco identificó la terminal aérea ni precisó las nacionalidades de las personas involucradas.

Recientemente, once ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Colombia luego de que las autoridades los identificaran como reincidentes en infracciones contra la convivencia durante procedimientos realizados en Bucaramanga, capital de Santander.

Migración Colombia informó el sábado que entre los comportamientos atribuidos a estas personas figuraban el porte de armas cortopunzantes, actos que afectaban la tranquilidad ciudadana, consumo o tenencia de sustancias en sitios restringidos y conductas que podían comprometer la seguridad de otras personas.

“Entre las conductas por las que fueron identificados los extranjeros están el porte de armas cortopunzantes, afectaciones a la tranquilidad y la convivencia, así como el consumo o porte de sustancias en lugares prohibidos y comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de terceros”, señaló la entidad.

La autoridad migratoria llevó a cabo los operativos junto a la Policía y la Alcaldía de Bucaramanga. Después de los trámites administrativos, resolvió expulsar del territorio nacional a los once ciudadanos.

Migración no divulgó las nacionalidades de los afectados. Las medidas se producen después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara, el 24 de agosto, controles estrictos para los extranjeros que se encuentren de forma irregular en el país. Los operativos forman parte de acciones efectuadas en regiones colombianas.

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