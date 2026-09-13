Colombia

Abelardo de la Espriella destacó nuevos resultados contra la criminalidad en Colombia: ya van más de 18.000 capturas en su mandato

El informe incluyó incautaciones de marihuana y cocaína en Pereira, Quindío y Cundinamarca, además de un arsenal hallado en Antioquia

El gobierno de Abelardo De la Espriella concentró su primer mes en seguridad, reconstrucción, presupuesto, salud y cambios administrativos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella informó capturas en Antioquia y Valle del Cauca tras nuevas operaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella difundió este domingo 13 de septiembre de 2026 un balance de operaciones de la fuerza pública efectuadas en la jornada del sábado 12 de septiembre de 2026, con 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de droga, armas y municiones en varios departamentos del país.

En una publicación en X, el mandatario colombiano afirmó que las autoridades mantienen una ofensiva contra estructuras armadas y redes de narcotráfico. “La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene”, escribió al inicio de su mensaje.

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Uno de los hechos mencionados ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde, según el balance, unidades del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El reporte señala que un presunto miembro de ese grupo murió durante el combate y otro resultó herido y fue capturado.

Reportaron decomisos de marihuana y cocaína en cuatro municipios

De la Espriella también informó de incautaciones de estupefacientes en Sibaté (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), La Pintada y La Tebaida (Quindío). El total reportado incluye 1.430 kilogramos de marihuana en el municipio de Cundinamarca y otros 1.786 kilogramos en la capital de Risaralda.

Abelardo de la Espriella presentó balance de seguridad con operativos contra la estructura 36 y el Clan del Golfo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella presentó balance de seguridad con operativos contra la estructura 36 y el Clan del Golfo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A esas cantidades se sumaron 394 kilogramos de marihuana incautados en La Pintada, Antioquia, y 653 kilogramos de cocaína ubicados en La Tebaida, Quindío. En conjunto, las autoridades contabilizaron más de 4.200 kilogramos de sustancias ilegales en los procedimientos reseñados.

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El presidente señaló que los operativos hacen parte de una estrategia contra las economías ilegales. “Seguimos golpeando el narcotráfico”, indicó en la publicación.

Hallaron un depósito atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza

El balance incluyó el hallazgo de un depósito ilegal que las autoridades atribuyeron al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Allí habrían encontrado 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras.

En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez. Entre los capturados, según el reporte, hay dos personas señaladas como cabecillas de zona.

De la Espriella agregó que desde el 7 de agosto se han registrado 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. El mensaje cerró con la promesa de mantener las operaciones contra “estructuras, armas, finanzas y economías criminales”.

El balance de Abelardo de la Espriella incluyó un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza - crédito Fernando Vergara/AP
El balance de Abelardo de la Espriella incluyó un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza - crédito Fernando Vergara/AP

Abelardo de la Espriella anunció la captura de tres presuntos integrantes de las ACS

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella reportó la captura de tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en Bosconia, Cesar, durante una operación que, según indicó, buscó afectar las fuentes de financiación de esa estructura.

El mandatario señaló en una publicación en X que el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos figuran alias El Pony, identificado como responsable financiero de zona, y alias El Niche, señalado como cabecilla en el municipio.

De acuerdo con el mensaje, alias El Pony coordinaba el recaudo de dinero producto de extorsiones en Bosconia. El esquema, aseguró De la Espriella, se apoyaba en créditos informales bajo las modalidades conocidas como “gota a gota” o “cobra diario”.

El presidente afirmó que los dos hombres estarían relacionados con cuatro ataques contra comerciantes. Según la información divulgada, los hechos incluyeron disparos contra viviendas y locales comerciales, con el propósito de intimidar a las víctimas y forzarlas a pagar exigencias económicas.

Cayeron alias El Pony y El Niche, señalados de financiar extorsiones en Cesar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Cayeron alias El Pony y El Niche, señalados de financiar extorsiones en Cesar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Durante el operativo, las autoridades incautaron un revólver, 66 municiones, tres proveedores para fusil, cinco panfletos atribuidos a las ACS, dos computadores, un radio de comunicación y tres teléfonos celulares.

“Vamos por los cabecillas, los cobradores, las armas y cada peso”, sostuvo De la Espriella al referirse a la estrategia contra la extorsión. El mandatario calificó esa actividad como una de las principales vías de financiación de los grupos armados ilegales.

El pronunciamiento hizo énfasis en la situación de los comerciantes afectados por las exigencias de organizaciones criminales. “Al comerciante lo protege el Estado”, expresó el presidente.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra operan en zonas de la región Caribe y han sido señaladas por las autoridades por hechos vinculados con extorsiones, amenazas y control de economías ilícitas.

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