Colombia

ANI pone en marcha plan de choque para agilizar 553 trámites y priorizar permisos de servicios públicos

Los proyectos beneficiados están relacionados con acueducto, alcantarillado, gas y energía y tienen incidencia en más de 15 millones de ciudadanos de 11 departamentos

Agencia Nacional de Infraestructura implementará el plan de choque para agilizar la gestión de permisos. - crédito ANI
Agencia Nacional de Infraestructura implementará el plan de choque para agilizar la gestión de permisos. - crédito ANI
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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la puesta en marcha de un plan de choque para atender los trámites relacionados con permisos de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial carretera y férrea bajo su responsabilidad.

La estrategia comenzará a partir del lunes 14 de septiembre de 2026 y tendrá como uno de sus principales componentes la atención de los 553 trámites que actualmente se encuentran en curso dentro de la entidad.

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De acuerdo con la información entregada por la ANI, el propósito es aumentar la capacidad de respuesta institucional, reducir el represamiento de solicitudes y agilizar diferentes actuaciones relacionadas con los expedientes que permanecen pendientes de culminación.

Servicios públicos tendrán trámite preferente

Dentro de la estrategia definida por la Agencia, se estableció una priorización para los permisos relacionados con servicios públicos esenciales. En este grupo se encuentran los proyectos asociados con acueducto, alcantarillado, gas y energía.

La ANI señaló que estos permisos recibirán trámite preferente debido a su relación con proyectos que tienen incidencia social y económica en diferentes regiones del país.

Según la entidad, las iniciativas vinculadas con estos procesos benefician directamente a más de 15 millones de ciudadanos distribuidos en 11 departamentos.

Los territorios mencionados por la Agencia son Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Córdoba, Risaralda, Meta, Huila, Cesar y Cauca.

La priorización hace parte del mecanismo establecido para organizar la atención de las solicitudes que se encuentran en trámite y concentrar los esfuerzos institucionales en los permisos vinculados con la prestación de estos servicios.

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Cuatro recuadros ilustran la distribución de agua potable, la red de alcantarillado, la tubería de gas y el sistema de energía eléctrica.
Acueducto, alcantarillado, gas y energía son los servicios públicos esenciales incluidos entre los permisos que tendrán trámite preferente por parte de la ANI. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo Ayerbe se refirió a los trámites pendientes

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, explicó que dentro de la revisión realizada en la entidad encontró procesos que, según señaló, llevaban un periodo prolongado sin registrar actividad.

Encontré en la entidad 553 trámites en curso, algunos engavetados hace 2 años en la entidad, sin ninguna actividad”, afirmó el funcionario.

A partir de esa situación, Ayerbe señaló que la entidad estableció una priorización para avanzar en los expedientes y dar trámite preferente a determinados permisos.

El presidente de la ANI también se refirió a las actuaciones que hacen parte del proceso administrativo y señaló que el avance de los expedientes comprende la expedición de resoluciones, la aprobación de pólizas y la culminación de los procesos.

Como parte de esta priorización daremos trámite preferente. Cada resolución expedida, cada póliza aprobada y cada expediente culminado representa más infraestructura, más servicios y mejores condiciones para millones de colombianos”, sostuvo.

Ricardo Ayerbe, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura se refirió a los 553 trámites en curso de la entidad. - crédito ANI
Ricardo Ayerbe, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura se refirió a los 553 trámites en curso de la entidad. - crédito ANI

La ANI busca agilizar resoluciones y cierre de expedientes

El plan contempla acciones dirigidas a mejorar los tiempos de respuesta frente a las solicitudes que actualmente están en proceso.

Entre los objetivos establecidos por la entidad se encuentra agilizar la expedición de resoluciones, avanzar en la aprobación de pólizas y lograr el cierre definitivo de los expedientes una vez culminen las actuaciones correspondientes.

La estrategia también busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente al volumen de trámites que actualmente se encuentran en curso.

De esta manera, el plan de choque estará enfocado en la gestión de los permisos de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial carretera y férrea que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Habrá seguimiento semanal a los trámites

Como parte de la metodología de trabajo, la ANI implementará un modelo de seguimiento semanal para revisar el avance de los procesos incluidos en la estrategia.

Este mecanismo estará acompañado por indicadores de gestión, con los que la entidad hará seguimiento a los resultados de las acciones emprendidas dentro del plan de choque.

Una mano sostiene una pluma fuente y firma un documento de papel con una firma tachada sobre una mesa de madera. Al fondo, estantes con carpetas y sellos.
La ANI busca acelerar la expedición de resoluciones como parte del plan de choque para los trámites en curso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Agencia indicó que la metodología estará orientada a resultados y estará dirigida a garantizar que cada trámite pueda llegar efectivamente a su culminación de manera oportuna y transparente.

El seguimiento forma parte de las medidas anunciadas para fortalecer la gestión de los permisos y evitar que las solicitudes permanezcan sin avanzar dentro de los procesos administrativos.

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