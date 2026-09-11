Colombia

“No tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”: Juliana Guerrero se refirió a señalamientos en su contra y aseguró haber sido humillada

La joven, que fue condenada por tramitar títulos falsos para aspirar a un cargo público, cuestionó a periodistas y políticos que hicieron acusaciones en su contra, según dijo, sin pruebas y que la convirtieron en blanco de violencias basadas en género

La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG

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Tras haber aceptado cargos por el delito de fraude procesal, Juliana Guerrero, que admitió haber tramitado títulos falsos para aspirar a un cargo público, se refirió a las distintas acusaciones y señalamientos que surgieron en su contra debido a su cercanía con el gobierno del expresidente Gustavo Petro y las irregularidades en las que resultó salpicada.

De acuerdo con la joven, que quiso llegar a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad presentando certificaciones de grado falsas, en medio del escándalo, tanto ella como su familia fueron blanco de acusaciones que carecen de sustento. Sin hacer una mención específica, se refirió a declaraciones que dio Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.

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“Durante este tiempo se han dicho muchas cosas sobre mí. Me han llamado de todo en todos lados y lo peor es que se metieron con mi familia. Acusaron a mi mamá de ser comandante de un grupo ilegal cuando ella es el ser más noble que hay sobre la Tierra. Dijeron que yo era guerrillera y los medios replicaron eso sin ninguna prueba, dándole voz a una persona cuya salud mental está muy en duda”, aseveró.

Juliana Guerrero negó reuniones con contratistas o empresarios y rechazó haber recibido comisiones o beneficios por supuestas gestiones de contratación pública - crédito @soy_juliana_g/instagram
Juliana Guerrero aseguró que fue señalada de ser guerrillera sin pruebas - crédito @soy_juliana_g/instagram

De igual manera, Guerrero se desligó de los chismes y especulaciones que surgieron por su cercanía con algunos políticos poderosos. Negó que su paso por la administración Petro y otros logros estén supeditados a la ayuda de un hombre. En su momento, incluso, se afirmó que la joven había tenido una relación sentimental con el exmandatario, algo que él mismo negó.

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Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué. Y yo todo esto lo cuento porque yo no quiero promover el odio. Yo creo que ya guardé bastante silencio. Resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda, pero yo creo que ya es suficiente para todos, para mí, para ustedes. Creo que ya la gente está aburrida de verme la cara a mí en todos lados”, dijo Guerrero.

Asimismo, cuestionó a algunos congresistas que, en su momento, se valieron de su “privacidad” para conseguir votos. Según indicó, esas personas “ahora brillan por su ausencia” y ahora parece no interesarles la juventud, como indicaron en un inicio.

También criticó a la prensa por no pronunciarse frente a señalamientos de los que fue víctima, que constituyen actos de violencia basados en género. “Que periodistas que ahora rechazan el acoso y la violencia de género guardaron silencio conmigo cuando me trataron de moza, puta, prostituta y quién sabe cuántas cosas más. Conmigo la legitimaron, justificaron y amplificaron esa violencia”, indicó.

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