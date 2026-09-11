Colombia

Gobierno destacó la imagen favorable que alcanzó Abelardo de la Espriella en medición de AtlasIntel: “Esto nos exige dar mucho más”

El vocero Miller Soto celebró la percepción positiva que tiene la ciudadanía del jefe de Estado, que apenas lleva un mes en el mandato. El presidente alcanzó un 54% de favorabilidad

El vocero Miller Soto aseguró que el Gobierno no toma el resultado positivo de la medición como un trofeo. Indicó que implica una responsabilidad: entregar resultados concretos a la ciudadanía - crédito @infopresidencia/X
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La firma AtlasIntel, en alianza con Bloomberg, presentó una medición que expone la imagen positiva y negativa que tienen los principales personajes públicos de Colombia. El estudio fue realizado entre el 30 de agosto de 2026 y el 3 de septiembre de 2026.

Según esa medición, con un 54% de favorabilidad, el presidente Abelardo de la Espriella, que se posesionó en el cargo el 7 de agosto, alcanzó la percepción positiva más alta entre todas las personas que aparecen en el listado. Le sigue el vicepresidente José Manuel Restrepo con un 53%.

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De igual manera, la imagen negativa del primer mandatario se ubica en el 44%, lo que quiere decir que la percepción positiva que tiene la ciudadanía sobre él es mayor que la negativa en 10 puntos porcentales. Por su parte, el vicepresidente Restrepo tiene una imagen desfavorable del 45%, pero la percepción positiva también es mayor en 10 puntos porcentuales.

La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel
La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel

Después del jefe de Estado y el vicepresidente, aparecen dos políticos que se oponen a la actual administración: el expresidente Gustavo Petro, con un 42% de respaldo, y el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que perdió en las elecciones con De la Espriella, con un 40% de aprobación.

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Reacción del Gobierno: “Nos alegra”

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, dio declaraciones públicas en relación con los resultados favorables que tuvo el presidente Abelardo de la Espriella en la medición, que fue llevada a cabo pocos días antes de finalizar su primer mes de mandato.

Esto no lo tomamos como un triunfo, lo tomamos sencillamente como un voto de confianza que hay que honrar todos los días con resultados, con trabajo y no con discursos. Nos alegra saber que un país que apenas lleva un mes conociendo la gestión de este gobierno está dando resultados que se ven reflejados y esto nos exige dar mucho más”, precisó el funcionario.

La imagen negativa de Abelardo de la Espriella se ubica en el 44% - crédito Luisa González/Reuters
La imagen negativa de Abelardo de la Espriella se ubica en el 44% - crédito Luisa González/Reuters

Según precisó, la administración tiene la responsabilidad de seguir trabajando en el cumplimiento de sus compromisos. Aseguró que, para ganarse la confianza de los colombianos, el Gobierno De la Espriella tiene que gestionar y entregar resultados concretos.

Si algo nos confirma esta medición es que el camino de la transparencia, del trabajo y de las decisiones firmes es el correcto para seguir recorriendo sin pausa, sin descanso y sin autocomplacencia”, añadió.

Acuerdo de trabajadores

Tras referirse a los resultados de la medición, el vocero del Gobierno hizo un anuncio: los trabajadores del Grupo de Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia suscribieron un acuerdo conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Energía de Colombia (Sintraelecol). Según el jefe de cartera, esto se logró tras un proceso de diálogo que fue acompañado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Natalia López.

Soto explicó que lo pactado entre las partes establece compromisos comunes para responder a transformaciones como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la transición energética. El acuerdo también contempla compromisos en materia de equidad de género, prevención de acoso y seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, añade directrices sobre prácticas de tercerización e intermediación ilegal.

Dos pares de manos sujetan un documento con el título Contrato de Arriendo sobre una mesa de madera.
Trabajadores del Grupo de Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia suscribieron un acuerdo conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Energía de Colombia (Sintraelecol) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El Ministerio de Trabajo acompañó este proceso como facilitador, respetando la autonomía de las partes y el acuerdo contará con seguimiento semestral mediante un comité laboral ampliado. Desde 1993 no se alcanzaba un acuerdo de esta naturaleza, de esta magnitud”, detalló

De esta manera, según el vocero, se demuestra que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene la voluntad para escuchar y construir confianza. “Podemos anticiparnos a las grandes transformaciones y encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y permitan que las empresas sigan creciendo. Con esto demostramos que cada día estamos más cerca de la patria milagro”, añadió.

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