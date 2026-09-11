Funza celebra el Festival Zaquesazipa 2026 en septiembre: música, danza, gastronomía y conciertos de Pipe Bueno, Rey Ruiz y Lennox

La edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa reúne durante 12 días a figuras de la música y a más de 300 artistas locales en distintos escenarios de Funza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Funza celebra el Festival Zaquesazipa 2026 con conciertos de Jhonny Rivera, Lennox, Elder Dayán, Pipe Bueno, Rey Ruiz y Grupo Kvrass, además de una programación de arte, gastronomía, patrimonio y actividades familiares que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre.

El ingreso a todos los eventos será libre y gratuito, lo que convierte al municipio en una opción de plan para celebrar Amor y Amistad cerca de Bogotá. La edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa reúne durante 12 días a figuras de la música nacional e internacional, junto con más de 300 artistas locales. Los espectáculos se desarrollan en distintos escenarios de Funza, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades y espacios libres de alcohol.

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Conciertos gratuitos para los últimos días del festival

La programación musical tendrá una de sus principales jornadas el viernes 18 de septiembre con Funza Góspel 2026, previsto desde las 7:30 p. m. El encuentro contará con las presentaciones de Alex Zurdo, Banda Alternativa, S1 Big Band y artistas funzanos.

La edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa reúne durante 12 días a figuras de la música nacional e internacional junto con más de 300 artistas locales - crédito Festival Zaquesazipa

El sábado 19 de septiembre se realizará el concierto de cierre en la Plazoleta Marqués de San Jorge, a partir de las 5.00 p. m. La jornada reunirá a Pipe Bueno y Miguel Bueno, Rey Ruiz, Grupo Kvrass y talentos locales.

La Plazoleta Marqués de San Jorge tiene una capacidad proyectada de entre 15.000 y 18.000 asistentes. Este espacio acogerá el concierto inaugural del sábado 12 de septiembre, con Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Carlos Rueda, Lennox y artistas del municipio.

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Para el domingo 20 de septiembre está programada, desde las 12.00, la final del concurso de karaoke “Yo Canto, Tú Cantas”. Las eliminatorias del certamen se desarrollarán los días 17 y 18 de septiembre desde las 6.00 p. m.

El Festival también incluye la Vitrina Artística “Nuestro Talento Funzano”, con presentaciones de artistas locales. Las funciones están previstas para los días 14, 15 y 17 de septiembre: la primera fecha comenzará a las 9.00 p. m., y las siguientes iniciarán desde las 4.00 p. m.

Arte local y actividades para compartir en familia

Más de 300 artistas de Funza participaron en el espectáculo de apertura “Un año a la colombiana”, una puesta en escena que integró música, danza y expresiones surgidas de los procesos culturales del municipio. Durante el festival, músicos, bailarines, escritores, actores, artesanos, DJ, estudiantes y colectivos cuentan con espacios para mostrar sus propuestas.

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La programación de Amor y Amistad en Funza incluye teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y espectáculos para niñas y niños - crédito Festival Zaquesazipa

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago invitó a habitantes y visitantes a recorrer los escenarios de la programación. “Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del Zaquesazipa, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruten de todo lo que hemos preparado”, afirmó.

Para quienes buscan un plan de Amor y Amistad que combine conciertos con actividades culturales, el Zaquesazipa propone una agenda que no se limita a las presentaciones de artistas reconocidos. El festival reúne opciones de teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y expresiones de culturas urbanas.

El domingo 13 de septiembre se realizó el Encuentro de Música Andina, desde las 12.30 p. m. La actividad hizo parte de la oferta destinada a visibilizar géneros y procesos artísticos que tienen presencia en el municipio.

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La programación familiar incluye a Tu Rockcito, agrupación ganadora de un Latin Grammy, y al humorista Hassam. Estos espectáculos se suman a las actividades pensadas para niñas, niños y acompañantes que quieran asistir a espacios culturales durante los últimos días del festival.

Patrimonio, artesanías y gastronomía en Funza

El Festival Zaquesazipa suma en Funza propuestas de literatura, artes visuales, patrimonio, feria artesanal, gastronomía y la exposición Conexión Cultural Tununguá del Museo Nacional de Colombia - crédito Festival Zaquesazipa

El Festival Zaquesazipa también abrió espacios para la literatura, el patrimonio y las artes visuales. Entre las actividades se encuentra el Festival Literario Escrituras Vivas, que reúne propuestas alrededor de la lectura, la escritura y la circulación de contenidos culturales.

Los visitantes pueden asistir a la exposición “Conexión Cultural Tununguá: Una historia tallada en piedra”, del Museo Nacional de Colombia. La muestra está disponible entre las 10.00 a. m., y las 6.00 p. m., como parte de los eventos permanentes de la agenda.

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En ese mismo horario se realiza la Feria Artesanal Nuestros Orígenes y el Festival Sabores y Saberes Olor a Tradición. Estos espacios reúnen muestras artesanales y gastronómicas, con propuestas vinculadas a los oficios, conocimientos y tradiciones de Funza.

El Salón de Artistas Infantil estará disponible entre el 13 y el 30 de septiembre, de 9.00 a. m., a 5.00 p. m. La actividad amplía la agenda de artes visuales y ofrece un lugar para conocer trabajos de creadores más jóvenes.

La programación incluye, además, exposiciones patrimoniales, encuentros de vigías del patrimonio y actividades académicas. Según la información del festival, estos espacios buscan reconocer las prácticas y saberes que hacen parte de la identidad cultural del municipio.

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El festival seguirá hasta el 20 de septiembre con una agenda de 12 días, más de 300 creadores del municipio y espacios culturales pensados para celebrar Amor y Amistad cerca de Bogotá - crédito Festival Zaquesazipa

Con 29 ediciones, el Festival Zaquesazipa mantiene una agenda cultural que atrae público de Funza y de otros municipios de Cundinamarca. La programación completa, horarios y escenarios pueden consultarse en el sitio oficial del evento y en las redes sociales de la Alcaldía de Funza; o haciendo clic aquí.