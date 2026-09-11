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James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

El último partido del ‘10′ de la Tricolor en el FPC fue hace 19 años, el 10 de noviembre de 2007, vistiendo la camiseta de Envigado F.C.

James Rodríguez
James Rodríguez ya se puso la camiseta de Atlético Nacional tras su presentación en el verde - crédito Atlético Nacional
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James Rodríguez es el nuevo jugador de Atlético Nacional. Así lo confirmó el club antioqueño, que hizo el anuncio oficial en la noche del jueves 10 de septiembre de 2026.

El capitán de la selección Colombia regresa al fútbol de su país después de 19 años, cuando vistió los colores de Envigado F.C. Su último partido en el balompié colombiano fue el 10 de noviembre de 2007, y ahora llega para vestir los colores del verde antioqueño.

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El comunicado oficial del “Rey de Copas” expone: “Bota de Oro de Brasil 2014, premio Puskás y una carrera con 24 títulos en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. El futbolista colombiano más importante de su generación firma con el club más ganador de Colombia”.

Y es que James Rodríguez es, además, ex Real Madrid y portó el dorsal número diez, una de las camisetas más importantes del que la FIFA cataloga como el equipo más grande del mundo. De allí la importancia de este fichaje. Y llega, como lo expone el propio Atlético Nacional, al club más ganador en Colombia, pues tiene 18 ligas, cinco copas, y dos Copa Libertadores, entre otros títulos.

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“James llega a Nacional después de recorrer las ligas más exigentes del mundo, y tras ser el capitán y referente de la Selección Colombia en las últimas dos décadas. Su regreso al fútbol colombiano no ocurre en cualquier lugar: ocurre en el club con más títulos del país, con la hinchada que más acompaña y con una historia que ha demostrado que la grandeza, en Colombia, viste de verde”, sigue exponiendo el comunicado del club.

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