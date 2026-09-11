Colombia

El Dane está bajo la lupa por las estadísticas de desempleo en Colombia: informe alertó por inconsistencias en encuestas y registros

Expertos identificaron cómo la migración y la transformación del mercado influyen en el análisis de los datos nacionales, además de proponer estrategias para lograr un diagnóstico demográfico más preciso

El desempleo en Colombia se mantiene en un solo dígito, pero genera dudas por la creación de empleo por cuenta propia - crédito Luisa González/Reuters
El desempleo en Colombia se mantiene en un solo dígito, pero genera dudas por la creación de empleo por cuenta propia - crédito Luisa González/Reuters
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El mercado laboral colombiano es uno de los asuntos económicos más sensibles en el país, debido a que en varias oportunidades se ha dicho que las cifras que se revelan mes a mes no cuadran. Ahora, el Centro de Pensamiento Económico Anif convocó mesas de trabajo con representantes de universidades, centros de pensamiento, centros de estudios laborales y otros expertos para revisar qué mide cada fuente disponible, cuáles son sus alcances y limitaciones y cómo deben leerse sus resultados.

Y es que la entidad analiza las distintas fuentes sobre empleo en Colombia para establecer qué capta cada una y cómo usarlas de forma complementaria.

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El trabajo se concentra en la relación entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih), así como en los ingresos laborales, la migración, los cambios demográficos y propuestas al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para fortalecer la medición del trabajo.

Dicho análisis surgió en medio del debate público sobre las cifras laborales y se concentró en el alcance real de los instrumentos que hoy se usan para seguir la evolución del empleo. Precisamente, según el Dane, en julio de 2026 la cifra de desempleo cerró en 8,1%. La discusión también incluyó el efecto que pueden tener la migración, la fecundidad, la estructura por edades y las nuevas formas de trabajo sobre esa medición.

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Dane - crédito Dane
El mercado laboral colombiano registró en julio de 2026 una disminución en la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,1%, y un aumento de 578.000 personas ocupadas, de acuerdo con cifras entregadas por el Dane - crédito Dane

Qué miden la Pila y la Geih y por qué no son comparables de forma automática

Uno de los ejes principales fue la relación entre la Pila y la Geih. Anif sostuvo que ambas fuentes observan dimensiones distintas del empleo y, por eso, su lectura exige cautela. Por un lado, la Geih mide participación laboral, ocupación, desocupación e informalidad a partir de información de los hogares. La Pila, en cambio, registra los aportes al sistema de seguridad social.

Anif indicó que las dos herramientas deben examinarse a la luz de sus diferencias en cobertura, definiciones, unidades de observación y periodos de referencia. A eso se suman los tiempos de consolidación de los registros administrativos.

Con esa base, la entidad afirmó que las diferencias entre los resultados de ambas fuentes “no constituyen, por sí solas, evidencia de inconsistencias”. El planteamiento busca evitar comparaciones automáticas entre series que responden a metodologías y universos de observación distintos.

Comportamiento de los ingresos laborales entra en la agenda técnica

Las mesas también revisaron el comportamiento de los ingresos laborales reales. Según el centro de pensamiento, el crecimiento ha estado por encima del ritmo de expansión de la actividad económica. Los ejercicios preliminares de la entidad ubican ese incremento tanto en la actividad principal de los ocupados como en las actividades secundarias.

Anif encontró que las diferencias entre los resultados de la Geih y la Pila no constituyen, por si solas, evidencia de inconsistencias - crédito Anif
Anif encontró que las diferencias entre los resultados de la Geih y la Pila no constituyen, por si solas, evidencia de inconsistencias - crédito Anif

El resultado quedó incorporado a la agenda técnica de análisis sobre las dinámicas del mercado de trabajo.

Así las cosas, la revisión de ingresos se conectó con una advertencia más amplia sobre el uso de los indicadores. La discusión apuntó a evitar lecturas apoyadas en una sola fuente o en un único dato para explicar cambios más complejos del empleo.

Migración y cambios demográficos bajo revisión en las estadísticas de empleo

Otro bloque se concentró en los movimientos migratorios y su posible vínculo con los indicadores laborales. Las mesas examinaron cómo la inmigración y la emigración pueden alterar el tamaño de la población, la distribución territorial y la composición por edades y características laborales.

Pese a ese posible impacto, Anif señaló que con la información disponible “no es posible establecer una relación causal” entre esas dinámicas y las diferencias observadas en las cifras del mercado laboral. La entidad planteó que esa hipótesis debe estudiarse con mayor profundidad por el Dane.

De igual forma, los expertos pidieron incorporar de forma oportuna cambios en variables como:

  • Migración.
  • Fecundidad.
  • Estructura por edades.
  • Composición de los hogares dentro de las proyecciones poblacionales.
José Ignacio López, presidente de Anif, intervino en el Seminario ANIF | El Tiempo – Perspectivas Económicas 2026: Respuestas al desafío fiscal - crédito Anif
José Ignacio López es el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif - crédito Anif

Ese frente de trabajo busca mejorar la base demográfica con la que se interpretan los indicadores laborales.

La revisión tiene un efecto directo sobre la Geih, porque sus factores de expansión permiten representar a la población a partir de los hogares encuestados. El examen de esos factores y de su relación con las proyecciones poblacionales quedó incluido en la agenda de investigación de las mesas.

Propuestas al Dane para fortalecer la medición del trabajo

Dentro de las propuestas al Dane figuran:

  • Reforzar la articulación entre encuestas y registros administrativos. En esa lista aparecen los registros de seguridad social, nacimientos, defunciones y movimientos migratorios.
  • Usar información de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud y del Sisbén IV.
  • Ampliar la difusión periódica de datos sobre ingresos laborales y su distribución.

Otro frente de análisis apunta al trabajo por cuenta propia y al empleo rural dentro de la Geih. La agenda incorpora además el seguimiento a nuevas formas de empleo, entre ellas:

  • Trabajo en plataformas digitales.
  • Trabajo remoto.
  • Combinación de distintas actividades y fuentes de ingreso.

Anif reconoció el papel del Dane en la producción de estadísticas e incluyó estas discusiones como un aporte al fortalecimiento de la información laboral y a su uso en el debate público. Las mesas prevén mantener el intercambio técnico entre la autoridad estadística, la academia y las entidades que producen y analizan estos datos.

La meta de ese diálogo es contar con estadísticas “oportunas y comparables” que permitan seguir mejor los cambios del trabajo y sostener diagnósticos más completos para la toma de decisiones públicas.

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