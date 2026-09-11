Colombia

Alerta por presunto envenenamiento de mascotas en parques del norte de Bogotá: el Idpyba anunció acompañamiento a las denuncias

El Instituto de Protección y Bienestar Animal informó que apoyará a los dueños en acciones judiciales tras los reportes de cuatro perros y dos gatos muertos en Colina Campestre, sin responsables identificados hasta el momento

Vecinos reportaron cuatro perros y dos gatos fallecidos tras posibles intoxicaciones en parques del norte de Bogotá, mientras la entidad distrital anunció apoyo jurídico a los propietarios afectados - crédito prensa Idpyba
Guardar

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) anunció que acompaña las denuncias por el presunto envenenamiento de mascotas en Colina Campestre, en el norte de Bogotá, donde residentes reportaron la muerte de cuatro perros y dos gatos. La entidad informó que contactará a las personas afectadas para apoyar las acciones legales y evitar que los hechos queden impunes.

La alerta se concentra en parques cercanos a la carrera 54 con calle 135, en el sector de Colina Campestre, aunque vecinos también reportaron situaciones similares en otros puntos de Suba y Usaquén. Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni han confirmado cuál sería la sustancia que habría causado las intoxicaciones.

PUBLICIDAD

La jefe de la Oficina Jurídica del Idpyba, Yuly Patricia Castro Beltrán, rechazó los hechos y señaló que el Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal ya inició contactos con los dueños de los animales afectados. “Estamos contactando a aquellas personas que han sido afectadas con la finalidad de acompañar estas denuncias para que estos graves hechos no queden impunes”, afirmó.

Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito composición fotográfica Infobae
El Idpyba acompaña las denuncias por el presunto envenenamiento de mascotas en Colina Campestre, en el norte de Bogotá - crédito composición fotográfica

La funcionaria recordó que los casos de envenenamiento que causen muerte, lesiones graves o afectaciones al bienestar de un animal pueden derivar en sanciones penales o administrativas, según las circunstancias de cada caso.

La comunidad realizó una velatón y pidió una investigación penal

Los residentes del sector realizaron una velatón para recordar a los animales que murieron y exigir respuestas de las autoridades. La comunidad ya había advertido sobre la posible presencia de alimentos contaminados, entre ellos trozos de pan, así como bolsas que despertaron sospechas en las zonas verdes.

PUBLICIDAD

El edil de Usaquén Andrés Ardila respaldó el reclamo de los vecinos y presentó una solicitud de investigación ante el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía General de la Nación. El pedido busca establecer si hubo una acción deliberada contra los animales y quiénes estarían detrás de ella.

De acuerdo con la información expuesta por el edil a CityTv, la solicitud pide que un perito inspeccione el área de la calle 135 con carrera 54, con el fin de recolectar posibles muestras antes de que la lluvia, el tránsito de personas o las labores de limpieza eliminen rastros que puedan servir en el proceso.

Perros envenenados - Villa El Salvador- Perú - 30 de mayo
La muerte de cuatro perros y dos gatos en Colina Campestre activó acciones legales para evitar la impunidad por maltrato animal - crédito Composición fotográfica

El documento también plantea la recopilación de videos de cámaras de seguridad de viviendas y establecimientos cercanos, la incorporación de exámenes toxicológicos realizados por clínicas veterinarias y el refuerzo de la vigilancia policial en los sectores afectados de Suba y Usaquén.

La denuncia se apoya en normas como los artículos 339A y 339B del Código Penal, relacionados con el maltrato animal, además de la Ley 84 de 1989. Según expuso Ardila, el expediente reúne informes médicos veterinarios, fotografías y testimonios de habitantes de la zona.

Mientras avanzan las denuncias, el Idpyba reiteró que los ciudadanos pueden informar casos de presunto maltrato animal a través de la Línea Única de Emergencias 123. Para facilitar las investigaciones, las autoridades recomiendan entregar la ubicación exacta, fotografías, videos y cualquier información que permita identificar a posibles responsables.

Vómito, salivación y convulsiones son señales de alerta

La principal preocupación entre los propietarios de mascotas es la rapidez con la que puede evolucionar una intoxicación. Los síntomas dependen de la sustancia que el animal haya ingerido, de la cantidad y de sus condiciones de salud, por lo que pueden aparecer de inmediato o varias horas después del contacto con el tóxico.

Gatos fueron envenenados en el parque Kennedy.
Los reportes por intoxicación de mascotas se concentran cerca de la carrera 54 con calle 135 y también alcanzan sectores de Suba y Usaquén - crédito X

Entre las señales que deben alertar a los cuidadores están el vómito, la salivación excesiva, el cansancio repentino, la desorientación, los temblores, los espasmos musculares, las convulsiones y la dificultad para mantenerse en pie. También pueden presentarse jadeo, diarrea, falta de apetito, cambios bruscos de comportamiento o rastros de sangre en el vómito y las heces.

Un episodio de este tipo requiere una respuesta inmediata, en especial si el animal estuvo en un parque, jardín o espacio público donde pudo consumir comida, residuos u objetos desconocidos. La atención veterinaria urgente es la medida prioritaria ante una sospecha de intoxicación.

Si es posible hacerlo sin tocar ni exponerse al elemento, los dueños pueden conservar una muestra del alimento, sustancia o material que se presume que consumió el animal. Una muestra del vómito también puede aportar elementos al veterinario para determinar el posible origen de la intoxicación y definir el tratamiento.

No se recomienda automedicar a perros o gatos ni intentar provocar el vómito sin orientación profesional. Esa práctica puede agravar el cuadro si el animal ingirió sustancias corrosivas, derivados del petróleo u objetos que puedan causarle lesiones al volver a pasar por la garganta.

Temas Relacionados

BogotáMaltrato animalBienestar animalEnvenenamiento de mascotasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

El cantante colombiano presentó ‘Para Cuando Sean Mayores’, su más reciente larga duración, y confirmó una nueva fecha en el país para cerrar su actividad en vivo durante el 2026

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Gobierno destacó la imagen favorable que alcanzó Abelardo de la Espriella en medición de AtlasIntel: “Esto nos exige dar mucho más”

El vocero Miller Soto celebró la percepción positiva que tiene la ciudadanía del jefe de Estado, que apenas lleva un mes en el mandato. El presidente alcanzó un 54% de favorabilidad

Gobierno destacó la imagen favorable que alcanzó Abelardo de la Espriella en medición de AtlasIntel: “Esto nos exige dar mucho más”

El Dane está bajo la lupa por las estadísticas de desempleo en Colombia: informe alertó por inconsistencias en encuestas y registros

Expertos identificaron cómo la migración y la transformación del mercado influyen en el análisis de los datos nacionales, además de proponer estrategias para lograr un diagnóstico demográfico más preciso

El Dane está bajo la lupa por las estadísticas de desempleo en Colombia: informe alertó por inconsistencias en encuestas y registros

Funza celebra el Festival Zaquesazipa 2026 en septiembre: música, danza, gastronomía y conciertos de Pipe Bueno, Rey Ruiz y Lennox

La fiesta cultural del municipio no solo apuesta por figuras reconocidas, también abre espacio a músicos, bailarines, actores, artesanos y colectivos que muestran el pulso artístico de la comunidad durante 12 días

Funza celebra el Festival Zaquesazipa 2026 en septiembre: música, danza, gastronomía y conciertos de Pipe Bueno, Rey Ruiz y Lennox
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Los de Adentro ‘se bajó’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Carlos Antonio Vélez se burló de los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: hizo dura comparación con Falcao García

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado llegan al fútbol colombiano sin ritmo: este es el tiempo que llevan sin jugar

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”