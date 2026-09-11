Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

La canción "Aguaráchate", de Monsieur Periné ya había sonado en el capítulo tres de 'James', la miniserie documental de Netflix sobre James Rodríguez - crédito Europa Press

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Electronic Arts presentó en la mañana del jueves 10 de septiembre la banda sonora oficial de EA Sports FC 27, la continuación de la franquicia de videojuegos de fútbol más popular del mundo.

Se trata de un listado de 120 canciones interpretadas por artistas de 36 países que acompañará el lanzamiento del videojuego el 25 de septiembre.

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Entre las voces confirmadas de Colombia aparece la banda Monsieur Periné, con el tema Aguaráchate, dentro de un bloque latinoamericano que también integran artistas de Argentina, Chile, México, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Brasil.

Monsieur Periné suma un nuevo hito internacional

Monsieur Periné integra el soundtrack de EA Sports FC 27 con "Aguaráchate", hecho celebrado por el grupo en sus cuentas oficiales - crédito @monsieurperine/Instagram

La agrupación liderada por Catalina García y Santiago Prieto, ganadora de dos premios Latin Grammy, ingresa a la banda sonora del videojuego con Aguaráchate, sencillo publicado en septiembre de 2025 como adelanto de su quinto álbum de estudio, Instrucciones Para Ser Feliz, publicado en plataformas digitales en abril pasado.

La canción combina guaracha, folk y pop, y ya había sido utilizada previamente como música de fondo en el capítulo tres de James, la miniserie documental de Netflix sobre el futbolista y reciente refuerzo confirmado de Atlético Nacional, James Rodríguez.

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El tema fue compuesto en Miami durante una sesión creativa con las productoras Quinvee, de Ecuador, y Fux Beat, de Puerto Rico, antes de ser llevado a instrumentos reales por la banda. Su videoclip se rodó en Cali, ciudad natal de García, con una estética que la agrupación describió como de “realismo absurdo”.

“Esa canción es una invitación a no limitarte por el pensamiento, sino a llevar la experiencia al cuerpo y dejar que el cuerpo recupere su movimiento, como sea que venga. Y si eso significa hacer el ridículo, pues bienvenido el ridículo. Es liberarte de esa carga de lo rígido, de lo reprimido. Y por esa razón te conviertes en pez y ya es un juego. Es como la canción con la que activas ese juego de las Instrucciones para ser feliz. Para ser feliz, haz lo que te hace feliz. A mí me hace feliz levantarme tarde, tomarme un cafecito de mi cafetal, e inventarme mis propias instrucciones para la felicidad”, explicó Catalina García en abril pasado, sobre la composición.

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La canción incluida en EA Sports FC 27 fue publicada como parte del LP 'Instrucciones Para Ser Feliz' - crédito Monsiuer Periné/YouTube

Un colombiano más figura en los créditos de la banda sonora

Tomy B figura en la banda sonora de EA Sports FC 27 como coproductor de "Gardel en el Avión", tema de Delfina Dib y Willy Bronca - crédito @tomybmusic/Instagram

La banda sonora incluye además la participación de Tomy B, nombre artístico de Tomás Botero Castrillón, reconocido por su trabajo con figuras como Juan Duque o Alzate. En este caso, figura como coproductor del tema Gardel en el Avión, interpretado por Delfina Dib y Willy Bronca.

Ambos artistas se suman así a la lista histórica de artistas colombianos que han sonado en las entregas anuales de la saga futbolística de EA Sports, una tradición que la compañía sostiene desde hace más de dos décadas como parte de la presentación de cada nueva edición del juego. En el pasado, figuras como ChocQuibTown, J Balvin, Bomba Estéreo, Systema Solar, Aterciopelados, Cabas y Ácido Pantera se integraron al historial de la franquicia representando al país.

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De igual modo, la representación colombiana se enmarca dentro de un bloque latino más amplio que EA Sports describió como una de las secciones más numerosas del soundtrack. Ese segmento reúne, entre otros, a Cazzu, María Becerra, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Milo J, Dante Spinetta, Cami y La Yegros.

EA Sports FC 27 estará disponible desde el 25 de septiembre en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con acceso anticipado desde el 18 de septiembre - crédito EA

Steve Schnur, presidente mundial de Música y Marketing de EA Games, describió la selección como “una de nuestras listas de reproducción más representativas a nivel global” en el comunicado difundido por la compañía. El catálogo completo puede escucharse en una lista de reproducción oficial en Spotify.

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La lista combina géneros como rock alternativo, con bandas como The Strokes, Interpol, Cage The Elephant y The War on Drugs, junto con propuestas de electrónica y hip-hop que incluyen a Bonobo, Mura Masa y Kendrick Lamar.

EA Sports FC 27 estará disponible a partir del 25 de septiembre para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con acceso anticipado desde el 18 de septiembre para quienes adquieran las ediciones Ultimate y Ultimate Plus.

La banda sonora completa de EA Sports FC 27, a continuación:

Adé - More Love

Adult DVD - Do As I Please

AKA - It Grows On Trees (Money)

Alcalá Norte - El Hombre Planeta

Alexia Gredy - Un peu plus souvent (Yuksek Remix)

alexsucks - Autopilot

Amigo de Artistas, godie., V.I.C - UN DÍA NUEVO (FUEGO)

Angèle, ####ers, Justice - What You Want (####ers Remix)

Apache, Reke, Faker - POR ESTAS CALLES

arøne - dramatique

Bakermat ft. RANI - I Love Life

Barry Can’t Swim - Dance Dance Dance

bed - デトロイト｜Detoroito

BEN plg - Nickel

Blossoms - Husband

Bluprint, Confz, Hayley May - This World Of Mine

Bonobo - Drift

Bradley Simpson - Ready To Go

Bruvvy - Little Shiva

BSEARL & CA$PAR - BELIEVE ME

CA7RIEL & Paco Amoroso - Muero

Cage The Elephant - Dying In Reverse

Cami - Pena Negra (ANNA EL SHOW)

Carli, Seinabo Sey - The Runner

Cazzu - Dolce

Chalk - Can’t Feel It

Chase & Status ft. Little Simz - Carnage

cheapcuts ft. Franksy - Business

Chien Méchant - Étoile Filante

Cobrah - Platinum

Crooked Colours - Pink Limo

Cypress Hill ft. Poe Leos - Run

Dahi (ft. Kendrick Lamar, Amber Mark) - How To Pray

Dante Spinetta - Starlight

Delfina Dib, Willy Bronca, Tomy B - GARDEL EN EL AVIÓN

Digitalism - Achtung! Optimism

disiz ft. Theodora - melodrama

DJ Pone - BCN SQUAD

DOPAMOON ft. Romain Muller - Chat dans la nuit

Dreamhouse - Dreaming Alone

FaceBrooklyn - el combito

Fat Dog - Cancel Me (I’m Tired)

Feli Colina - Diabla

French 79 (ft. New Constellations) - Colors Collide

GENER8ION & Yung Lean - STORM I

GENER8ION & Yung Lean - STORM II

Gentleman’s Dub Club ft. Jolie P - Bop

Grace Ives - Avalanche

H JeuneCrack - Au Max

Hex Girlfriend - Gathering Dust

Interpol - See Out Loud

Jadakins x DEE MAD x MJ Nebrada - Va Va Vroom

Jamie T - Waist 36 Leg 32

JAMIE WEBSTER - Small Town Life

JayaHadADream - The Bank

Jeanne Bonjour - Métamorphose

Jim Legxacy - idk idk

Joaquín Coronel - Chirotear

Joji - Last of a Dying Breed

KuleeAngee - Pretty Love

Kumo 99 - Eyesore

Kyan, Enzo from the Block, Mu540 - Garage

La Yegros - Trocitos de Madera

Lala Lala - Arrow

Laylow - MEGATRON

LB aka LABAT ft. Skin on Skin - Feel So Good Around U

LEMONSUCKR - Stain

Lime Garden - 23

Lolo Zouaï (ft. Lous and The Yakuza) - Lemon Squeeze

Macha Kiddo - Monster

Maria Becerra, El Alfa, XROSS - HACE CALOR

MaWayy ft. Wagathoni - Moon And Back

Max Baby - Hardcore

Miel De Montagne - Le Summerlove

miki - particule

Milo j - Bajo De La Piel

MIYACHI, Yvng Patra, Doc Pauly - WAY UP

Monsieur Periné - Aguaráchate

MOOJO, KASHOVSKI - FREEDOM

Ms Nina x Don Elektron - Quiero Mas

Mura Masa - My Generation

NATHY PELUSO - APRENDER A AMAR

Nia Archives - Vertical

Nicki Nicole - SHEITE

nimino - Orla

Nonô - Joga Bonito

NOTION & Slew - FITNESS FIRST

Of The Trees, EARTHGANG - Look Into My Eyes

ORKID - Ethereal

oskar med k - On The Ground

Paul Prier - The Rush

Placid Angles, Sophia Stel - I Want What I Want

Rose Gray - Blink Twice

Royal Blood - Dead Company

Rubio ft. Montoya - Calla - Montoya Remix

Rylo & Le Prof - Motivation

Sayf - TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)

SDM - NZELA

Shygirl - Alyse

Small Town Kid - Your Eyes

Smallx, Saib - BLOOM

Snail Mail - Tractor Beam

spill tab - Assis

Squeezie - ça fait pas mal

Steel Beans & Anderson .Paak - Too On

Sycco - Look Up

Tao mon amour - Adieu Clémence

Temper City - Self Aware

The Itch - No More Sprechgesang

The Neighbourhood - Red Flag

The Strokes - Lonely in the Future

The War on Drugs - Who’s That

Thee Diane - Sweet Sauce

TOMORA ft. AURORA, Tom Rowlands - SOMEWHERE ELSE

Trueblood - Come Back, I Miss You

TWO LANES, Nohr - Sign (Revision)

Yard Act - Cherophobe Rock

Yves, Lolo Zouaï - NAIL

ZAINAB - Her Eyes

ZEP - FIGURE IT OUT