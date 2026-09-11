Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Electronic Arts presentó en la mañana del jueves 10 de septiembre la banda sonora oficial de EA Sports FC 27, la continuación de la franquicia de videojuegos de fútbol más popular del mundo.
Se trata de un listado de 120 canciones interpretadas por artistas de 36 países que acompañará el lanzamiento del videojuego el 25 de septiembre.
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Entre las voces confirmadas de Colombia aparece la banda Monsieur Periné, con el tema Aguaráchate, dentro de un bloque latinoamericano que también integran artistas de Argentina, Chile, México, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Brasil.
Monsieur Periné suma un nuevo hito internacional
La agrupación liderada por Catalina García y Santiago Prieto, ganadora de dos premios Latin Grammy, ingresa a la banda sonora del videojuego con Aguaráchate, sencillo publicado en septiembre de 2025 como adelanto de su quinto álbum de estudio, Instrucciones Para Ser Feliz, publicado en plataformas digitales en abril pasado.
La canción combina guaracha, folk y pop, y ya había sido utilizada previamente como música de fondo en el capítulo tres de James, la miniserie documental de Netflix sobre el futbolista y reciente refuerzo confirmado de Atlético Nacional, James Rodríguez.
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El tema fue compuesto en Miami durante una sesión creativa con las productoras Quinvee, de Ecuador, y Fux Beat, de Puerto Rico, antes de ser llevado a instrumentos reales por la banda. Su videoclip se rodó en Cali, ciudad natal de García, con una estética que la agrupación describió como de “realismo absurdo”.
“Esa canción es una invitación a no limitarte por el pensamiento, sino a llevar la experiencia al cuerpo y dejar que el cuerpo recupere su movimiento, como sea que venga. Y si eso significa hacer el ridículo, pues bienvenido el ridículo. Es liberarte de esa carga de lo rígido, de lo reprimido. Y por esa razón te conviertes en pez y ya es un juego. Es como la canción con la que activas ese juego de las Instrucciones para ser feliz. Para ser feliz, haz lo que te hace feliz. A mí me hace feliz levantarme tarde, tomarme un cafecito de mi cafetal, e inventarme mis propias instrucciones para la felicidad”, explicó Catalina García en abril pasado, sobre la composición.
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Un colombiano más figura en los créditos de la banda sonora
La banda sonora incluye además la participación de Tomy B, nombre artístico de Tomás Botero Castrillón, reconocido por su trabajo con figuras como Juan Duque o Alzate. En este caso, figura como coproductor del tema Gardel en el Avión, interpretado por Delfina Dib y Willy Bronca.
Ambos artistas se suman así a la lista histórica de artistas colombianos que han sonado en las entregas anuales de la saga futbolística de EA Sports, una tradición que la compañía sostiene desde hace más de dos décadas como parte de la presentación de cada nueva edición del juego. En el pasado, figuras como ChocQuibTown, J Balvin, Bomba Estéreo, Systema Solar, Aterciopelados, Cabas y Ácido Pantera se integraron al historial de la franquicia representando al país.
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De igual modo, la representación colombiana se enmarca dentro de un bloque latino más amplio que EA Sports describió como una de las secciones más numerosas del soundtrack. Ese segmento reúne, entre otros, a Cazzu, María Becerra, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Milo J, Dante Spinetta, Cami y La Yegros.
Steve Schnur, presidente mundial de Música y Marketing de EA Games, describió la selección como “una de nuestras listas de reproducción más representativas a nivel global” en el comunicado difundido por la compañía. El catálogo completo puede escucharse en una lista de reproducción oficial en Spotify.
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La lista combina géneros como rock alternativo, con bandas como The Strokes, Interpol, Cage The Elephant y The War on Drugs, junto con propuestas de electrónica y hip-hop que incluyen a Bonobo, Mura Masa y Kendrick Lamar.
EA Sports FC 27 estará disponible a partir del 25 de septiembre para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con acceso anticipado desde el 18 de septiembre para quienes adquieran las ediciones Ultimate y Ultimate Plus.
La banda sonora completa de EA Sports FC 27, a continuación:
- Adé - More Love
- Adult DVD - Do As I Please
- AKA - It Grows On Trees (Money)
- Alcalá Norte - El Hombre Planeta
- Alexia Gredy - Un peu plus souvent (Yuksek Remix)
- alexsucks - Autopilot
- Amigo de Artistas, godie., V.I.C - UN DÍA NUEVO (FUEGO)
- Angèle, ####ers, Justice - What You Want (####ers Remix)
- Apache, Reke, Faker - POR ESTAS CALLES
- arøne - dramatique
- Bakermat ft. RANI - I Love Life
- Barry Can’t Swim - Dance Dance Dance
- bed - デトロイト｜Detoroito
- BEN plg - Nickel
- Blossoms - Husband
- Bluprint, Confz, Hayley May - This World Of Mine
- Bonobo - Drift
- Bradley Simpson - Ready To Go
- Bruvvy - Little Shiva
- BSEARL & CA$PAR - BELIEVE ME
- CA7RIEL & Paco Amoroso - Muero
- Cage The Elephant - Dying In Reverse
- Cami - Pena Negra (ANNA EL SHOW)
- Carli, Seinabo Sey - The Runner
- Cazzu - Dolce
- Chalk - Can’t Feel It
- Chase & Status ft. Little Simz - Carnage
- cheapcuts ft. Franksy - Business
- Chien Méchant - Étoile Filante
- Cobrah - Platinum
- Crooked Colours - Pink Limo
- Cypress Hill ft. Poe Leos - Run
- Dahi (ft. Kendrick Lamar, Amber Mark) - How To Pray
- Dante Spinetta - Starlight
- Delfina Dib, Willy Bronca, Tomy B - GARDEL EN EL AVIÓN
- Digitalism - Achtung! Optimism
- disiz ft. Theodora - melodrama
- DJ Pone - BCN SQUAD
- DOPAMOON ft. Romain Muller - Chat dans la nuit
- Dreamhouse - Dreaming Alone
- FaceBrooklyn - el combito
- Fat Dog - Cancel Me (I’m Tired)
- Feli Colina - Diabla
- French 79 (ft. New Constellations) - Colors Collide
- GENER8ION & Yung Lean - STORM I
- GENER8ION & Yung Lean - STORM II
- Gentleman’s Dub Club ft. Jolie P - Bop
- Grace Ives - Avalanche
- H JeuneCrack - Au Max
- Hex Girlfriend - Gathering Dust
- Interpol - See Out Loud
- Jadakins x DEE MAD x MJ Nebrada - Va Va Vroom
- Jamie T - Waist 36 Leg 32
- JAMIE WEBSTER - Small Town Life
- JayaHadADream - The Bank
- Jeanne Bonjour - Métamorphose
- Jim Legxacy - idk idk
- Joaquín Coronel - Chirotear
- Joji - Last of a Dying Breed
- KuleeAngee - Pretty Love
- Kumo 99 - Eyesore
- Kyan, Enzo from the Block, Mu540 - Garage
- La Yegros - Trocitos de Madera
- Lala Lala - Arrow
- Laylow - MEGATRON
- LB aka LABAT ft. Skin on Skin - Feel So Good Around U
- LEMONSUCKR - Stain
- Lime Garden - 23
- Lolo Zouaï (ft. Lous and The Yakuza) - Lemon Squeeze
- Macha Kiddo - Monster
- Maria Becerra, El Alfa, XROSS - HACE CALOR
- MaWayy ft. Wagathoni - Moon And Back
- Max Baby - Hardcore
- Miel De Montagne - Le Summerlove
- miki - particule
- Milo j - Bajo De La Piel
- MIYACHI, Yvng Patra, Doc Pauly - WAY UP
- Monsieur Periné - Aguaráchate
- MOOJO, KASHOVSKI - FREEDOM
- Ms Nina x Don Elektron - Quiero Mas
- Mura Masa - My Generation
- NATHY PELUSO - APRENDER A AMAR
- Nia Archives - Vertical
- Nicki Nicole - SHEITE
- nimino - Orla
- Nonô - Joga Bonito
- NOTION & Slew - FITNESS FIRST
- Of The Trees, EARTHGANG - Look Into My Eyes
- ORKID - Ethereal
- oskar med k - On The Ground
- Paul Prier - The Rush
- Placid Angles, Sophia Stel - I Want What I Want
- Rose Gray - Blink Twice
- Royal Blood - Dead Company
- Rubio ft. Montoya - Calla - Montoya Remix
- Rylo & Le Prof - Motivation
- Sayf - TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)
- SDM - NZELA
- Shygirl - Alyse
- Small Town Kid - Your Eyes
- Smallx, Saib - BLOOM
- Snail Mail - Tractor Beam
- spill tab - Assis
- Squeezie - ça fait pas mal
- Steel Beans & Anderson .Paak - Too On
- Sycco - Look Up
- Tao mon amour - Adieu Clémence
- Temper City - Self Aware
- The Itch - No More Sprechgesang
- The Neighbourhood - Red Flag
- The Strokes - Lonely in the Future
- The War on Drugs - Who’s That
- Thee Diane - Sweet Sauce
- TOMORA ft. AURORA, Tom Rowlands - SOMEWHERE ELSE
- Trueblood - Come Back, I Miss You
- TWO LANES, Nohr - Sign (Revision)
- Yard Act - Cherophobe Rock
- Yves, Lolo Zouaï - NAIL
- ZAINAB - Her Eyes
- ZEP - FIGURE IT OUT
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