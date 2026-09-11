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Patrio Camps, ex asistente técnico de la selección Colombia, opinó sobre lo que necesita James Rodríguez para rendir en “un nivel increíble”

Atlético Nacional oficializó, en la noche de este 10 de septiembre, la llegada del volante con pasado en el Real Madrid

James Rodríguez tendría como objetivo jugar la Copa América 2028, y su próximo club sería fundamental en el alcance de esa meta - crédito Simon Fearn/Reuters
James Rodríguez tendría como objetivo jugar la Copa América 2028, y su próximo club sería fundamental en el alcance de esa meta - crédito Simon Fearn/Reuters
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Patricio Camps, exasistente técnico de la selección Colombia, destacó que James Rodríguez necesita sentirse acompañado y valorado para desplegar su mejor fútbol, al recordar la etapa que ambos compartieron durante el ciclo de José Pékerman. Sus declaraciones llegan mientras el mediocampista, de 35 años, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, en la noche de este 10 de septiembre de 2026.

El exfutbolista argentino, que integró el cuerpo técnico colombiano entre 2012 y 2018, aseguró que el rendimiento del volante no puede analizarse únicamente desde los minutos disputados o las estadísticas. Para Camps, la confianza del entorno tuvo incidencia directa en las actuaciones que el 10 ofreció con la camiseta nacional, sobre todo en los períodos de mayor estabilidad.

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“Era un lujo verlo entrenar”, afirmó Camps en una entrevista con DirecTV Sports. También definió a James como un jugador de jerarquía, con un aporte central en algunos de los principales resultados que consiguió Colombia durante aquella etapa.

Patricio Camps
Él es Patricio Camps, exasistente técnico de la selección Colombia que compartió con James Rodríguez en la "Tricolor" - crédito Colprensa

Patrio Camps recordó la influencia de Pékerman en la mejor versión del 10

El exasistente de Pékerman sostuvo que cada futbolista requiere un manejo particular y ubicó a James Rodríguez entre los jugadores que responden mejor cuando perciben respaldo cercano del cuerpo técnico y del grupo. “Uno necesita estar apañado, sentirse querido”, señaló al explicar las condiciones que, a su juicio, potenciaron al mediocampista.

Camps fue parte del proceso que llevó a Colombia a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En la primera de esas citas, James terminó como goleador del torneo con seis tantos y se consolidó como una de las principales figuras del fútbol internacional. Esa campaña derivó luego en su fichaje por el Real Madrid, tras su paso por el Mónaco de Francia.

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El exentrenador adjunto vinculó aquella versión del jugador con un escenario en el que tenía continuidad, un rol definido y una relación estrecha con el cuerpo técnico. “Cuando se sentía cómodo y contento, fluía a un nivel increíble”, sostuvo sobre el actual capitán colombiano, en ese medio deportivo.

La evaluación de Camps vuelve a poner el foco en una carrera que tuvo momentos de alto impacto, aunque también una sucesión de etapas breves en distintos equipos. Después de sus ciclos en Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León, James tuvo en 2026 una corta experiencia en Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS).

James Rodríguez
James Rodríguez ya se puso la camiseta de Atlético Nacional tras su presentación en el verde - crédito Atlético Nacional

La falta de continuidad aparece como un obstáculo para el futuro

Camps consideró que la falta de permanencia en un club repercute en la preparación para los grandes torneos. El ex asistente técnico citó tanto el historial de lesiones como el paso de los años, aunque remarcó que el principal inconveniente reciente fue la escasa continuidad competitiva.

En los últimos años ha tenido poca continuidad por sus cambios constantes de equipo y eso no es bueno para ningún deportista”, dijo a Direct TV. El argentino recordó, además, que James integra la selección desde los 18 años y que acumuló un extenso recorrido en el plano internacional.

En el Mundial 2026, Colombia quedó eliminada en los octavos de final ante Suiza, tras una definición por penales el 7 de julio de 2026. James fue titular durante la campaña, pero cerró el certamen sin goles ni asistencias. Según la plataforma UPI, sumó 338 minutos en el torneo y, antes de la Copa del Mundo, disputó seis partidos con Minnesota United.

José Pekerman
José Pekerman tuvo un ciclo de seis años con la Selección Colombia, disputó dos mundiales y terminó su proceso en 2018 por desgaste - crédito Colprensa

La falta de actividad desde entonces elevó las dudas alrededor de su próximo paso. En los últimos días surgieron versiones sobre conversaciones con Avellino, de la Serie B italiana, y sobre un posible acuerdo verbal con Atlético Nacional. Ninguna de esas alternativas había sido confirmada oficialmente por el futbolista ni por los clubes involucrados.

Para James, la elección del próximo equipo puede ser determinante de cara a un nuevo ciclo de la selección rumbo a la Copa América 2028. Camps no cuestionó sus condiciones técnicas, pero planteó una advertencia sobre el contexto que necesita para recuperar regularidad: estabilidad, minutos de juego y un entorno que le permita sentirse respaldado.

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