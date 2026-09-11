Carlos Antonio Vélez se burló de los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: hizo dura comparación con Falcao García

Mientras Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado en Millonarios, James Rodríguez espera el anuncio de Nacional - crédito Millonarios FC / Atlético Nacional

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El fútbol colombiano tuvo doble golpe en el mercado de fichajes con las llegadas de James Rodríguez, recién anunciado en Atlético Nacional, y de Juan Guillermo Cuadrado, que ya fue presentado por Millonarios, luego de que ambos quedaran libres en el periodo de transferencias.

Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez no son refuerzos de categoría, pese a la expectativa que los mismos clubes hicieron por la experiencia de los deportistas y lo que significan para los aficionados, quienes se vieron emocionados luego de que se confirmaran las contrataciones.

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El retorno de ambos referentes se suma a la versión sobre una eventual llegada de Jackson Martínez al Deportivo Independiente Medellín, que quiere que el delantero se retire oficialmente en la institución, pese a que lleva seis años sin actividad profesional por las lesiones.

“Hay que seguir el ejemplo”

El jueves 10 de septiembre fue de noticias importantes para la Liga BetPlay, porque Millonarios y Atlético Nacional anunciaron sorpresivamente los fichajes de Cuadrado y de James, ambos con contratos hasta junio de 2027, aunque no se conocen más detalles sobre los detalles de dichas vinculaciones.

Vélez reaccionó a las negociaciones mediante dos publicaciones en su cuenta de X. El periodista comparó los eventuales fichajes con el paso de Radamel Falcao García por Millonarios y expresó sus dudas sobre el rendimiento deportivo que pueden ofrecer jugadores de esta trayectoria.

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Carlos Antonio Vélez comparó los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado con el de Falcao en Millonarios - crédito @velezfutbol/X

La primera crítica apuntó al perfil de las contrataciones y recurrió a otros nombres históricos de la selección colombiana. Vélez escribió: “James para Nacional (?) y Cuadrado para Millonarios (?)... ¿lo del ‘Pibe’, Iguarán y el Tino para dónde y para cuándo? ¡Como lo de Falcao salió tan bien deportivamente, hay que seguir el ejemplo! ¡Vamos que vamos!”.

La mención incluyó a Carlos “Pibe” Valderrama, Arnoldo Iguarán y Faustino Asprilla, figuras retiradas desde hace años. Con esa enumeración, el comunicador cuestionó que el reconocimiento acumulado por los futbolistas sea el principal argumento para justificar sus regresos.

Los azules firmaron al volante y lateral derecho después de una negociación que demoró poco tiempo, luego de su paso por Italia - crédito Millonarios FC

Cabe recordar que Vélez se ha mostrado como un hombre muy crítico de James por su irregularidad a nivel de clubes y el bajo nivel con la selección Colombia en el Mundial 2026, algo por lo que pidió que no le renovaran contrato al entrenador Néstor Lorenzo, que finalmente continuó en la Tricolor.

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La discusión sobre el modelo de juego y el mercadeo

En su segunda publicación, Carlos Antonio Vélez sostuvo que el fútbol actual exige cualidades distintas a las que, a su juicio, priorizan estas negociaciones de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. “Cada día nos alejamos más del fútbol que se juega hoy en el mundo”, afirmó.

El periodista describió un juego basado en las características de algunos de los clubes más importantes del planeta: “Hoy se impone el juego físico, correr, ida y vuelta, explosión, intensidad, presión, rápida recuperación del balón y protagonistas aptos para hacer todo y de todo”.

Carlos Antonio Vélez criticó la llegada de jugadores veteranos a la Liga BetPlay porque aportan poco a la calidad del campeonato - crédito @velezfutbol/X

Para Vélez, la incorporación de jugadores que ya no son utilizados en las ligas importantes, como es el caso de James y Cuadrado, provoca que se baje la calidad para las nuevas promesas en el torneo: “El convertir nuestro fútbol en el recipiente que almacena lo que no usan los que practican ese juego en el resto del mundo, nos aleja de poderlo practicar”.

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“El salto de calidad está cada vez más lejano. Eso sí... crece el mercadeo y la visibilidad que no es lo mismo que la calidad. Perdón otra vez por molestarlos con lo que no quieren escuchar”, concluyó el comunicador en sus redes sociales, además de que generó debate sobre cómo será el aporte de los dos futbolistas para lo que queda de la temporada 2026.