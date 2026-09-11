Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Camilo lanzó el 9 de septiembre Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio, disponible en todas las plataformas digitales - crédito Cristian Saumeth/cortesía Sony Music Colombia

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Camilo lanzó el pasado miércoles 9 de septiembre Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Esta placa se compone de 13 canciones que el artista describió como una caja de herramientas para sus hijas, Índigo y Amaranto, y de la necesidad de proteger lo que describió como su “mundo interior”.

Según explicó el propio artista en el comunicado de prensa, la producción no es un álbum infantil, sino un mapa que busca guiar a sus hijas en el futuro, a la vez que se propuso invitar a los adultos a reconectar con su niño interno.

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Para construir este universo, Camilo se propuso reencontrarse con el niño que fue a los 8 años, recurriendo a sus recuerdos de infancia, el árbol de su barrio, las calles y el pavimento de la cuadra donde creció, como inspiración para este repertorio.

'Para Cuando Sean Mayores' reúne 13 canciones que Camilo concibió como una guía para sus hijas Índigo y Amaranto y como una defensa de su mundo interior - crédito Cristian Saumeth/cortesía Sony Music Colombia

“Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, confesó el cantante. “Tratando de enseñarles cosas que ellas ya traen por dentro sin esfuerzo. Cosas que yo también tenía claras, y las olvidé. Así que hice este álbum para mí, y para cuando ellas lo necesiten... Para Cuando Sean Mayores”.

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El disco explora el pop como género central y despliega 13 temas que funcionan como historias autónomas. Abre con Los Cuentos, un interludio que Camilo adelantó el 8 de agosto en redes sociales, en el que se presenta como narrador de este universo.

El Árbol, primer sencillo del álbum, aborda las trampas de la adultez y la desconexión con el niño interior. El Titiritero fusiona pop con bossa nova para hablar de la felicidad no percibida en el momento, mientras La Nieve retrata el paso del tiempo a través del crecimiento de sus hijas.

El cantante narra la historia de un abeto que se marchitó pensando en el futuro - crédito Camilo/YouTube

En Chiquita, con ritmos del Pacífico colombiano y protagonismo de la marimba, Camilo abre el universo de su hija Amaranto, cuya voz da inicio al tema. La Medalla, única colaboración del disco, la interpreta junto a su esposa, Evaluna, una balada pop sobre la complicidad de la pareja.

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La Campana y El Traje representan, según la descripción del propio artista, el momento en que el adulto no se reconoce ante el espejo. La Campana se apoya en un pop atmosférico, íntimo y vulnerable, con un diseño sonoro de cualidades cinematográficas que incorpora un órgano y campanas para trasladar al oyente a la paz de una iglesia; al final del tema se incluye una confesión de su hija Índigo: “estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste”.

Camilo explicó que 'Para Cuando Sean Mayores' es un mapa para sus hijas y una invitación para que los adultos reconecten con su niño interno - crédito Cristian Saumeth/cortesía Sony Music Colombia

El Traje, construido a partir de piano y una confesión directa, es descrito por Camilo como su canción más vulnerable hasta la fecha. El álbum continúa con El Cisne, un pop/rock que aborda la sensación de encontrar a una persona capaz de derribar corazas y fronteras autoimpuestas, y El Ruiseñor, que retrata presiones, crisis de identidad, ansiedad y depresión. En El Ángel, Camilo se presenta como interlocutor de una persona que ya no está en el plano terrenal, un ángel que acompaña a su ser querido en las altas y bajas de la vida.

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El disco cierra con dos temas dedicados a Evaluna: For Eva, un pop fusionado con bolero orquestado que juega con el significado del nombre de su esposa y con un guiño al término en inglés que significa “para toda la vida”, y Luna, un pop luminoso que recurre al imaginario del universo para hablar del amor y de la decisión de construir un futuro junto a esa persona especial.

El lanzamiento llega a menos de una semana de la presentación de Camilo en los Premios Juventud 2026, que marcó el debut televisivo de El Árbol.

La gira de Camilo sumó a Barranquilla al itinerario

El 'Para Cuando Sean Mayores Tour' comenzará en octubre en Estados Unidos, pasará por América Latina y cerrará el año con fechas en Barranquilla y Bogotá - crédito Cristian Saumeth/cortesía Sony Music Colombia

Después de anunciar dos fechas en Bogotá, el 11 y el 12 de diciembre en el Movistar Arena, el artista confirmó a Barranquilla como la primera parada de su paso por Colombia en la recta final del año. La cita será el 4 de diciembre, en el Centro de Eventos Puerta de Oro. El evento contempla el ingreso de niños desde los 8 años en compañía de un adulto.

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La venta de boletería comenzará con una preventa para fans preinscritos el 15 de septiembre, a las 10:00 a.m., hasta el 16 de septiembre a la misma hora, cuando arrancará la venta general. Las entradas estarán disponibles en www.tuboleta.com, con producción a cargo de Breakfast Live.

El Para Cuando Sean Mayores Tour arrancará en octubre próximo en Estados Unidos, con presentaciones en Miami, Orlando, Chicago y Nueva York. Entre octubre y diciembre, Camilo se presentará en Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, cerrando en Colombia.

Luego de unas semanas de descanso por las fiestas, en febrero de 2027, la gira llegará a México, con paradas en Tampico, Hermosillo, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey.

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