James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado llegan al fútbol colombiano sin ritmo: este es el tiempo que llevan sin jugar

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, figuras de la selección Colombia, ahora jugarán con Nacional y Millonarios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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El fútbol colombiano volvió a llenarse de figuras experimentadas, luego de las llegadas de Juan Guillermo Cuadrado, que firmó con Millonarios, y James Rodríguez, que fue anunciado por Atlético Nacional, ambos como jugadores en condición de agentes libres.

Sin embargo, tanto James como Cuadrado están sin ritmo deportivo, debido a que su actualidad no es la mejor porque no encontraron club en el mercado de fichajes en Europa, tampoco en México o Estados Unidos, y la última opción era la Liga BetPlay para lo que queda de 2026.

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De esta manera, no es clara la fecha para el debut de las dos figuras en el segundo semestre, aunque, para los aficionados, la idea sería que iniciaran al mismo tiempo en el duelo que enfrentará a Millonarios y Atlético Nacional, en un clásico con un toque especial por los fichajes recientes el 24 de septiembre.

Así llega James Rodríguez: dos meses sin tocar una cancha

El volante fue polémico a lo largo de la temporada 2026, pues no fue protagonista con el Minnesota United y tampoco con la selección Colombia, en la que quedó en deuda durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por no realizar ningún gol ni asistencia en los encuentros del certamen.

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Actualmente, James Rodríguez lleva dos meses y dos días sin disputar un partido como profesional, desde aquel encuentro de octavos en la Copa de la FIFA frente a Suiza, en Vancouver, donde estuvo 66 minutos en el campo de juego y sufrió la eliminación en el banco de suplentes.

Después de la eliminación en el Mundial 2026, James Rodríguez no volvió a jugar en el fútbol - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Durante ese encuentro en el Mundial 2026, el mediocampista de 35 años ya se encontraba sin club porque el Minnesota United no le renovó el contrato, que terminó el 30 de junio, pues fue muy poco su aporte al conjunto norteamericano en la MLS, a la que arribó en febrero de 2026.

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James solo sumó 274 minutos con el Minnesota, con seis compromisos en la MLS y dos en la US Open Cup, realizó dos asistencias en un solo compromiso y solo en tres ocasiones arrancó como titular, además de que su último juego se dio el 13 de mayo contra Colorado.

James Rodríguez apenas disputó ocho partidos en los tres meses que jugó con el Minnesota United - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

Una de las razones de la falta de ritmo del colombiano fueron los problemas físicos que le costaron salir de la convocatoria, además de que demoró su adaptación a la ciudad y a la plantilla del entrenador Cameron Knowles, que no lo tenía como prioridad en su momento.

Cuadrado y la larga espera tras salir de Italia

Luego de 17 años y más de 500 partidos en Europa, el volante interior se despidió de Italia y el Viejo Continente en el Pisa, de la Serie A, con el que no logró el objetivo de permanecer en la primera división, así como tampoco mejorar su nivel para que siguiera en la élite.

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Desde el 23 de mayo que Juan Guillermo Cuadrado no suma minutos con un club, cuando estuvo los últimos 19 minutos del encuentro frente a la Lazio, que lo venció por 2-1 en la fecha 36 del “Calcio”, por lo que lleva más de tres meses y dos semanas apartado de la actividad profesional.

Juan Guillermo Cuadrado disputó 21 encuentros con el Pisa en la temporada 2025/2026 - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Con el cuadro italiano, el volante y lateral derecho sumó 571 minutos en 19 encuentros de la Serie A y dos por la Copa Italia, solo tres como titular y apenas marcó un gol, que se dio el 24 de octubre de 2025 frente al Milan de Italia.

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A partir de allí, el colombiano terminó su vínculo de un año, analizó muchas ofertas en el mercado de fichajes y, ante la falta de alternativas en Europa, encontró en Millonarios el escenario para volver a retomar el ritmo.