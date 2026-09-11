Deportes

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado llegan al fútbol colombiano sin ritmo: este es el tiempo que llevan sin jugar

Los dos jugadores, pese a ser referentes de la selección Tricolor y de mucha experiencia, deberán pasar por un proceso de reacondicionamiento por la falta de minutos en la cancha

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, figuras de la selección Colombia, ahora jugarán con Nacional y Millonarios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, figuras de la selección Colombia, ahora jugarán con Nacional y Millonarios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Guardar

El fútbol colombiano volvió a llenarse de figuras experimentadas, luego de las llegadas de Juan Guillermo Cuadrado, que firmó con Millonarios, y James Rodríguez, que fue anunciado por Atlético Nacional, ambos como jugadores en condición de agentes libres.

Sin embargo, tanto James como Cuadrado están sin ritmo deportivo, debido a que su actualidad no es la mejor porque no encontraron club en el mercado de fichajes en Europa, tampoco en México o Estados Unidos, y la última opción era la Liga BetPlay para lo que queda de 2026.

PUBLICIDAD

De esta manera, no es clara la fecha para el debut de las dos figuras en el segundo semestre, aunque, para los aficionados, la idea sería que iniciaran al mismo tiempo en el duelo que enfrentará a Millonarios y Atlético Nacional, en un clásico con un toque especial por los fichajes recientes el 24 de septiembre.

Así llega James Rodríguez: dos meses sin tocar una cancha

El volante fue polémico a lo largo de la temporada 2026, pues no fue protagonista con el Minnesota United y tampoco con la selección Colombia, en la que quedó en deuda durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por no realizar ningún gol ni asistencia en los encuentros del certamen.

PUBLICIDAD

Actualmente, James Rodríguez lleva dos meses y dos días sin disputar un partido como profesional, desde aquel encuentro de octavos en la Copa de la FIFA frente a Suiza, en Vancouver, donde estuvo 66 minutos en el campo de juego y sufrió la eliminación en el banco de suplentes.

Después de la eliminación en el Mundial 2026, James Rodríguez no volvió a jugar en el fútbol - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Después de la eliminación en el Mundial 2026, James Rodríguez no volvió a jugar en el fútbol - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Durante ese encuentro en el Mundial 2026, el mediocampista de 35 años ya se encontraba sin club porque el Minnesota United no le renovó el contrato, que terminó el 30 de junio, pues fue muy poco su aporte al conjunto norteamericano en la MLS, a la que arribó en febrero de 2026.

James solo sumó 274 minutos con el Minnesota, con seis compromisos en la MLS y dos en la US Open Cup, realizó dos asistencias en un solo compromiso y solo en tres ocasiones arrancó como titular, además de que su último juego se dio el 13 de mayo contra Colorado.

James Rodríguez apenas disputó ocho partidos en los tres meses que jugó con el Minnesota United - crédito Darren Yamashita/Imagn Images
James Rodríguez apenas disputó ocho partidos en los tres meses que jugó con el Minnesota United - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

Una de las razones de la falta de ritmo del colombiano fueron los problemas físicos que le costaron salir de la convocatoria, además de que demoró su adaptación a la ciudad y a la plantilla del entrenador Cameron Knowles, que no lo tenía como prioridad en su momento.

Cuadrado y la larga espera tras salir de Italia

Luego de 17 años y más de 500 partidos en Europa, el volante interior se despidió de Italia y el Viejo Continente en el Pisa, de la Serie A, con el que no logró el objetivo de permanecer en la primera división, así como tampoco mejorar su nivel para que siguiera en la élite.

Desde el 23 de mayo que Juan Guillermo Cuadrado no suma minutos con un club, cuando estuvo los últimos 19 minutos del encuentro frente a la Lazio, que lo venció por 2-1 en la fecha 36 del “Calcio”, por lo que lleva más de tres meses y dos semanas apartado de la actividad profesional.

Juan Guillermo Cuadrado disputó 21 encuentros con el Pisa en la temporada 2025/2026 - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Juan Guillermo Cuadrado disputó 21 encuentros con el Pisa en la temporada 2025/2026 - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Con el cuadro italiano, el volante y lateral derecho sumó 571 minutos en 19 encuentros de la Serie A y dos por la Copa Italia, solo tres como titular y apenas marcó un gol, que se dio el 24 de octubre de 2025 frente al Milan de Italia.

A partir de allí, el colombiano terminó su vínculo de un año, analizó muchas ofertas en el mercado de fichajes y, ante la falta de alternativas en Europa, encontró en Millonarios el escenario para volver a retomar el ritmo.

Temas Relacionados

James RodríguezJuan Guillermo CuadradoMillonariosAtlético NacionalJames Rodríguez hoyJuan Guillermo Cuadrado hoyColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Carlos Antonio Vélez se burló de los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: hizo dura comparación con Falcao García

Luego de que se conocieran los refuerzos de Millonarios y Atlético Nacional, el periodista lanzó un mensaje sarcástico por el presente de los deportistas

Carlos Antonio Vélez se burló de los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: hizo dura comparación con Falcao García

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

El último partido del ‘10′ de la Tricolor en el FPC fue hace 19 años, el 10 de noviembre de 2007, vistiendo la camiseta de Envigado F.C.

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

En entrevista con Infobae Colombia, el reconocido periodista ‘Pache’ Andrade reveló cómo funciona la votación de ‘France Football’ y el panorama para la edición 2026

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

James Rodríguez no enfrentará en Atlético Nacional el obstáculo que complicó la continuidad de Falcao en Millonarios

El volante firmó contrato con el verde, después de dos meses sin equipo y con pocas ofertas en el mercado internacional

James Rodríguez no enfrentará en Atlético Nacional el obstáculo que complicó la continuidad de Falcao en Millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Los de Adentro ‘se bajó’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Carlos Antonio Vélez se burló de los fichajes de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: hizo dura comparación con Falcao García

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

James Rodríguez no enfrentará en Atlético Nacional el obstáculo que complicó la continuidad de Falcao en Millonarios