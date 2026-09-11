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Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

En entrevista con Infobae Colombia, el reconocido periodista ‘Pache’ Andrade reveló cómo funciona la votación de ‘France Football’ y el panorama para la edición 2026

James Rodríguez y Radamel Falcao García son los colombianos que más han estado cerca de ganar un Balón de Oro - crédito Sergio Perez/Reuters
James Rodríguez y Radamel Falcao García son los colombianos que más han estado cerca de ganar un Balón de Oro - crédito Sergio Perez/Reuters
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El Balón de Oro distingue al mejor futbolista profesional del mundo por su trayectoria y reconocimiento internacional. Aunque existen otros premios que buscan definir al mejor jugador de la temporada, mantiene una atención central entre los aficionados al fútbol.

El galardón es organizado por France Football, una revista deportiva fundada en 1946, que lo entrega anualmente desde 1956. Lionel Messi es el futbolista que más veces ganó el premio, con ocho distinciones, tras ser elegido por el jurado que convoca la publicación.

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Cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking masculino de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) cuenta con un periodista especializado que integra el jurado de votación del Balón de Oro.

Por Colombia, Luis Francisco Andrade Cháves, más conocido como “Pache” Andrade, es el periodista que pertenece al grupo de jurados que vota por el mejor jugador del mundo. Lo hace desde que este galardón se volvió universal, en 1995.

En entrevista con Infobae Colombia, Andrade dialogó sobre la elección para la edición de 2026, expuso por qué no ve lejana la posibilidad de que el país tenga un Balón de Oro, los parámetros que tiene en cuenta para su elección e incluso las presiones que ha recibido para influir en su voto.

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El narrador colombiano es uno de los únicos que trabajó en Argentina - crédito @pacheandrade / Instagram
Él es Pache Andrade, el único colombiano que votó en la elección de Balón de Oro 2026 - crédito @pacheandrade / Instagram

¿Qué debe tener un jugador colombiano para ganar el Balón de Oro?

Andrade explicó que los parámetros son establecidos por la revista France Football, y algunos son: “La importancia individual del jugador de fútbol, el equipo donde juega, los resultados, el desarrollo del juego y la trascendencia de lo que hace”.

En adición a esos parámetros, mencionó, e hizo especial énfasis, en la importancia del club donde militan los jugadores que son nominados.

“El jugador debe estar en un gran equipo”, dijo, y al momento de ser consultado por la elección del mejor entrenador del mundo, que también se elige en este premio, repitió que: “Tiene mucho que ver el club al que perteneces”.

Para la elección de 2026 hay dos futbolistas colombianos nominados: Luis Díaz y Julián Quiñones, que si bien nació en Colombia, tiene la nacionalidad mexicana y fue precisamente con ese país que disputó el Mundial 2026. La revista en mención debe elegir una lista de 30 jugadores que son las opciones por las que deben votar los periodistas.

La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF
La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF

Andrade no puede revelar cómo será su elección para este año; sin embargo, sobre la importancia que tiene la nacionalidad colombiana al momento de tomar su decisión, aseguró, en la entrevista con Infobae Colombia: “Uno siempre tiene su corazoncito. Eso es indudable y de eso no está exento nadie. Pero trato de ser lo más riguroso posible y eso es lo que me ha mantenido por más de 20 años en este puesto”.

Según el periodista, Colombia podría tener pronto un ganador del Balón de Oro: “A mí no me parece que esté muy lejos, porque tiene que ver, circunstancialmente, con el jugador que esté en un gran equipo. Lucho (Luis Díaz), por ejemplo, lo está en el Bayern Múnich que gana la Champions, y Lucho es figura, y es candidato. Entonces creo que sí”.

Incluso, Andrade reveló que ha recibido intentos de diferentes sectores para incidir en su decisión: “Por supuesto que hay presiones (...) Me han escrito los italianos, franceses, pero esto es muy normal y yo simplemente digo: ‘Oportunamente haré la elección’”.

¿Cuál es el colombiano que más cerca está de ganar el Balón de Oro?

Coincide con una elección que hizo Andrade. Radamel Falcao García, el máximo goleador en la historia de la selección Colombia y quien se encuentra sin club en la actualidad, entró al TOP 5 del listado del Balón de Oro en 2012. Es decir, fue elegido el quinto mejor jugador del mundo.

A Falcao yo lo puse primero en esa ocasión. Y al segundo que más alto he colocado es a James Rodríguez, pero no fue de primero, sino de tercero en el 2014″, dijo Andrade a este medio. El ‘10’ en ese año fue el goleador del Mundial Brasil 2014 con la selección Colombia y ganó el premio a mejor gol, tanto en ese torneo como a nivel general de todo el mundo.

Para esta edición de 2026, el periodista deportivo reveló que tiene hasta el próximo 28 de septiembre para enviar su lista oficial de los que son, para él, los 10 mejores jugadores del mundo. La ceremonia y el día que conozcamos quién es el gran ganador serán el lunes 26 de octubre.

El astro argentino Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2023 en el Theatre du Chatelet en París, el lunes 30 de octubre de 2023 - crédito Michel Euler/AP Foto
El astro argentino Lionel Messi recibe el Balón de Oro 2023 en el Theatre du Chatelet en París, el lunes 30 de octubre de 2023 - crédito Michel Euler/AP Foto

¿Qué opina Andrade sobre las críticas hacia este premio?

El Balón de Oro ha recibido una crítica generalizada por quién lo termina ganando, sobre todo en los últimos diez años. Incluso, el segundo jugador que más ha recibido esta distinción lo ha criticado públicamente: Cristiano Ronaldo, con cinco.

El 7 de junio de 2025, en medio de una rueda de prensa con la selección de Portugal, su país, expresó: “Ya no me creo mucho los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad”, al momento de ser consultado por el Balón de Oro. Un par de meses después, el 7 de agosto del mismo año, aseguró que: “Es ficticio”.

Y esa crítica de Ronaldo es compartida por algunos futboleros. Por eso, Infobae Colombia consultó a Pache Andrade qué opinaba al respecto y respondió: “Yo no creo en las críticas de que es comercial; esto es democracia pura, somos 100 votos y, si una mayoría vota por uno, ese es, por alguna razón”.

Andrade concluyó la conversación con este medio asegurando que centenares de personas quieren votar en el Balón de Oro. “Incluso diciendo mentiras, como que ya no soy periodista, para tratar de quedarse con esta dignidad de ser juez”, dijo.

Y confirmó que no tiene participación en la votación del Balón de Oro femenino: “Yo lo hice durante un tiempo, pero sugerí que lo hiciera una persona, porque es lo que se me hace más lógico”.

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