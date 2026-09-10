Los de Adentro ‘se bajaron’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

Los de Adentro canceló su presentación en el Festival Cordillera y no tocará el domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito @losdeadentro/Instagram

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A dos días del inicio de la quinta edición del Festival Cordillera 2026 en el parque Simón Bolívar, el evento sufrió un golpe significativo tras conocerse en las últimas horas que uno de los principales atractivos entre los artistas nacionales no será de la partida como estaba planeado inicialmente.

Se trata de la agrupación colombiana Los de Adentro, uno de los referentes del pop rock nacional durante los años 90 y 2000 gracias a Una Canción o Nubes Negras, infaltables en la radio nacional hasta la fecha. Mediante un comunicado de prensa, la banda anunció que no se presentará el domingo 13 de septiembre como estaba planeado, llevando a modificar la programación del escenario Cotopaxi.

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El grupo comunicó la decisión a través de un mensaje dirigido a sus seguidores, amigos y asistentes que esperaban su participación en el evento. En el texto, señaló que la baja obedeció a impedimentos vinculados con la organización de su presencia en el cartel.

Los de Adentro atribuyó su ausencia en el Festival Cordillera a circunstancias administrativas y logísticas - crédito @losdeadentro/Instagram

“Debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación, hemos tomado la difícil decisión de no presentarnos en esta edición”, expresó la banda en la publicación, sin entrar en detalles más concretos sobre las causas.

La agrupación manifestó que tenía expectativa por formar parte del evento y calificó la invitación como una oportunidad para volver a coincidir con sus seguidores. De igual modo, agradeció al Festival Cordillera y a la productora Páramo Presenta por haber considerado su participación. “Esperamos que muy pronto podamos encontrarnos en uno de sus escenarios”, indicó el comunicado.

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El mensaje cerró con un agradecimiento al público por el afecto y los mensajes recibidos, además de una promesa de futuro reencuentro: “Nos quedamos con las ganas de cantar juntos esta vez, pero sabemos que nos volveremos a encontrar”.

Horas después, ante las preguntas de los seguidores de la banda, el cantante Joe Carvajal brindó detalles más concretos: “circunstancias administrativas: exmalagers (sic) Logistica: exmalagers organizando todo mal cuando tienes integrantes que viven por fuera del país incrementando así mas situaciones”, escribió.

Luego añadió: “Entendemos la rabia y por nuestra parte calmamos nuestra frustración al no poder estar en tarima, pero las cosas se hacen bien o no se hacen. Estábamos listos como siempre para salir a matar y quemar tarima pero no todo es solo música y arte en este gran negocio, la parte de la organización y de dejarle tu futuro a terceros siempre trae para bien o para mal muchas cosas”.

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Así quedó la nueva programación del domingo

Maite reemplazará a Los de Adentro en el escenario Cotopaxi tras ganar el concurso Sonidos en la Cumbre organizado por el festival - crédito @cordillerafestival/Instagram

La salida de Los de Adentro modificó los horarios del escenario Cotopaxi y generó ajustes en cadena en la grilla completa del domingo 13 de septiembre.

El lugar que dejó libre la agrupación de rock lo ocupará la cantante colombo-española Maite, ganadora del concurso “Sonidos en la Cumbre”, certamen que impulsa el festival para dar visibilidad a nuevos talentos en los escenarios alternos que ofrece el evento tradicionalmente. Su presentación se realizará entre las 3:45 p. m. y las 4:45 p. m.

La artista compartió la noticia en un video en el que mostró parte de los preparativos previos a su presentación en el festival bogotano. “Vamos a sacar Cordillera adelante… y ustedes vienen con nosotros. Detrás de un escenario hay mucho más de lo que se ve, caos, reuniones, ensayos, corredera, risas y un combo de personas que está dejándolo todo para que esto pase”, escribió en sus redes sociales.

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El resto de la programación de ese día también tuvo cambios, adelantando los horarios de las presentaciones entre 15 y 30 minutos respecto al cronograma difundido semanas atrás. Briela Ojeda abrirá la jornada a las 2:15 p. m., en lugar de las 2:30 p. m. previstas originalmente, mientras que Árbol de Ojos hará lo propio en el escenario Cotopaxi a la misma hora.

La nueva programación del domingo en el Festival Cordillera adelantó entre 15 y 30 minutos varios horarios, incluidos los de Briela Ojeda y Árbol de Ojos. Ricky Martin, Caifanes, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles también tuvieron cambios de horario en el cierre de la jornada - crédito @cordillerafestival/Instagram

Entre los cambios más relevantes de la noche, Ricky Martin se presentará de 10:15 p. m. a 11:30 p. m., media hora antes de lo anunciado en la primera versión del cartel. Caifanes, por su parte, subirá al escenario Cordillera a las 8:00 p. m., 15 minutos antes de lo previsto inicialmente.

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El cierre de la jornada también se ajustó: Panteón Rococó tocará de 11:30 p. m. a 12:45 a. m., mientras que Los Amigos Invisibles hará lo propio en el escenario Cocuy entre las 11:45 p. m. y las 12:45 a. m.