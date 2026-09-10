Colombia

Los de Adentro ‘se bajaron’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

El grupo colombiano informó en un comunicado que no actuará el domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar, atribuyendo la decisión a circunstancias administrativas y logísticas sin detallar

Los De Adentro iniciaron su gira "Los De Siempre" en Barranquilla cuando su cantante Joe Carvajal fue herido de bala durante una discusión en su casa de Barranquilla - crédito @losdeadentro/Instagram
Los de Adentro canceló su presentación en el Festival Cordillera y no tocará el domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito @losdeadentro/Instagram
Guardar

A dos días del inicio de la quinta edición del Festival Cordillera 2026 en el parque Simón Bolívar, el evento sufrió un golpe significativo tras conocerse en las últimas horas que uno de los principales atractivos entre los artistas nacionales no será de la partida como estaba planeado inicialmente.

Se trata de la agrupación colombiana Los de Adentro, uno de los referentes del pop rock nacional durante los años 90 y 2000 gracias a Una Canción o Nubes Negras, infaltables en la radio nacional hasta la fecha. Mediante un comunicado de prensa, la banda anunció que no se presentará el domingo 13 de septiembre como estaba planeado, llevando a modificar la programación del escenario Cotopaxi.

PUBLICIDAD

El grupo comunicó la decisión a través de un mensaje dirigido a sus seguidores, amigos y asistentes que esperaban su participación en el evento. En el texto, señaló que la baja obedeció a impedimentos vinculados con la organización de su presencia en el cartel.

Los de Adentro atribuyó su ausencia en el Festival Cordillera a circunstancias administrativas y logísticas - crédito @losdeadentro/Instagram
Los de Adentro atribuyó su ausencia en el Festival Cordillera a circunstancias administrativas y logísticas - crédito @losdeadentro/Instagram

“Debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación, hemos tomado la difícil decisión de no presentarnos en esta edición”, expresó la banda en la publicación, sin entrar en detalles más concretos sobre las causas.

La agrupación manifestó que tenía expectativa por formar parte del evento y calificó la invitación como una oportunidad para volver a coincidir con sus seguidores. De igual modo, agradeció al Festival Cordillera y a la productora Páramo Presenta por haber considerado su participación. “Esperamos que muy pronto podamos encontrarnos en uno de sus escenarios”, indicó el comunicado.

PUBLICIDAD

El mensaje cerró con un agradecimiento al público por el afecto y los mensajes recibidos, además de una promesa de futuro reencuentro: “Nos quedamos con las ganas de cantar juntos esta vez, pero sabemos que nos volveremos a encontrar”.

Horas después, ante las preguntas de los seguidores de la banda, el cantante Joe Carvajal brindó detalles más concretos: “circunstancias administrativas: exmalagers (sic) Logistica: exmalagers organizando todo mal cuando tienes integrantes que viven por fuera del país incrementando así mas situaciones”, escribió.

Luego añadió: “Entendemos la rabia y por nuestra parte calmamos nuestra frustración al no poder estar en tarima, pero las cosas se hacen bien o no se hacen. Estábamos listos como siempre para salir a matar y quemar tarima pero no todo es solo música y arte en este gran negocio, la parte de la organización y de dejarle tu futuro a terceros siempre trae para bien o para mal muchas cosas”.

Así quedó la nueva programación del domingo

Maite reemplazará a Los de Adentro en el escenario Cotopaxi tras ganar el concurso Sonidos en la Cumbre organizado por el festival - crédito @cordillerafestival/Instagram
Maite reemplazará a Los de Adentro en el escenario Cotopaxi tras ganar el concurso Sonidos en la Cumbre organizado por el festival - crédito @cordillerafestival/Instagram

La salida de Los de Adentro modificó los horarios del escenario Cotopaxi y generó ajustes en cadena en la grilla completa del domingo 13 de septiembre.

El lugar que dejó libre la agrupación de rock lo ocupará la cantante colombo-española Maite, ganadora del concurso “Sonidos en la Cumbre”, certamen que impulsa el festival para dar visibilidad a nuevos talentos en los escenarios alternos que ofrece el evento tradicionalmente. Su presentación se realizará entre las 3:45 p. m. y las 4:45 p. m.

La artista compartió la noticia en un video en el que mostró parte de los preparativos previos a su presentación en el festival bogotano. “Vamos a sacar Cordillera adelante… y ustedes vienen con nosotros. Detrás de un escenario hay mucho más de lo que se ve, caos, reuniones, ensayos, corredera, risas y un combo de personas que está dejándolo todo para que esto pase”, escribió en sus redes sociales.

El resto de la programación de ese día también tuvo cambios, adelantando los horarios de las presentaciones entre 15 y 30 minutos respecto al cronograma difundido semanas atrás. Briela Ojeda abrirá la jornada a las 2:15 p. m., en lugar de las 2:30 p. m. previstas originalmente, mientras que Árbol de Ojos hará lo propio en el escenario Cotopaxi a la misma hora.

La nueva programación del domingo en el Festival Cordillera adelantó entre 15 y 30 minutos varios horarios, incluidos los de Briela Ojeda y Árbol de Ojos. Ricky Martin, Caifanes, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles también tuvieron cambios de horario en el cierre de la jornada - crédito @cordillerafestival/Instagram
La nueva programación del domingo en el Festival Cordillera adelantó entre 15 y 30 minutos varios horarios, incluidos los de Briela Ojeda y Árbol de Ojos. Ricky Martin, Caifanes, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles también tuvieron cambios de horario en el cierre de la jornada - crédito @cordillerafestival/Instagram

Entre los cambios más relevantes de la noche, Ricky Martin se presentará de 10:15 p. m. a 11:30 p. m., media hora antes de lo anunciado en la primera versión del cartel. Caifanes, por su parte, subirá al escenario Cordillera a las 8:00 p. m., 15 minutos antes de lo previsto inicialmente.

El cierre de la jornada también se ajustó: Panteón Rococó tocará de 11:30 p. m. a 12:45 a. m., mientras que Los Amigos Invisibles hará lo propio en el escenario Cocuy entre las 11:45 p. m. y las 12:45 a. m.

Temas Relacionados

Los De AdentroFestival CordilleraMaiteParque Simón BolívarConciertos ColombiaHorarios Festival CordilleraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival Cordillera 2026: qué se puede llevar y cuáles son los objetos prohibidos que no se podrán ingresar al parque Simón Bolívar

La quinta edición se realiza el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, con apertura de puertas a las 1.00 p. m., escenarios de cupo limitado y un homenaje a las aguas del sur

Festival Cordillera 2026: qué se puede llevar y cuáles son los objetos prohibidos que no se podrán ingresar al parque Simón Bolívar

Si la IA responde casi todo, ¿para qué ir a la universidad? Experta colombiana explicó en qué no reemplaza la tecnología a la academia

Una vicerrectora defendió el valor de la educación superior en Colombia y su aporte a la construcción de sociedad, tras el cuestionamiento de la influenciadora Kika Nieto sobre la utilidad de las carreras tradicionales frente a la inteligencia artificial

Si la IA responde casi todo, ¿para qué ir a la universidad? Experta colombiana explicó en qué no reemplaza la tecnología a la academia

El Ministerio de Educación rechazó el tiroteo en un colegio de Medellín y anunció apoyo a la comunidad educativa

La cartera nacional informó que coordina con la Secretaría de Educación la respuesta en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, donde un adolescente de 17 años se lesionó al accionar un arma traumática

El Ministerio de Educación rechazó el tiroteo en un colegio de Medellín y anunció apoyo a la comunidad educativa

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Fiscalía imputó al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción en contratos de $17.600 millones: estos son los cargos

Según el organismo judicial, Miguel Andrés Quintero habría tenido un papel en el presunto direccionamiento irregular de seis convenios públicos celebrados entre 2020 y 2021

Fiscalía imputó al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción en contratos de $17.600 millones: estos son los cargos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Millonarios estaría a punto de lograr otro acuerdo histórico: así va la venta de los embajadores

Juan Guillermo Cuadrado es el nuevo fichaje de Millonarios: este será su contrato con los azules

Yerry Mina regresó a la convocatoria del Cagliari y podría reaparecer en la Serie A de Italia ante Atalanta: por qué estaba ausente

Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes