Migraña en Colombia: afecta más a las mujeres que a los hombres, pero algunos hábitos pueden reducir las crisis

La migraña afecta más a las mujeres en Colombia y alcanza al 11,2% de ellas, frente al 7,1% de los hombres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Imagen Ilustrativa Infobae

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La migraña afecta más a las mujeres en Colombia y representa una causa de discapacidad que puede comprometer el trabajo, la vida familiar, las relaciones sociales y el bienestar emocional.

La Asociación Colombiana de Neurología (ACN) y Organon señalaron que la enfermedad afecta al 11,2% de las mujeres, frente al 7,1% de los hombres, en vísperas del Día Mundial de la Migraña, que se conmemora el 12 de septiembre.

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La campaña “Cuando se va la migraña, vuelves tú” busca alertar sobre una condición que permanece subdiagnosticada y subtratada. La ACN y Organon pidieron a quienes sufren dolores de cabeza recurrentes o incapacitantes consultar a un profesional de la salud, en lugar de normalizar los episodios.

Una enfermedad neurológica con mayor carga para las mujeres

La migraña es una enfermedad neurológica que provoca episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada o severa. Las crisis pueden extenderse entre cuatro y 72 horas y, según cada caso, estar acompañadas de náuseas, vómito o sensibilidad a la luz y al sonido.

La condición puede ser episódica o crónica. Se considera episódica cuando las crisis se presentan menos de 15 días al mes; se clasifica como crónica cuando afecta a una persona 15 o más días al mes, de forma persistente durante más de tres meses.

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La migraña es una enfermedad neurológica con crisis de cuatro a 72 horas que pueden incluir náuseas, vómito y sensibilidad a la luz y al sonido - crédito Imagen Ilustrativa Infobe

A escala mundial, la migraña es la cuarta causa de años perdidos por discapacidad entre las mujeres y la octava entre los hombres, de acuerdo con la información divulgada por la ACN y Organon. La diferencia en Colombia también muestra una mayor prevalencia femenina.

La mayor frecuencia de migraña en mujeres no responde a una sola causa. La información presentada por las entidades apunta a factores hormonales, genéticos, ambientales, sociales y contextuales que pueden influir en la aparición de las crisis, el diagnóstico y el acceso al tratamiento.

Los cambios hormonales adquieren peso después de la pubertad, una etapa en la que suele aparecer la enfermedad. En las mujeres, las variaciones en los niveles de estrógeno pueden aumentar la susceptibilidad a los episodios durante la menstruación, el embarazo, el posparto y la transición hacia la menopausia.

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El diagnóstico puede tardar años

La migraña afecta más a las mujeres porque intervienen factores hormonales y otras condiciones biológicas y sociales, pero no debe asumirse como un dolor de cabeza habitual. Se trata de una enfermedad neurológica que requiere diagnóstico médico cuando las crisis son recurrentes, incapacitantes o interfieren con la vida diaria.

El doctor Joe Muñoz, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, advirtió que el retraso diagnóstico puede prolongar el impacto de la enfermedad. “Aunque la migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, muchas personas tardan años en recibir un diagnóstico adecuado”, indicó.

La migraña crónica se diagnostica cuando las crisis afectan 15 o más días al mes durante más de tres meses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con un estudio de la Organización de Gestión de la Salud Colombiana realizado entre 2018 y 2022, solo el 25% de los pacientes con migraña crónica había recibido un diagnóstico correcto. El mismo reporte indicó que apenas el 4,5% de las personas consultó a un profesional y recibió un tratamiento preciso.

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La falta de reconocimiento puede llevar a que las personas enfrenten las crisis sin una estrategia médica adecuada. La ACN señaló que existen opciones para tratar los episodios agudos, con el propósito de aliviar el dolor durante la crisis, y medidas preventivas para disminuir su frecuencia y carga.

La doctora Paola Sevilla, gerente médica del Área de Salud de la Mujer de Organon Latinoamérica, afirmó: “La migraña es una enfermedad que puede impactar distintos aspectos de la vida cotidiana”. La vocera señaló que visibilizar las condiciones que afectan de manera desproporcionada a las mujeres hace parte del compromiso con su salud integral.

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Cómo distinguir una migraña de otros síntomas neurológicos

La migraña no equivale a un dolor de cabeza tensional común. Según la información entregada por la doctora Milena Cantillo Machado, neuróloga de la Clínica Avidanti Santa Marta, puede manifestarse con dolor pulsátil, de intensidad moderada a severa y localizado en un lado de la cabeza, junto con náuseas, vómito y sensibilidad extrema a la luz, los ruidos y los olores.

El Observatorio de Migraña de las Américas estimó que la condición afecta al 9,6% de la población adulta de Colombia, cerca de cinco millones de personas. La afectación tiene especial presencia en mujeres de entre 30 y 50 años, una etapa de alta participación laboral.

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En Colombia, solo el 25% de los pacientes con migraña crónica recibió un diagnóstico correcto entre 2018 y 2022 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La migraña puede asociarse con un mayor riesgo de ansiedad y depresión, según la ACN y Organon. Por ello, el impacto no se limita a los días de dolor, sino que puede alterar actividades familiares, compromisos sociales y el desempeño en el estudio o el empleo.

El estrés crónico y la falta de sueño pueden influir en la aparición y persistencia de crisis, de acuerdo con Cantillo Machado. La especialista señaló que un descanso deficiente y niveles elevados de cortisol pueden aumentar la excitabilidad neuronal y favorecer los episodios.

Los síntomas súbitos como desviación de la cara, pérdida de visión, debilidad en un brazo o pierna de un solo lado, dificultad para hablar o pérdida del equilibrio requieren atención de urgencia. La guía Corre+ recomienda activar los servicios de emergencia ante esas señales, que pueden corresponder a un accidente cerebrovascular.

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Consulta médica y hábitos de prevención

El doctor Muñoz pidió consultar cuando los dolores de cabeza sean repetitivos o interfieran con las actividades cotidianas. “La migraña no debería normalizarse ni minimizarse”, concluyó el neurólogo de la ACN.

La valoración profesional permite definir si una persona requiere tratamiento para las crisis agudas o una estrategia preventiva. Cuando el médico considera apropiada esta segunda opción, existen alternativas orientadas a reducir la frecuencia de los episodios y mejorar la calidad de vida.

El Observatorio de Migraña de las Américas estimó que la migraña afecta al 9,6% de la población adulta de Colombia, cerca de cinco millones de personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las personas con migraña pueden llevar un registro de la frecuencia, duración y características de las crisis, así como de los síntomas que las acompañan. Esta información puede ayudar al profesional tratante a establecer el patrón de la enfermedad y ajustar el manejo según cada paciente.

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La neuróloga Cantillo Machado recomendó mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física regular, estimular las capacidades mentales y procurar entre siete y nueve horas de sueño reparador. Estos hábitos hacen parte de las medidas que pueden contribuir al cuidado general del cerebro.

En Colombia, más de 5,3 millones de personas conviven con migraña, accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer u otras demencias, según datos epidemiológicos consolidados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Asociación Colombiana de Neurología y el Observatorio de Migraña de las Américas.