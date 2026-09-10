Cayó estructura criminal que lavó 2,3 billones de pesos ligados al narcotráfico por medio de empresas: hay cinco capturados

La Fiscalía General de la Nación informó que la estructura investigada habría lavado más de $2,3 billones entre 2018 y 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmó que, tras el desarrollo de varios operativos paralelos, se logró la desarticulación de una banda criminal que habría incurrido en varios delitos ligados al tráfico de drogas con un complejo modus operandi.

Los procedimientos se realizaron en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del ente acusador, cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la estructura, que habría lavado $2,3 billones provenientes del narcotráfico, mediante empresas, operaciones bancarias y criptoactivos.

En el operativo también fueron afectados 36 bienes, cuyo valor preliminar supera los 10,2 millones de dólares.

La Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre 36 bienes, entre inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, valorados en más de 10,2 millones de dólares - crédito Colprensa

La investigación, a cargo de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, estableció que la red habría operado, fundamentalmente, entre 2018 y 2026.

Desde el organismo se informó que los recursos ingresaban al sistema financiero o se movilizaban a través de activos virtuales, para luego convertirse en efectivo e invertirse en propiedades y vehículos de alta gama.

PUBLICIDAD

Las autoridades identificaron a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como el supuesto cabecilla de la estructura y responsable de articular la monetización, compensación y entrega de dineros. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con la administración de recursos y el grupo empresarial bajo investigación. Por su parte, una mujer identificada como Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales.

La investigación identificó nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio presuntamente usados para ocultar el origen de los recursos - crédito Fiscalía

La Fiscalía también atribuyó a un hombre identificado como Johan Mateo Ruiz Orijhuela el uso de billeteras digitales para el ingreso, ocultamiento y conversión de grandes sumas de dinero. En tanto, un sujeto llamado Luis Andrés Ospina Ochoa habría sido el encargado de mover y mantener ocultos los recursos mediante las sociedades investigadas.

PUBLICIDAD

Durante los registros y allanamientos, los agentes incautaron seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Janeth Catalina Cano Santamaría, Johan Mateo Ruiz Orijhuela y Luis Andrés Ospina Ochoa fueron capturados por su presunta participación en la canalización, conversión y ocultamiento de recursos a través de criptoactivos y sociedades investigadas - crédito Fiscalía

Nueve sociedades habrían dado apariencia legal a fondos ilícitos

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema financiero se apoyaba en nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Las firmas tenían actividades registradas en sectores como la ingeniería civil, la consultoría, los servicios administrativos, la reparación de maquinaria, la intermediación cambiaria y los servicios financieros.

La entidad sostuvo que varias compañías no contaban con infraestructura ni capacidad operativa acorde con los montos que movían. También detectó inconsistencias entre los estados financieros, las transacciones bancarias y la actividad económica declarada.

PUBLICIDAD

La pesquisa identificó operaciones internacionales por sumas elevadas y movimientos cruzados entre las empresas investigadas. Para las autoridades, esas maniobras habrían permitido ocultar el origen de recursos vinculados con el narcotráfico.

Los investigadores también detectaron transferencias millonarias en Usdt, una moneda digital estable vinculada al dólar, con empresas relacionadas con organizaciones de narcotráfico sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

Las autoridades detectaron transferencias en Usdt con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes sancionados por la Ofac - imagen ilustrativa

Según la hipótesis oficial, los fondos que llegaban a Colombia a través de canales financieros y activos virtuales eran monetizados y retirados con rapidez. Una parte habría sido destinada a la compra de inmuebles y automóviles de alta gama.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ocupó los 36 inmuebles y decretó medidas

Como parte de las diligencias, tres inmuebles situados en Envigado y Barranquilla, tasados en cerca de $2.500 millones, fueron ocupados con fines de comiso.

En paralelo, dentro de un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía ordenó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 activos.

El conjunto incluye cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio ubicados en Medellín y Envigado.