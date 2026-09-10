Colombia

Carolina Gómez ‘estalló’ contra Claudia López por su falta de “coherencia” ante alianza con Gustavo Petro: “No lo bajaba de corrupto”

La comunicadora recordó los duros cuestionamientos que la exalcaldesa había formulado contra el expresidente y puso en duda la consistencia de su nuevo acercamiento político

La comunicadora Carolina Gómez cuestionó públicamente a Claudia López después de que la exalcaldesa confirmara su acercamiento político con Gustavo Petro crédito @carogomezsn/Instagram - Presidencia - Claudia López/Facebook
La comunicadora Carolina Gómez cuestionó públicamente a Claudia López después de que la exalcaldesa confirmara su acercamiento político con Gustavo Petro crédito @carogomezsn/Instagram - Presidencia - Claudia López/Facebook
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La comunicadora Carolina Gómez emitió un duro cuestionamiento contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López tras confirmarse su reencuentro y alianza política con el expresidente Gustavo Petro para conformar un bloque de oposición frente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Gómez, que había sido elegida como vocera presidencial del actual Ejecutivo –cargo que fue creado e inspirado en el modelo de comunicaciones de Donald Trump–, calificó el acercamiento entre ambos líderes como una muestra de falta de coherencia y recordó las duras críticas que la exmandataria distrital le hacía al petrismo en sus entrevistas recientes.

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Cabe señalar que Carolina Gómez renunció al cargo, aunque mantiene su respaldo al Gobierno de De la Espriella y a la implementación de sus políticas. Por ahora, se desconoce si asumirá una nueva posición dentro del Ejecutivo.

- crédito @carogomezsn/X
Carolina Gómez recordó las críticas que López había formulado contra Petro durante los últimos años - crédito @carogomezsn/X

A través de una publicación oficial en su cuenta de la red social X, la comunicadora apalancó sus argumentos en su experiencia previa como periodista para cuestionar el cambio de postura de la excandidata presidencial frente a las banderas ideológicas del centroizquierda.

“Entrevisté a Claudia López durante su campaña a la presidencia y al gobierno de Petro no lo bajó de corrupto, ineficiente e irrespetuoso, y afirmó que estaba acabando con Colombia”, se lee en el post de Carolina Gómez.

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Además, recalcó en su publicación la falta de seriedad en política y argumentos por parte de Claudia López: “La coherencia le duró hasta que apareció la etapa de buscar cargo público con votos de izquierda”.

Carolina Gómez aseguró que durante la campaña presidencial de López había escuchado fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Petro - crédito @carogomezsn/X
Carolina Gómez aseguró que durante la campaña presidencial de López había escuchado fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Petro - crédito @carogomezsn/X

Las fuertes críticas de Claudia López contra Gustavo Petro

El pronunciamiento de Gómez se suma a las reacciones que provocó la imagen donde Petro y López anunciaron la consolidación de la plataforma Alianza por la Vida. La unión busca convocar a diversos sectores políticos para disputar alcaldías, gobernaciones y curules en las elecciones regionales del país.

La relación entre los dos dirigentes ha estado cruzada por una extensa serie de enfrentamientos públicos y desencuentros electorales que se remontan al 2018.

Durante la contienda presidencial de ese periodo, cuando Claudia López era fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo, la excongresista cuestionó la postura de Petro frente a la situación política del vecino país de Venezuela (que en ese momento se encontraba en una dictadura).

“Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”, afirmó Claudia López durante las jornadas de debate público en la campaña de 2018.

Una nueva reunión sostuvieron hoy el presidente, Gustavo Petro, con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
Después de abandonar la Alcaldía en 2024, López aumentó sus cuestionamientos contra la administración de Petro - crédito @petrogustavo/X

Posteriormente, los mayores choques se trasladaron a la administración distrital durante el periodo en que Claudia López estuvo al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Una y otra vez, Claudia López se enfrentaba contra Gustavo Petro

Las divergencias sobre el trazado y la construcción del metro de Bogotá marcaron la agenda de debate entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano, derivando en posturas radicales sobre la continuidad de la obra física.

“El metro no tiene reversa. A Bogotá se le respeta”, fue la frase con la que la entonces alcaldesa defendió la ejecución del contrato del metro elevado frente a las peticiones del Gobierno nacional para modificar el diseño técnico.

Asimismo, tras finalizar su periodo en el gobierno de la ciudad en 2024, la exalcaldesa intensificó sus críticas hacia la gestión del movimiento Colombia Humana, acusando a la administración del expresidente Petro de recurrir al uso de subsidios estatizados y al aumento del clima de polarización social como herramientas de gobernabilidad.

Claudia López y Gustavo Petro en el inicio de las elecciones regionales del 29 de octubre
López presentó denuncias ante autoridades judiciales y electorales por lo que consideró una participación indebida de Petro en política durante la campaña - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El choque institucional se trasladó a los estrados en mayo de 2026, cuando la propia exalcaldesa —ya como candidata presidencial— acudió ante las autoridades judiciales y los organismos electorales para radicar denuncias formales por una presunta participación indebida en política por parte del entonces mandatario Gustavo Petro durante el desarrollo de las contiendas electorales.

Tras este historial de enfrentamientos, el nuevo acercamiento entre ambos resulta llamativo. Pese a los fuertes cuestionamientos y señalamientos que intercambiaron en el pasado, Petro y López vuelven a coincidir políticamente, una dinámica que ya se había presentado en otros momentos y que vuelve a provocar críticas desde sectores de la derecha.

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