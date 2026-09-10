Bruce Mac Master alertó por deuda y problemas en sectores como el de salud y energía: fijó en 5% el crecimiento que Colombia necesita

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, presentó su diagnóstico sobre la economía colombiana durante un encuentro empresarial en Yumbo, Valle del Cauca - crédito Lina Gasca/Colprensa

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El crecimiento económico aparece, para Bruce Mac Master, como una condición que Colombia no puede seguir aplazando. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) planteó que el país debe alcanzar una expansión mínima del 5% anual mientras atiende cinco asuntos que considera críticos: seguridad energética, finanzas públicas, salud, seguridad y relaciones internacionales.

Mac Master expuso esta visión durante el VI Encuentro Anual de Liderazgo en Juntas Directivas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), que se realiza hasta el 12 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, Valle del Cauca. Para explicar la urgencia, comparó al país con un paciente en condición crítica que necesita estabilizarse antes de recibir otros tratamientos.

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El servicio de la deuda será uno de los principales desafíos para las finanzas públicas de Colombia durante los próximos años- crédito Canva

Uno de los argumentos para defender ese crecimiento proviene del índice de velocidad de desarrollo elaborado por el equipo económico de la Andi. La medición combina PIB, PIB per cápita y exportaciones, y descuenta las importaciones. Entre 1990 y 2025, el indicador colombiano se multiplicó por ocho, mientras que el de China creció más de 100 veces. En ese mismo periodo, Letonia registró un aumento de 61 veces y Panamá de 44.

“Al final, el desarrollo es una carrera contra el tiempo”, afirmó Mac Master. Consideró insuficientes los ritmos inferiores al 3% y planteó acciones para impulsar la economía: simplificar procesos, reducir la incertidumbre, modernizar el régimen laboral, fortalecer la salud, ampliar el acceso al crédito y la cobertura educativa, mejorar la eficiencia tributaria y disminuir el gasto público.

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Las finanzas estatales ocupan otro punto central de su diagnóstico. Mac Master señaló que el servicio de la deuda representará cerca del 25% del Presupuesto General de la Nación de 2027. “Uno de cada cuatro pesos lo vamos a tener que dedicar solamente a pagar lo que ya gastamos”, dijo.

Mac Master advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema de salud por la brecha entre los recursos disponibles y el costo de prestar los servicios - crédito Colprensa

La Andi revisó además las crisis de deuda registradas durante las últimas dos décadas en Irlanda, Jamaica, Argentina, Islandia, Portugal y Grecia. El análisis las agrupó en cuatro etapas: ajustes y reformas internas, alerta de mercado, alta fragilidad con búsqueda de prestamistas de última instancia y, finalmente, default o cesación de pagos.

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Según Mac Master, Colombia permanece en la primera etapa. Para evitar un deterioro, aseguró que la austeridad será “parte fundamental de nuestro código de comportamiento de aquí en adelante”. También anticipó que probablemente será necesario acudir a los mercados internacionales y a la banca multilateral.

El sistema de salud es otro frente que requiere correcciones, según el dirigente empresarial. Su explicación se concentra en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En 2021, por cada $100 girados por el Estado, prestar los servicios costaba $99. Para 2024, el costo llegó a cerca de $106 y en 2025 alcanzó aproximadamente $108.

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Bruce Mac Master alertó sobre el deterioro del sistema de salud y un faltante cercano a $32 billones- crédito Colprensa

La brecha entre recursos y costos, explicó, consumió reservas y patrimonio. El sistema acumularía además un faltante no financiado cercano a $32 billones. Entre 2021 y 2025, cerraron más de 4.100 instituciones prestadoras de salud, entre clínicas, hospitales, laboratorios y centros médicos, radiológicos y odontológicos. También dejaron de funcionar más de 6.000 servicios, incluidos algunos de pediatría, en entidades que siguen abiertas.

En energía, la advertencia apunta a la capacidad para atender la demanda. “Si no un apagón, vamos a tener un estrés increíble en la atención de la demanda”, afirmó Mac Master, al referirse a la falta de capacidad de generación y de combustibles como el gas natural que respaldan el sistema.

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La seguridad constituye otro de los problemas señalados. Según el presidente de la Andi, los municipios con presencia de grupos armados ilegales pasaron de poco más de 200 en 2019 a más de 500, cerca de la mitad del país. “Sin un Estado firme es imposible verdaderamente lograr procesos de negociación”, sostuvo.

En política exterior, Mac Master recordó que Colombia estuvo cerca de perder accesos para productos y visas con Estados Unidos. Pidió definir pronto una estrategia internacional. Finalmente, señaló que la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto tendrá un peso importante en la agenda de los próximos años. Su diagnóstico apunta a que Colombia deberá enfrentar estos frentes mientras busca acelerar el crecimiento y evitar un deterioro mayor de sus condiciones económicas e institucionales.

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