Colombia

Murió mujer que se sometía a una operación de senos en centro estético de Envigado: se descompensó antes de ser anestesiada

Mónica Maritza Saldarriaga, de 48 años, que se iba a practicar un levantamiento de mamas, sufrió un paro cardiorrespiratorio

Tres cirujanos en un quirófano. Sistema de cirugía robótica Da Vinci, monitor con vista interna y luz quirúrgica encendida.
Mujer falleció en un centro estético de Envigado por complicaciones de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La paciente, identificada como Mónica Maritza Saldarriaga, falleció por un paro cardiorrespiratorio antes de recibir anestesia para someterse a un procedimiento en un centro estético en Envigado, Antioquia, según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.

Los organismos judiciales quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y reconstruir lo ocurrido en torno a la intervención.

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Según el informe, Saldarriaga acudió a una institución de salud para realizarse una mastopexia, procedimiento conocido como levantamiento de senos. Una enfermera señaló que Saldarriaga manifestó un dolor intenso en el brazo izquierdo antes de la anestesia y poco después presentó una descompensación.

La Policía Metropolitana activó protocolos de infancia y adolescencia para esclarecer el homicidio ocurrido en el sector histórico de Bogotá - crédito Colprensa
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El equipo médico aplicó maniobras avanzadas de reanimación, aunque no consiguió restablecer sus signos vitales, por lo que minutos después de perder el conocimiento se confirmó la muerte de la mujer de 48 años.

Las autoridades sanitarias de Antioquia insistieron en la necesidad de comprobar que los centros que realizan tratamientos estéticos cuenten con las habilitaciones exigidas por la ley. En Bello y Medellín, varios establecimientos fueron clausurados tras detectarse incumplimientos normativos y la prestación de servicios sin autorización.

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Mujer murió en Medellín durante cirugía plástica

Paula Andrea Beltrán Sandoval murió en Medellín, Antioquia, durante una cirugía para retirar biopolímeros, el material que se había aplicado en caderas y glúteos - crédito Suministrado infobae
Paula Andrea Beltrán Sandoval murió en Medellín, Antioquia, durante una cirugía para retirar biopolímeros, el material que se había aplicado en caderas y glúteos - crédito Suministrado infobae

Paula Andrea Beltrán Sandoval murió en Medellín, Antioquia, durante una cirugía para retirar biopolímeros, el material que se había aplicado en caderas y glúteos. Las autoridades investigan la causa del fallecimiento y si el especialista y el centro médico cumplían las condiciones exigidas para realizar la intervención.

Beltrán Sandoval, de 41 años, era colombiana, vivía en Nueva York, Estados Unidos, y trabajaba como asistente de enfermería. Había viajado a la capital antioqueña para visitar a sus familiares y someterse al procedimiento, por el que pagó $3.000.000

El caso fue la segunda muerte registrada en la ciudad en 2026 durante procedimientos estéticos. La anterior ocurrió el 28 de febrero del mismo a: Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, murió tras someterse a una intervención en otro centro estético de El Poblado.

La cirugía se practicó en un quirófano de la Torre Médica El Tesoro. La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio después de una hora y 10 minutos de iniciado el procedimiento, según el informe judicial difundido por El Colombiano.

El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no consiguió revertir la emergencia y Beltrán Sandoval murió en el lugar. El reporte registró marcas en su pecho causadas por esos intentos de reanimación, además de las lesiones propias de la operación en la cadera.

La mujer había llegado a Medellín el 15 de junio de 2026. La extracción de biopolímeros se había programado desde Estados Unidos y ella había cancelado el valor del procedimiento antes de viajar.

No tenía patologías conocidas que permitieran anticipar una complicación de esa naturaleza, de acuerdo con el reporte médico citado por el diario local. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán evaluaciones para determinar la causa clínica de la muerte.

La revisión sobre el médico y el centro asistencial

Cuatro cirujanos en batas azules, mascarillas y gorros quirúrgicos realizan una operación de trasplante en un quirófano con monitores de signos vitales y luces.
Mientras la autoridad sanitaria revisa las condiciones de la cirugía de Beltrán Sandoval, la Fiscalía General de la Nación mantiene sus propias indagaciones sobre el fallecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Salud de Antioquia abrirá una investigación para establecer si el médico y la institución donde se efectuó la cirugía contaban con los requisitos necesarios. Ese protocolo se activa cada vez que una persona muere o presenta complicaciones tras una intervención de este tipo.

La revisión está orientada a descartar que el caso tenga condiciones similares al de Yulixa Toloza, quien murió horas después de ingresar a un centro de estética de Bogotá para reducir medidas. Ese establecimiento no tenía permisos para realizar el procedimiento.

Colombia es un destino internacional para cirugías plásticas y decenas de mujeres viajan o deciden operarse en el país. Las intervenciones realizadas en lugares no autorizados implican riesgos para las pacientes.

Mientras la autoridad sanitaria revisa las condiciones de la cirugía de Beltrán Sandoval, la Fiscalía General de la Nación mantiene sus propias indagaciones sobre el fallecimiento.

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