Revelan el video del momento exacto en que una mujer abandona a un bebé de un año en una puerta en Bogotá: autoridades buscan a la responsable

Las cámaras de seguridad mostraron a una mujer con el niño en brazos horas antes del abandono en el barrio Catalina - crédito Mebog

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Un bebé fue abandonado durante la madrugada del jueves 10 de septiembre en una vía pública en el suroccidente de Bogotá. El niño, de aproximadamente un año, estaba solo y expuesto a las bajas temperaturas cuando residentes alertaron a las autoridades.

El menor fue trasladado bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Las entidades deberán adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos y una valoración integral de su estado de salud.

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El bebé fue rescatado en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, luego de que un habitante del sector escuchó quejidos y golpes frente a su vivienda y dio aviso a las patrullas.

Así como lo explicó el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales: “En horas de la madrugada, una vez más, la Policía Nacional rescata a un bebé de aproximadamente un año de edad, quien fue abandonado frente a una vivienda en el barrio Catalina de la localidad de Kennedy. Un residente del sector escuchó unos golpes en la puerta de su casa y al verificar lo que estaba ocurriendo, encontró un bebé dormido en la intemperie”.

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La Policía Nacional rescató a un niño de aproximadamente un año que fue hallado abandonado en el barrio Catalina, en Kennedy - crédito Mebog

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) llegaron al lugar, verificaron sus condiciones generales y activaron la ruta institucional para protegerlo. “De inmediato, nuestros policías acudieron al lugar, protegieron al niño, activaron la ruta de atención correspondiente”, agregó el oficial.

Además, el teniente Saavedra aseguró que el niño llevaba una maleta con pañales, pañitos, ropa y juguetes. Ese elemento llamó la atención de los agentes que participaron en el procedimiento. Las labores en el sector incluyeron entrevistas a vecinos y la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad. El material muestra a una mujer que llevaba al niño en brazos horas antes del hallazgo.

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La investigación quedó en manos de las autoridades, que analizarán esos registros para identificar a la mujer y determinar su posible responsabilidad. “A través de labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad, se logró establecer que horas antes una mujer se encontraba en compañía del menor. Este material está siendo analizado para determinar el grado de responsabilidad de esta mujer frente a estos hechos. Lo más importante en este momento es que el menor se encuentra bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, donde se adelanta un proceso de restablecimiento de derechos”, expresó el oficial.

El menor fue encontrado en la puerta de una vivienda durante la madrugada y fue trasladado para su protección - crédito Mebog

Las autoridades confirmaron al diario El Tiempo que el menor se encuentra estable y en buen estado de salud, pese a que pasó la noche expuesto a las bajas temperaturas de la capital sin la supervisión ni el cuidado de un adulto en el sur de la ciudad.

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La Policía pidió a padres y cuidadores reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. La ciudadanía puede informar situaciones que pongan en riesgo sus derechos a través de las líneas 123 y 141.

“Desde la Policía Nacional hacemos un llamado a padres de familia y cuidadores. Nuestros niños necesitan protección, acompañamiento y cuidado permanente. Asimismo, invitar a la comunidad ante que cualquier situación que vulnere los derechos de niños y niñas y adolescentes, puedan comunicarse inmediatamente a la línea 123 o a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, concluyó el teniente Saavedra.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá hicieron un llamado a reforzar el cuidado y la corresponsabilidad frente a la protección de niños, niñas y adolescentes.

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Las entidades recordaron que la ciudadanía puede reportar situaciones de abandono, maltrato o vulneración de derechos a través de la Línea de Emergencias 123.