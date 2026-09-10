Colombia

Revelan el video del momento exacto en que una mujer abandona a un bebé de un año en una puerta en Bogotá: autoridades buscan a la responsable

Un residente del barrio Catalina alertó a los uniformados tras oír golpes en su puerta durante la madrugada y encontrar al menor dormido a la intemperie, junto a una maleta y juguetes

Las cámaras de seguridad mostraron a una mujer con el niño en brazos horas antes del abandono en el barrio Catalina - crédito Mebog
Guardar

Un bebé fue abandonado durante la madrugada del jueves 10 de septiembre en una vía pública en el suroccidente de Bogotá. El niño, de aproximadamente un año, estaba solo y expuesto a las bajas temperaturas cuando residentes alertaron a las autoridades.

El menor fue trasladado bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Las entidades deberán adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos y una valoración integral de su estado de salud.

PUBLICIDAD

El bebé fue rescatado en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, luego de que un habitante del sector escuchó quejidos y golpes frente a su vivienda y dio aviso a las patrullas.

Así como lo explicó el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales: “En horas de la madrugada, una vez más, la Policía Nacional rescata a un bebé de aproximadamente un año de edad, quien fue abandonado frente a una vivienda en el barrio Catalina de la localidad de Kennedy. Un residente del sector escuchó unos golpes en la puerta de su casa y al verificar lo que estaba ocurriendo, encontró un bebé dormido en la intemperie”.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional rescató a un niño de aproximadamente un año que fue hallado abandonado en el barrio Catalina, en Kennedy - crédito Mebog
La Policía Nacional rescató a un niño de aproximadamente un año que fue hallado abandonado en el barrio Catalina, en Kennedy - crédito Mebog

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) llegaron al lugar, verificaron sus condiciones generales y activaron la ruta institucional para protegerlo. “De inmediato, nuestros policías acudieron al lugar, protegieron al niño, activaron la ruta de atención correspondiente”, agregó el oficial.

Además, el teniente Saavedra aseguró que el niño llevaba una maleta con pañales, pañitos, ropa y juguetes. Ese elemento llamó la atención de los agentes que participaron en el procedimiento. Las labores en el sector incluyeron entrevistas a vecinos y la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad. El material muestra a una mujer que llevaba al niño en brazos horas antes del hallazgo.

La investigación quedó en manos de las autoridades, que analizarán esos registros para identificar a la mujer y determinar su posible responsabilidad. “A través de labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad, se logró establecer que horas antes una mujer se encontraba en compañía del menor. Este material está siendo analizado para determinar el grado de responsabilidad de esta mujer frente a estos hechos. Lo más importante en este momento es que el menor se encuentra bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, donde se adelanta un proceso de restablecimiento de derechos”, expresó el oficial.

El menor fue encontrado en la puerta de una vivienda durante la madrugada y fue trasladado para su protección - crédito Mebog
El menor fue encontrado en la puerta de una vivienda durante la madrugada y fue trasladado para su protección - crédito Mebog

Las autoridades confirmaron al diario El Tiempo que el menor se encuentra estable y en buen estado de salud, pese a que pasó la noche expuesto a las bajas temperaturas de la capital sin la supervisión ni el cuidado de un adulto en el sur de la ciudad.

La Policía pidió a padres y cuidadores reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. La ciudadanía puede informar situaciones que pongan en riesgo sus derechos a través de las líneas 123 y 141.

“Desde la Policía Nacional hacemos un llamado a padres de familia y cuidadores. Nuestros niños necesitan protección, acompañamiento y cuidado permanente. Asimismo, invitar a la comunidad ante que cualquier situación que vulnere los derechos de niños y niñas y adolescentes, puedan comunicarse inmediatamente a la línea 123 o a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, concluyó el teniente Saavedra.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá hicieron un llamado a reforzar el cuidado y la corresponsabilidad frente a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Las entidades recordaron que la ciudadanía puede reportar situaciones de abandono, maltrato o vulneración de derechos a través de la Línea de Emergencias 123.

Temas Relacionados

Rescate bebéNiño abandonadoBarrio Catalina, KennedyBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

El capitán de la selección Colombia había recibido una oferta del US Avellino de la segunda división de Italia, confirmada por el presidente del club

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Qué puede hacer si le sobra plata de impuestos tras presentar su declaración de renta: este es el tiempo que tiene la Dian para devolverle saldos a su favor

La sentencia C-079 de 2026 de la Corte Constitucional ordenó reintegrar cobros anticipados y, en gravámenes indirectos, pagar a quien demuestre haber asumido el desembolso durante la vigencia de la medida aplicada entre diciembre y enero

Qué puede hacer si le sobra plata de impuestos tras presentar su declaración de renta: este es el tiempo que tiene la Dian para devolverle saldos a su favor

Buscan a joven francesa de 15 años reportada como desaparecida en los Llanos Orientales: podría estar en Bogotá

El padre de la adolescente Lisa Le Guevellou afirmó que ella habría acordado verse con un sujeto, de acuerdo con la información que han podido recolectar hasta el momento en Restrepo, Meta

Buscan a joven francesa de 15 años reportada como desaparecida en los Llanos Orientales: podría estar en Bogotá

Diana Celis sufrió impresionante golpe en la cabeza en el partido de Millonarios vs. Nacional: volvió y marcó el gol que clasificó a las Embajadoras

El cuadro azul de Bogotá busca su primer título en la Liga BetPlay y dejó en suspenso la clasificación de su otra rival de grupo en la Liga Femenina BetPlay 2026

Diana Celis sufrió impresionante golpe en la cabeza en el partido de Millonarios vs. Nacional: volvió y marcó el gol que clasificó a las Embajadoras
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Beba de la Cruz le respondió a Alexa Torrex y desmintió que esté enamorada de la comediante: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de ese beso”

Beba de la Cruz le respondió a Alexa Torrex y desmintió que esté enamorada de la comediante: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de ese beso”

Abogada de Epa Colombia denunció fallas en los procedimientos en el caso de la empresaria: “Empezar desde cero”

Westcol confirmó ‘Stream Fighters 5’ y anunció cuándo comenzará la preventa de entradas: Blessd protagonizaría una de las batallas

Westcol ha perdido mucho peso, aseguran en redes, acusan a Luisa Castro de tener “mala mano” y la modelo respondió: “Vale la pena”

Emiro Navarro le causó una grave quemadura a Tavo Bernate en ‘MasterChef Celebrity’: el comediante publicó imágenes de lo que le pasó en la mano

Deportes

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: con Luis Díaz como titular, así formarían los bávaros

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Diana Celis sufrió impresionante golpe en la cabeza en el partido de Millonarios vs. Nacional: volvió y marcó el gol que clasificó a las Embajadoras