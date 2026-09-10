Actualizaron aplicativo que ofrece ayuda a víctimas del terremoto con problemas de salud mental: cómo pueden acceder y qué servicios tiene

IETS habilitó nuevas rutas de apoyo psicológico para afectados por el sismo - crédito https://iets.org.co/ - Santiago Saldarriaga/AP

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Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (Iets) actualizó su plataforma digital para facilitar el acceso a servicios de salud mental destinados a las personas impactadas por la emergencia.

La herramienta reúne líneas de atención, rutas territoriales, apoyo psicológico y recursos para quienes enfrentan pérdidas, lesiones, desplazamiento o incertidumbre.

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La actualización fue divulgada en vísperas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre. La fecha busca promover acciones de prevención, reducir el estigma y difundir alternativas de acompañamiento para personas que atraviesan crisis emocionales.

El sismo del 10 de agosto dejó, según el balance citado por el Iets, 331 muertos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos. Además, 361.353 personas resultaron afectadas y más de 210.000 viviendas quedaron averiadas o destruidas.

Un mes después del sismo, habilitaron 44 recursos de apoyo psicológico - crédito IETS

El tablero reúne 44 recursos para personas afectadas por el terremoto

El Tablero interactivo de apoyo en salud mental pone a disposición 44 recursos. De ese total, 14 provienen de fuentes oficiales, 16 corresponden a rutas con cobertura territorial y 30 incluyen información sobre condiciones de gratuidad.

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La plataforma permite consultar servicios de orientación psicológica, atención emocional, primeros auxilios psicológicos, apoyo durante procesos de duelo y recomendaciones para detectar situaciones que requieren asistencia urgente.

El aplicativo incorpora un mapa, buscador por palabras clave y filtros por territorio, modalidad de atención y tipo de entidad. Según la información disponible en cada registro, los usuarios pueden acceder a llamadas telefónicas, canales de WhatsApp, formularios de solicitud de ayuda o páginas institucionales.

La recopilación se elaboró con base en el directorio nacional de líneas territoriales del Ministerio de Salud y Protección Social, documentos institucionales y publicaciones de libre acceso verificadas hasta el 31 de agosto de 2026.

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Entre los territorios priorizados aparecen Valle del Cauca, Pereira, Risaralda, Chocó, Manizales y Caldas. El directorio también integra recursos de Selia, Comfama, la Fundación Santo Domingo, la Unidad de Duelo y la iniciativa Estamos Aquí.

La Línea 106 y otras rutas acompañan a los afectados por el terremoto - crédito IETS

La Línea Nacional 106 ofrece escucha y atención durante las 24 horas

Entre los canales destacados figura la Línea Nacional 106, del Ministerio de Salud y Protección Social. El servicio funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y ofrece escucha activa, contención emocional, primeros auxilios psicológicos, intervención ante crisis y orientación hacia otros servicios.

La herramienta incluye, además, información sobre apoyos funerarios gratuitos para familias elegibles que resultaron afectadas por la emergencia. El objetivo es que las personas encuentren rutas institucionales sin necesidad de recorrer distintas páginas o depender únicamente de contactos informales.

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El Iets advirtió que fenómenos de alto impacto pueden generar ansiedad, tristeza, miedo, irritabilidad, cansancio, desesperanza y trastornos del sueño. En muchos casos, esas reacciones disminuyen con el paso del tiempo, aunque algunas personas requieren atención especializada.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las emergencias pueden aumentar el sufrimiento psicológico y, a la vez, dificultar el acceso a tratamientos. Por ello, el organismo recomienda fortalecer apoyos comunitarios, divulgar los servicios existentes y establecer mecanismos de derivación entre las entidades de atención.

Salud mental tras el terremoto en Colombia - crédito Visuales IA

Las cifras de suicidio refuerzan la necesidad de ampliar las rutas de acompañamiento

El comunicado relacionó la actualización del tablero con la prevención del suicidio. Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que entre enero y junio de 2025 se registraron 1.326 muertes por suicidio en Colombia.

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Del total, 1.041 víctimas fueron hombres y 285, mujeres. El Iets señaló que la prevención requiere reducir barreras de acceso, ampliar las capacidades de respuesta y promover espacios de escucha para quienes enfrentan duelos, crisis personales o cambios abruptos en sus condiciones de vida.

La entidad sostuvo que identificar una ruta de acompañamiento puede ser determinante para personas que perdieron familiares, sufrieron lesiones, abandonaron sus hogares o vieron afectados sus medios de subsistencia tras el terremoto.

El tablero puede consultarse en el portal institucional del Iets y en la plataforma Tablero Salud Mental.