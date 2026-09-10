Colombia

Esta fue la última defensa de Gustavo Petro a Juliana Guerrero, condenada por títulos falsos: “Mi error fue mostrarla en una cámara de televisión”

El exmandatario, en ese entonces, sostuvo que el caso debía ser esclarecido por las autoridades competentes, aunque rechazó varias de las versiones difundidas sobre su papel dentro del Ejecutivo y cuestionó el tratamiento mediático que recibió la joven

Gustavo Petro - Juliana Guerrero
El expresidente Gustavo Petro fue el principal defensor de Juliana Guerrero, que reconoció haber presentado diplomas falsos para aspirar al viceministerio de Juventudes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Tras conocerse la condena contra Juliana Guerrero, que aceptó haber obtenido de manera fraudulenta sus títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, de la Fundación San José, y de haberlos presentado en su aspiración al viceministerio de Juventud, se hizo viral la defensa pública que hizo de la joven el expresidente Gustavo Petro.

El exjefe de Estado habló el 20 de mayo con Caracol Radio y durante el diálogo, en el que se abordó el caso de la joven, que hizo parte de su administración, reveló -más allá de la conducta confesada por la implicada en el este escándalo- que su “error” con Guerrero fue haberla presentado ante las cámaras durante un Consejo de Ministros televisado; el del 4 de febrero de 2025.

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Gustavo Petro - Juliana Guerrero
En el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025, Gustavo Petro presentó a Juliana Guerrero, que en ese entonces llevaba una gorra puesta - crédito Presidencia

Mi error fue mostrarla en una cámara de televisión y entonces, prejuiciadamente, empiezan a decir que tiene alguna relación conmigo”, expresó el ex primer mandatario. Así se refirió a la participación de la joven en el referido consejo, cuando la presentó ante la audiencia como una integrante joven del equipo político de la Casa de Nariño, en un episodio que también salió a la luz.

Según él, esta exposición pública derivó en rumores sobre una supuesta relación personal entre ambos y en un escrutinio que, según él, buscó “destruirla”. Durante aquella transmisión de su encuentro con el gabinete, Petro pidió que la joven se pusiera una gorra que ella llevaba consigo y la mostró frente a las cámaras y luego la presentó como una persona “muy activa” y “rebelde”.

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Gustavo Petro defendió a Juliana Guerrero, aunque intentó ‘apartarla’ del Gobierno

Esa aparición adquirió un matiz diferente cuando surgieron serios cuestionamientos sobre sus estudios en la fundación y le siguieron la pista a los documentos que habrían sido usados en el proceso para aspirar al viceministerio. En su defensa en Caracol Radio, Petro insistió en que ella no ocupó esa posición dentro del Gobierno, aunque no se refirió a las denuncias en su contra.

Angie Rodríguez, Juliana Guerrero y Gustavo Petro
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, advirtió en su momento las conductas de Juliana Guerrero al interior del Gobierno, en otra línea de investigación abierta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Imagen Ilustrativa Infobae

No pueden decir que esa señora fue viceministra, como dijeron. Imposible, porque no tenía 25 años”, declaró el exjefe de Estado ante la insistencia en cómo Guerrero aspiró a un cargo para el cual no cumplía los requisitos académicos, como ella misma lo reconoció, pues aceptó que subió a la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dichos documentos.

En la entrevista, el expresidente insistió en que Guerrero no tenía la edad requerida, pues para ese entonces “tenía 21 o 22 años” y que su expectativa sobre ella estaba asociada a un eventual liderazgo juvenil. “Aquí teníamos una persona que yo sí creí que podía ser un dirigente juvenil. Y la prensa decidió que no”, expresó el exgobernante, que traslado la responsabilidad a los medios.

Petro puso en duda denuncias en su contra: “No se le ha comprobado”

En la entrevista, intentó diferenciar el caso de Guerrero de otros nombramientos cuestionados dentro de su administración. Aunque reconoció que había cometido errores al valorar las capacidades de algunas personas que llegaron a cargos públicos, señaló que esa situación no podía trasladarse a la joven, a la que no incluyó en el grupo de “gente inhábil y que la prensa descubre”.

En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito suministrada a Infobae Colombia

El presidente rechazó, sin embargo, que Guerrero deba ser tratada como el de una funcionaria que hubiera tenido responsabilidades administrativas dentro del Ejecutivo; e incluso puso en duda el alcance de las denuncias en su contra. “La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad y no es funcionaria pública”, sostuvo el exmandatario.

Ante el interrogante de una de las periodistas del panel, que recordó que las pruebas sobre la inasistencia de Guerrero a clases y que las pruebas conocidas hasta ese momento parecían concluyentes. Petro evitó pronunciarse sobre el fondo de esas acusaciones y remitió la definición del caso a las autoridades judiciales, en una postura que reiteró en varios pronunciamientos en X.

“Yo me quedo callado, porque lo que yo he visto es que se terminaron unos estudios. ¿Estudió o no? Primera pregunta. Eso lo determina el proceso”, respondió el exmandatario. Luego estableció una segunda duda sobre la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior (Ecaes), que actualmente se conoce como Saber Pro, como requisito para poder obtener el grado.

En su carta al país, Juliana Guerrero afirmó que se equivocó, expresó arrepentimiento y sostuvo que asumirá las consecuencias de sus decisiones - crédito @j_guerrero_j/Instagram
En su carta al país, Juliana Guerrero afirmó que se equivocó, expresó arrepentimiento y sostuvo que asumirá las consecuencias de sus decisiones - crédito @j_guerrero_j/Instagram

Para Petro, las preguntas centrales debían concentrarse en si Guerrero cursó efectivamente sus estudios y si presentó la prueba exigida para obtener el título. “Si ella estudió y presentó el Ecaes, judicialmente, ¿qué pasa?”, preguntó ante la andanada sobre el tema, antes de aclarar que no quería intervenir en un asunto particular, más allá de lo que expresó en este espacio radial.

“Lo va a revisar la Fiscalía y la justicia”

En dicho diálogo, Petro dijo que no revisaría personalmente los documentos del expediente ni las acusaciones contra Guerrero. “Lo va a revisar la fiscal, la fiscal o el fiscal del caso”, expresó el expresidente en aquel diálogo, por lo que pidió que las investigaciones tuvieran su curso normal. “Entonces, dejemos que la Fiscalía y la justicia determine si fue a clases o no fue a clases”.

El mandatario también reveló que, tras la controversia, Guerrero y su familia habían recibido amenazas, como parte de su argumento sobre las consecuencias que tuvo la exposición pública de la joven y sobre lo que consideraba un tratamiento desproporcionado del caso. Además, intentó bajarle la categoría al escándalo en ciernes, al considerar que “no es el gran hecho de corrupción”.

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