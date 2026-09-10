Él era Edwin Oliveros Montiel, el conductor que murió por salvar a decenas de estudiantes en accidente escolar en Sucre: “Dio su vida por ellos”

El conductor perdió la vida tras chocar contra una volqueta en una vía rural de Morroa, una maniobra que protegió a 31 alumnos, aunque una adolescente falleció por el impacto - crédito @corozal_delalma/X - @Korraleja/X

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Edwin José Oliveros Montiel fue el conductor que murió luego de que, estratégicamente, estrelló el bus escolar que conducía contra una volqueta para impedir que el vehículo con estudiantes, que se habría quedado sin frenos, cayera por un abismo en una vía rural de Morroa, Sucre.

En el bus viajaban 35 personas: 31 alumnos, dos jóvenes de 18 años, una docente y el conductor. La maniobra permitió salvar a 31 niños que viajaban en el automotor, aunque una estudiante de 14 años también murió por la fuerza del impacto.

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La menor que falleció cursaba octavo grado y quedó cerca de la cabina, donde también estaba el conductor. Los dos recibieron la mayor parte del impacto.

El accidente ocurrió el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el sector de La Peñata, en la ruta que conecta el corregimiento El Yeso con la Institución Educativa Cristóbal Colón, también ubicada en Morroa.

El transporte escolar habría sufrido una falla en los frenos y su chofer eligió impactar contra un camión para detener el vehículo antes de una pendiente - crédito @Korraleja/X

De acuerdo con la información conocida por numerosos medios locales, el número de víctimas pudo ser mayor si el vehículo hubiera continuado por la pendiente.

Sin embargo, como todo un héroe, Oliveros optó por impactar contra un camión de volteo que estaba en la vía para detener la marcha del bus.

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Quién era Edwin José Oliveros Montiel

Aunque no logró vivir para contar los hechos, este conductor era un hombre muy admirado por su familia y su comunidad. Particularmente por los miembros de la iglesia cristiana a la que perteneció por varios años.

Plataformas informativas como Corozal Noticias conocieron que las personas que rodearon a Edwin José lo recuerdan como, principalmente, “un hombre de Dios, de fe”, que era muy servicial, dispuesto al servicio y “a tender una mano”. Eran, con su pareja, participantes activos de la iglesia Centro Familiar Manantial de Vida del municipio de Corozal.

Edwin José Oliveros Montiel tenía 48 años, había nacido en Montería, Córdoba, y residía en el municipio sucreño. Antes de trabajar como conductor del transporte escolar, fue infante de Marina profesional y se pensionó de la Armada Nacional tres años atrás, tras dos décadas de servicio.

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Según el testimonio de familiares y sobrevivientes, Oliveros evitó que sucediera una tragedia mayor - crédito @corozal_delalma/X

Durante su trayectoria en la institución militar cumplió funciones como conductor, enfermero de combate e instructor de armas. En entrevista con El Tiempo, su esposa sostuvo que esa experiencia le permitió reaccionar en una situación de alto riesgo.

Así fue el fuerte siniestro: Oliveros les pidió a los estudiantes que se ubicaran en la parte trasera del bus

En sus declaraciones al medio mencionado, Cristina Díaz Vergara contó que su esposo le había hablado en varias oportunidades sobre el deterioro de la vía y sobre problemas mecánicos del bus.

En una ocasión anterior, el vehículo habría presentado una falla en los frenos, aunque entonces el conductor logró controlarlo porque circulaba por un tramo plano.

La cónyuge contó que el día del accidente habían compartido la mañana antes de que él saliera a cumplir su jornada y que “estaba muy feliz” las horas previas al recorrido fatal.

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“Estoy segura que nunca le pasó por su cabeza que le pudiera ocurrir algo al transportar a los estudiantes hacia sus casas, estaba muy feliz y sé que, en ese momento tan agonizante, él pensó en la vida de esos niños, por eso sé que mi esposo ante los ojos de Dios de la comunidad y los padres de familia es un héroe”, señaló su esposa.

La esposa del conductor también relató que varios padres y alumnos le contaron cómo fueron los últimos minutos antes del choque. Según esos testimonios, Oliveros advirtió que el bus no respondía y les pidió a los menores que se desplazaran hacia la parte posterior.

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El accidente dejó dos muertos, incluido el conductor y una alumna de 14 años que cursaba octavo grado en la Institución Educativa Cristóbal Colón - crédito @corozalnoticia/X

“Ellos señalaron que cuando el bus se quedó sin frenos, mi esposo les dijo que se fueran hacia la parte de atrás del carro y que cuando se dio cuenta del camión volteo en la vía, prefirió chocar para detenerse y no rodar por la montaña (...) Infortunadamente la niña que murió se quedó prácticamente a su lado y recibieron el impacto que les quitó la vida. Él dio su vida por ellos”.

El cuerpo de Oliveros permaneció atrapado en la estructura del bus durante cerca de tres horas, mientras los heridos eran trasladados a centros asistenciales. En algunos casos, los menores fueron movilizados en motocicletas ante las dificultades para atender la emergencia en la zona.

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El cuerpo del exmilitar fue entregado a sus familiares, que preparan su sepultura en su municipio de residencia.

Su esposa sostuvo en la entrevista que “era un excelente esposo, padre, hermano, tío, buen hijo, su madre dependía económicamente de él. Sus vecinos lo adoraban, atendía a los ancianos del barrio. Su vida como militar le sirvió para conservar esa disciplina que tenía”.