Gustavo Puerta se quedó sin el director técnico que apoyó su llegada al Olympiacos: José Luis Mendilibar renunció al club

En el único partido que José Luis Mendilibar dirigió a Gustavo Puerta, el colombiano salió ovacionado por la hinchada de Olympiacos - crédito Miguel Cardona

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Gustavo Puerta se quedó sin José Luis Mendilibar como entrenador en Olympiacos, tan solo un día después de su estreno oficial con gol en el club griego. La institución anunció, en la tarde del 9 de septiembre, el final del vínculo con el técnico español, que dirigió al mediocampista colombiano en un solo partido y había destacado públicamente su rendimiento.

La salida de Mendilibar modifica el contexto inicial que encontró Puerta en El Pireo. El volante colombiano llegó a Grecia a comienzos de septiembre de 2026, cuando el español dirigía al plantel, en una negociación que tuvo el aval del cuerpo técnico. Sin embargo, la decisión de ejecutar la operación dependió principalmente de Evangelos Marinakis, propietario de Olympiacos.

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El comunicado del club indicó que: “La sociedad anónima deportiva Olympiacos anuncia el fin de su vínculo con José Luis Mendilibar. Con José en el banco, conquistamos la UEFA Conference League, hicimos realidad el sueño de cada aficionado de Olympiacos y de cada griego, y él se convirtió en una parte inseparable del momento más glorioso en la historia de la Leyenda”.

Este es el comunicado oficial de Olympiacos anunciando la salida de José Luis Mendilibar de la dirección técnica. Es expuesto en idioma griego, el nativo de ese país - crédito @olympiacosfc/X

Por ese motivo, el cambio en el banco no supone, en principio, un riesgo inmediato para la continuidad de Puerta en un alto nivel con el equipo. Su incorporación responde a una apuesta institucional y a una inversión directa del dueño del club, más allá de la aprobación que recibió de Mendilibar.

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La salida de un entrenador sí puede modificar el panorama de un futbolista cuando su llegada y su lugar en el equipo están ligados de forma estrecha al técnico, y un antecedente es el de James Rodríguez en el Real Madrid; Carlo Ancelotti lo incorporó al conjunto español en 2014 y le dio un lugar habitual en la formación titular. Tras la salida del entrenador italiano en 2015, el colombiano perdió regularidad y tuvo menos protagonismo en las temporadas posteriores.

Gustavo Puerta se quedó sin director técnico en Olymíacos, por la salida de José Luis Mendilibar - crédito Olympiacos/@gustavo_puerta_10-Instagram

Mendilibar dirigió a Gustavo Puerta una vez y lo elogió tras su debut

El único partido de Gustavo Puerta bajo las órdenes de Mendilibar dejó una actuación que alimentó las expectativas en torno a su fichaje. El colombiano fue titular en la victoria 3-2 frente a Volos por la Copa de Grecia, anotó el tercer gol de Olympiacos y recibió una ovación cuando salió del campo en el minuto 71, el 8 de septiembre.

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Puerta había llegado una semana antes, tras disputar tres encuentros de La Liga de España con Racing de Santander. El volante de 23 años tuvo un estreno inmediato: marcó a los 68 minutos, con una definición ante la salida del arquero, y aportó en un triunfo que luego se ajustó por los dos descuentos del rival.

Después del encuentro, Mendilibar se refirió al colombiano con una valoración concreta sobre su aporte táctico. “Puerta estuvo muy bien en el partido. Se posicionó correctamente. Nos ayudó mucho”, afirmó el técnico español en la rueda de prensa posterior al juego.

El entrenador también destacó que el mediocampista cumplió con las funciones previstas en la mitad de la cancha. “En general, Puerta tuvo un muy buen partido”, agregó Mendilibar, que en esa rueda de prensa evitó extenderse sobre el futuro del jugador, aunque dejó claro que había quedado conforme con su primera presentación.

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La celebración de Gustavo Puerta, después de su primer gol con Olympiacos de Grecia, partido en el que fue dirigido por el entrenador José Luis Mendilibar - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La llegada del colombiano dependió de Marinakis y no solo del técnico

Mendilibar avaló la incorporación de Puerta para su proyecto deportivo, pero la operación tuvo como principal protagonista a Marinakis, dueño de Olympiacos y de Nottingham Forest. El empresario griego intervino de manera directa en la negociación por el jugador colombiano, cuya cláusula de rescisión fue pagada para sacarlo de Racing.

En un primer momento, la posibilidad que tomó fuerza contemplaba que Puerta firmara por Nottingham Forest y fuera cedido a Olympiacos. Esa alternativa no se concretó. El club griego oficializó al volante como una adquisición propia y le firmó contrato hasta 2029.

El movimiento se explicó también por la estructura empresarial que une a Olympiacos con Nottingham Forest. Marinakis controla ambas instituciones, por lo cual la operación ubicó a Puerta dentro de un grupo con presencia en la Premier League y en el fútbol griego. El colombiano, de todos modos, quedó inscrito para jugar en El Pireo.

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La postura del propietario fue determinante frente a la del entrenador. Mendilibar ofrecía una referencia deportiva para el aterrizaje de Puerta, pero Marinakis definió la inversión y el destino inmediato del futbolista. La ruptura entre el dueño y el técnico deja al colombiano sin uno de los respaldos que encontró al llegar, aunque no modifica su condición contractual.