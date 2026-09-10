Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, aseguró que tiene los mejores jugadores de Colombia

Este es el equipo titular tipo de Junior de Barranquilla, que Sebastián Viera definió como el mejor de Colombia - crédito Colprensa

Guardar

Sebastián Viera asumió la dirección técnica de Junior de Barranquilla, el pasado 1 de septiembre, con la obligación de revertir una campaña que dejó al equipo en el puesto 18 de la Liga BetPlay 2026-II, con tres puntos en seis partidos. El exarquero del club afirmó este jueves 3 de septiembre, en una entrevista con Win Sports, que su meta inmediata consiste en llevar al plantel a la zona de clasificación.

El entrenador explicó que recibió el llamado para hacerse cargo del equipo el martes, en una jornada que avanzó con rapidez. “Antonio me llamó a las 7 de la mañana, a las 9 tuvimos la reunión y a las 3 ya estaba dirigiendo al equipo”, relató sobre su llegada al cargo.

PUBLICIDAD

Viera reemplazó la perspectiva de un proceso de pretemporada por una urgencia competitiva. Junior todavía no ganó en el campeonato, registró tres empates y tres derrotas, marcó ocho goles y recibió 12. Esa campaña lo dejó a siete puntos de Águilas Doradas, que ocupa el octavo lugar, aunque con dos encuentros menos que varios de sus rivales directos.

Sebastián Viera fue presentado por el Junior el 1 de septiembre, como reemplazo de Alfredo Arias - crédito Junior FC

Viera busca recuperar la intensidad y el juego de Junior

El técnico sostuvo que su primer mensaje para los jugadores apuntó a recuperar la identidad competitiva del equipo. “Que volviéramos a ser lo que fuimos, el Junior anterior; que tenemos que volver a ganar, que somos uno de los mejores equipos de Colombia, que tengo los mejores jugadores de Colombia y que debemos recuperar la intensidad y el juego”, señaló.

PUBLICIDAD

Para Viera, el contexto condiciona los tiempos de trabajo. “No es lo mismo agarrar un equipo al principio del campeonato o a la mitad, como estamos ahora. Estamos urgidos de puntos y necesitamos ganar. No podemos tener un traspié”, afirmó.

El entrenador puso una cifra concreta sobre la mesa para dimensionar la exigencia del tramo que resta de la fase regular. “Necesitamos llevar al equipo a un 70% de los puntos que nos quedan para entrar a los ocho”, dijo. “Ese es nuestro objetivo y estoy muy ilusionado de que lo vamos a conseguir”.

La declaración se produjo antes de una seguidilla que pondrá a prueba la reacción del equipo. El primer compromiso será el sábado 12 de septiembre, desde las 8:20 p. m., ante Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la décima fecha de la Liga BetPlay. Alianza también atraviesa un momento complejo: es último con dos puntos en siete presentaciones.

PUBLICIDAD

En medio del primer entrenamiento como director técnico de Sebastián Viera, se evidenció que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes técnicos - crédito Toque Sports

Cinco partidos pondrán a prueba la reacción del equipo

Después de la visita a Alianza, Junior enfrentará a Fortaleza CEIF el domingo 20 de septiembre, a las 14:00, en el estadio Metropolitano de Techo. Seis días después recibirá a Independiente Medellín, que marcha tercero con 15 puntos en seis partidos y tiene una de las campañas más efectivas del torneo.

El calendario también incluye una visita a Atlético Nacional el miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot. Ese duelo corresponde a la tercera fecha y había quedado aplazado. El ciclo de cinco partidos continuará el domingo 4 de octubre, a las 18:10, frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

PUBLICIDAD

Guillermo Celis hace parte de los lesionados, Teo Gutiérrez le pidió más compromiso a sus compañeros, y el técnico Viera pidió tiempo para demostrar resultados - crédito Junior Club SA

La tabla muestra un margen reducido, pero una exigencia alta para Junior. Once Caldas, décimo, tiene nueve puntos; Deportivo Cali e Internacional de Bogotá acumulan ocho; Fortaleza suma siete. En la parte superior, América lidera con 20 unidades en ocho encuentros, seguido por Deportes Tolima, con 16, e Independiente Medellín, con 15.

Viera aseguró que no siente nervios ante el desafío, aunque reconoció que el trabajo cotidiano cambió respecto de su etapa como futbolista. “Estoy curioso por saber cómo está el equipo y cómo hacer que funcione. Esto lleva tiempo y una dedicación bastante amplia, pero nervios no, porque conozco a Junior demasiado bien”, expresó.

PUBLICIDAD

El exarquero añadió que ahora vive “una vida más intensa”, debido a que considera que la función de entrenador demanda más que la de jugador. Su vínculo con el club, explicó, se extendió también a su interés por la gestión deportiva. Durante su carrera conversó con frecuencia con Fuad Char, estudió temas vinculados con la dirigencia y luego periodismo.