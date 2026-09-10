Así se vivió el minuto de silencio en la Cámara de Representantes en memoria del pastor cristiano y periodista Darío Silva-Silva

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La Cámara de Representantes de Colombia rindió un homenaje póstumo al pastor, escritor y periodista Darío Silva-Silva con un minuto de silencio, a petición del representante David Gerardo Cote.

Durante una sesión plenaria, el funcionario del Centro Democrático pidió que se incorporara el reconocimiento al periodista, reconocido pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca, que murió el domingo 6 de septiembre de 2026 a los 88 años.

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Silva-Silva tuvo una trayectoria de cerca de 30 años en el periodismo antes de dedicarse de lleno al ministerio cristiano en una de las congregaciones más importantes e influyentes del país.

“Me gustaría pedir el favor, como proposición verbal, si podemos incluir al pastor y periodista Darío Silva Silva, que el pasado domingo perdió la vida”, expresó el congresista ante la plenaria.

Antes de convertirse en líder religioso, Darío Silva-Silva desarrolló durante cerca de tres décadas una carrera en el periodismo -crédito @dariosilvasilva/X

De hecho, poco después, el legislador reconoció que el pastor Silva “no perdió la vida, al contrario la ganó” porque “solo falleció”.

El representante también señaló que Silva-Silva fue “un hombre que trabajó al servicio de la fe, de Dios, pero que fue un gran periodista y un gran pensador cristiano en Colombia”.

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Por su parte, el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, aceptó la proposición que, de acuerdo con el representante, fue un acto de honra por parte del Congreso por “el legado trascendental y el liderazgo generacional” del pastor que, según sostuvo, impactó la vida de miles de colombianos mediante su trabajo en el campo espiritual.

Quién fue Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca y referente del cristianismo en Colombia

La Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca comunicó el fallecimiento con un emotivo mensaje sobre el recorrido del líder espiritual: “Dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”, expresó Casa Sobre la Roca.

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“Su partida deja un profundo vacío”, manifestó la institución. El comunicado incluyó un pasaje de la segunda carta a Timoteo que dice: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe”.

Casa Sobre la Roca recordó el legado de su fundador y pidió acompañamiento a través de las oraciones y mensajes de solidaridad -crédito @dariosilvasilva/X

Silva-Silva nació en 1938 en Tarqui, Huila. Antes de su ingreso al ministerio cristiano, se destacó por su paso por emisoras de radio, el Telenoticiero Noticolor y medios regionales.

En 1984 inició su formación como ministro protestante. Tres años después, el 1 de septiembre de 1987, fundó junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca en Bogotá. Con el tiempo, la iniciativa se transformó en la actual congregación.

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El pastor ocupó durante años la dirección general de la denominación. Más tarde se trasladó a Miami, donde estuvo al frente de la sede local y asumió la presidencia del Concilio Global de Casa Sobre la Roca.

Las reacciones de figuras públicas tras el fallecimiento del pastor Silva

El fallecimiento generó mensajes de condolencias de dirigentes políticos, representantes diplomáticos y figuras del entretenimiento. El presidente Abelardo de la Espriella expresó su pesar a través de su cuenta de X y destacó el trabajo que Silva-Silva desarrolló durante décadas en la vida religiosa del país.

“Despido con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, un hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria”, escribió el mandatario.

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Abelardo de la Espriella lamentó el fallecimiento del pastor Darío Silva Silva -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También envió un mensaje a los familiares y miembros de la iglesia: “Acompaño de corazón a su familia, a sus seres queridos y a toda su comunidad de fe en este momento de dolor”.

El expresidente Iván Duque recordó que Silva-Silva fue amigo de su padre y lo describió como un hombre de “profundas convicciones, fe y servicio”.

“Su voz y su liderazgo espiritual llegaron a miles de colombianos y su legado trascendió fronteras”, afirmó Duque en su mensaje dirigido a la familia del pastor y a la iglesia que pastoreó.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, también se pronunció y calificó al fundador de la congregación como “un gran aliado y amigo del Estado de Israel y del pueblo judío”.

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Darío Silva-Silva - crédito Adriana Thomasa/@dariosilvasilva/X/@donjediondo/Instagram/@VivianAisen/X

“Me uno a los familiares, amigos, discípulos y a todos los miembros de la Iglesia Casa Sobre la Roca en su profundo pesar”, señaló la diplomática.

Por su lado, el humorista Pedro Antonio González, conocido como Don Jediondo, envió sus condolencias a la comunidad religiosa. “Sentidas condolencias a la iglesia Casa Sobre la Roca por el sensible fallecimiento de su pastor y fundador Darío Silva”, publicó.

El periodista Gustavo Gómez manifestó su aprecio y respeto por la familia del pastor, mientras que el pastor Alfredo Saade afirmó que sus oraciones acompañan a los miembros de la iglesia.

“A toda la familia de Casa Sobre la Roca, mi amor y oraciones. Nuestra iglesia reconoce en el pastor Darío la virtud de haber sido padre espiritual para muchos”, expresó Saade.

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