Así está la incertidumbre económica de los colombianos: Fedesarrollo mostró qué tanto cayó el Ipec en agosto de 2026

El Ipec continúa por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019 - crédito Colprensa

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El Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec) en Colombia bajó a 194 puntos en agosto de 2026, según informó la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo). El registro cayó 42 puntos frente a julio de 2026 y 77 frente a agosto de 2025.

El Ipec se ubicó en los 194 puntos luego de bajar desde 236 en julio de 2026 y desde 271 en agosto de 2025. El resultado muestra una reducción mensual y anual de la incertidumbre asociada a la política económica, aunque el indicador sigue por encima de su referencia histórica. La variación anual equivale a una reducción cercana a 28%: en agosto de 2025, el índice había marcado 271 puntos, mientras que en julio de 2026 se había situado en 236.

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El dato de agosto quedó por debajo de los últimos registros. La caída mensual y la disminución frente al mismo mes del año anterior muestran una moderación en este indicador.

El nivel alcanzado del Ipec en agosto de 2026 fue 63 puntos inferior al promedio de 2025 (257) - crédito Fedesarrollo

El indicador sigue por encima de su promedio histórico

Pese al retroceso de agosto, el nivel del Ipec continúa lejos de su referencia de largo plazo. Fedesarrollo señaló que “utiliza como referencia el promedio registrado entre 2000 y 2019, que corresponde a 100 puntos”.

Con el resultado de agosto, el Ipec quedó 94 puntos por encima de ese promedio histórico. Eso implica que la baja reciente no devuelve al indicador al nivel que la entidad toma como base.

La medición también completó 95 meses consecutivos por encima de esa referencia. El descenso de agosto, por tanto, no cambia el hecho de que el índice sigue en niveles elevados frente al promedio histórico.

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Agosto también se ubicó por debajo de los promedios recientes

El resultado de agosto también quedó por debajo de los promedios observados en los dos años previos. El indicador se situó 63 puntos por debajo del promedio de 2025, que fue de 257.

La tasa de desocupación nacional bajó a 8,2% en septiembre de 2025, marcando una mejora significativa respecto al año anterior - crédito Colprensa

Frente a 2024, la diferencia fue de 64 puntos. Ese año, el promedio del Ipec alcanzó 258 puntos.

La comparación muestra una reducción de la incertidumbre económica frente a los promedios recientes. Aun así, el índice sigue por encima de la referencia histórica utilizada por la entidad.

Qué mide el Ipec, según Fedesarrollo

Índice de Incertidumbre de la Política Económica (Ipec) es una medición mensual basada en noticias sobre la coyuntura nacional: “El Ipec, que se calcula mensualmente a partir del seguimiento de noticias relacionadas con la coyuntura económica y política del país, busca medir los niveles de incertidumbre asociados con las decisiones y condiciones de la política económica”. El mismo sirve para medir el clima de hacer negocios en Colombia.

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El indicador reúne variaciones frente a meses recientes, comparaciones con años previos y una referencia histórica de largo plazo. La lectura de agosto combinó una baja frente a julio de 2026 y agosto de 2025 con un nivel todavía superior al promedio de 100 puntos.

La secuencia de meses por encima de ese umbral muestra que la reducción de agosto no revierte la persistencia del indicador en una franja alta. El Ipec continúa por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019.

La política social y económica es lo que más genera incertidumbre en Colombia - crédito Fedesarrollo

Qué señalan los analistas sobre la incertidumbre de política económica en Colombia en 2026

Al 9 de septiembre de 2026, el consenso entre Fedesarrollo, el Banco de la República y analistas del sector financiero apunta a que la incertidumbre se concentra en cuatro frentes:

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Inversión: Fedesarrollo estima que la tasa de inversión llegó al 16% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo de las últimas dos décadas. Para 2026, prevé que la formación bruta de capital fijo crezca menos que la economía, afectada por las tasas altas, el impuesto al patrimonio, los costos laborales y la falta de claridad sobre la política económica.

La política fiscal es el riesgo interno más citado: el Banco de la República identifica la evolución de las cuentas públicas como una de las variables que puede modificar las perspectivas de inflación, tasas de interés y actividad económica. Fedesarrollo también anticipó presiones sobre el tipo de cambio durante el segundo semestre por los riesgos fiscales y la incertidumbre electoral.

La inflación limita el margen para abaratar el crédito: el Banco de la República sostiene que la inflación se alejó de la meta del 3% por mayores costos laborales, consumo elevado y choques de oferta, sobre todo en alimentos. La entidad mantuvo una postura monetaria restrictiva y advirtió que sus decisiones dependerán de la información sobre precios, actividad y riesgos fiscales.

Crecimiento futuro: el escenario central de Fedesarrollo contemplaba un crecimiento de 2,6% en 2026, sostenido sobre todo por el consumo. El problema, según esa lectura, es la composición de la expansión: si la inversión continúa rezagada, la economía tendrá menos capacidad para mantener el crecimiento sin presiones inflacionarias.

Ipec en 2026: en enero de 2026 alcanzó 389 puntos, frente a 299 puntos en diciembre de 2025, según información atribuida a Fedesarrollo. El indicador recoge la presencia de temas de incertidumbre en la cobertura de medios, por lo que funciona como una señal del clima económico y político, no como un pronóstico directo de recesión.

La conclusión de los expertos es que Colombia necesita una senda fiscal creíble, reglas estables para la inversión y una reducción de las presiones inflacionarias. Sin esos elementos, la incertidumbre puede prolongar la cautela empresarial, elevar el costo del financiamiento y postergar decisiones de inversión.