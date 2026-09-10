Colombia

A un mes del terremoto en Colombia, James Rodríguez anunció importante donación para apoyar a las víctimas y familias afectadas

La emergencia afectó infraestructura, viviendas y servicios en decenas de municipios y el respaldo económico llega cuando buscan rutas de recuperación

James Rodríguez - crédito @alejoeder/X/Eloisa Sanchez/REUTERS
El anuncio de James Rodríguez fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @alejoeder/X/Eloisa Sanchez/REUTERS
Guardar

A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, el futbolista James Rodríguez anunció una donación de $150 millones para apoyar a las víctimas y familias damnificadas.

El aporte provendrá de parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración del jugador con Monastery, indicó el jugador de fútbol, que podría llegar a Atlético Nacional, según información del periodista Pipe Sierra.

PUBLICIDAD

El capitán de la Selección Colombia comunicó la decisión a través de su cuenta en X. Allí afirmó que los recursos serán canalizados por Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, organización vinculada a sus iniciativas sociales.

James Rodríguez - crédito @jamesdrodriguez/X
James Rodríguez afirmó que los recursos serán canalizados por Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, organización vinculada a sus iniciativas sociales - crédito @jamesdrodriguez/X

“Hay momentos en los que estar presentes y sumar puede hacer la diferencia”, escribió Rodríguez al informar sobre la ayuda destinada a las personas afectadas por el sismo.

El futbolista detalló el origen de los recursos y el propósito de la entrega. “Hoy, parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración junto a Monastery, se convierte en una donación de $150 millones para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el terremoto (sic)”, señaló.

PUBLICIDAD

Rodríguez añadió que el objetivo es que el dinero llegue a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. “Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, queremos que este aporte llegue a quienes hoy más lo necesitan”, expresó.

James Rodríguez - crédito @jamesdrodriguez/X
James Rodríguez añadió que el objetivo es que el dinero llegue a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia - crédito @jamesdrodriguez/X

El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó

El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Un mes después, las autoridades mantienen los registros de daños y personas afectadas en distintas zonas del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, con corte al 10 de septiembre de 2026.

El informe registra 298.791 familias afectadas y 466.345 personas afectadas. También consigna 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.

En el apartado general sobre afectación a la población, la Ungrd indicó que 364 personas fueron rescatadas. El bloque técnico sobre búsqueda y rescate, por su parte, registra 356 personas rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 288 horas de trabajo durante 12 días.

Más de 201 mil viviendas presentaron averías

El balance de la Ungrd señala que 201.939 viviendas resultaron averiadas y 36.327 quedaron destruidas. Además, el reporte incluyó 6.047 edificios averiados y 758 colapsados.

La emergencia también dejó daños en 397 centros de salud, 4.316 establecimientos educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

La emergencia también dejó daños en 397 centros de salud, 4.316 establecimientos educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales - crédito Juan Felipe León/REUTERS
La emergencia también dejó daños en 397 centros de salud, 4.316 establecimientos educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales - crédito Juan Felipe León/REUTERS

El Registro Único de Damnificados, plataforma que consolida la información proporcionada por los municipios y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, contabilizó 364.672 familias y 778.281 personas registradas.

Esa base también incluyó 84.856 viviendas habitables, 104.038 no habitables, 19.142 destruidas y 119.752 averiadas. La Ungrd señaló que estos datos permiten dimensionar los daños y orientar la atención a las familias afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el departamento y en todo el territorio nacional. El objetivo es generar información científica oportuna para comprender la evolución de los eventos registrados y sus efectos en las zonas afectadas.

Con corte al 10 de septiembre de 2026, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, informó que los equipos técnicos recorrieron más de 20 municipios y ciudades para evaluar las consecuencias del sismo principal. El balance incluye las labores desarrolladas durante el último mes.

El SGC identificó más de 300 réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4, con profundidades superiores a 70 kilómetros. También detectó un enjambre sísmico con más de 1.200 eventos a menos de 70 kilómetros de profundidad. Además, el análisis de imágenes satelitales permitió identificar 240 movimientos en masa, de los cuales 81 fueron reactivados por el terremoto.

Temas Relacionados

James RodríguezTerremoto Colombia 2026Ayuda James RodríguezAyuda HumanitariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

Un joven murió tras caer en un campo minado en Tibú, Norte de Santander: otras dos personas también resultaron afectadas

La explosión registrada el jueves 9 de septiembre dejó además dos heridos graves, quienes permanecían a la espera de ser evacuados hacia Cúcuta

Un joven murió tras caer en un campo minado en Tibú, Norte de Santander: otras dos personas también resultaron afectadas

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

El exfutbolista contó que después de ese episodio atravesó una fuerte crisis y llegó a intentar quitarse la vida en tres ocasiones

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Capturan al hombre vinculado al crimen de su esposa y su hija en la vía al Llano: Gobernador de Cundinamarca reveló los detalles

El sospechoso, de 44 años, fue detenido tras el hallazgo de dos mujeres fallecidas, incluida una menor, y las primeras pesquisas sitúan los hechos el 7 de septiembre en Usme

Capturan al hombre vinculado al crimen de su esposa y su hija en la vía al Llano: Gobernador de Cundinamarca reveló los detalles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20: esto necesita la ‘Tricolor’ para clasificar a octavos de final

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20: esto necesita la ‘Tricolor’ para clasificar a octavos de final

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista