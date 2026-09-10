A un mes del terremoto en Colombia, James Rodríguez anunció importante donación para apoyar a las víctimas y familias afectadas

El anuncio de James Rodríguez fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @alejoeder/X/Eloisa Sanchez/REUTERS

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A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, el futbolista James Rodríguez anunció una donación de $150 millones para apoyar a las víctimas y familias damnificadas.

El aporte provendrá de parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración del jugador con Monastery, indicó el jugador de fútbol, que podría llegar a Atlético Nacional, según información del periodista Pipe Sierra.

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El capitán de la Selección Colombia comunicó la decisión a través de su cuenta en X. Allí afirmó que los recursos serán canalizados por Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, organización vinculada a sus iniciativas sociales.

James Rodríguez afirmó que los recursos serán canalizados por Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, organización vinculada a sus iniciativas sociales - crédito @jamesdrodriguez/X

“Hay momentos en los que estar presentes y sumar puede hacer la diferencia”, escribió Rodríguez al informar sobre la ayuda destinada a las personas afectadas por el sismo.

El futbolista detalló el origen de los recursos y el propósito de la entrega. “Hoy, parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración junto a Monastery, se convierte en una donación de $150 millones para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el terremoto (sic)”, señaló.

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Rodríguez añadió que el objetivo es que el dinero llegue a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia. “Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, queremos que este aporte llegue a quienes hoy más lo necesitan”, expresó.

James Rodríguez añadió que el objetivo es que el dinero llegue a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia - crédito @jamesdrodriguez/X

El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó

El terremoto ocurrió el 10 de agosto de 2026 y tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Un mes después, las autoridades mantienen los registros de daños y personas afectadas en distintas zonas del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, con corte al 10 de septiembre de 2026.

El informe registra 298.791 familias afectadas y 466.345 personas afectadas. También consigna 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.

En el apartado general sobre afectación a la población, la Ungrd indicó que 364 personas fueron rescatadas. El bloque técnico sobre búsqueda y rescate, por su parte, registra 356 personas rescatadas, 259 cuerpos recuperados y 288 horas de trabajo durante 12 días.

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Más de 201 mil viviendas presentaron averías

El balance de la Ungrd señala que 201.939 viviendas resultaron averiadas y 36.327 quedaron destruidas. Además, el reporte incluyó 6.047 edificios averiados y 758 colapsados.

La emergencia también dejó daños en 397 centros de salud, 4.316 establecimientos educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

La emergencia también dejó daños en 397 centros de salud, 4.316 establecimientos educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales - crédito Juan Felipe León/REUTERS

El Registro Único de Damnificados, plataforma que consolida la información proporcionada por los municipios y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, contabilizó 364.672 familias y 778.281 personas registradas.

Esa base también incluyó 84.856 viviendas habitables, 104.038 no habitables, 19.142 destruidas y 119.752 averiadas. La Ungrd señaló que estos datos permiten dimensionar los daños y orientar la atención a las familias afectadas.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el departamento y en todo el territorio nacional. El objetivo es generar información científica oportuna para comprender la evolución de los eventos registrados y sus efectos en las zonas afectadas.

Con corte al 10 de septiembre de 2026, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, informó que los equipos técnicos recorrieron más de 20 municipios y ciudades para evaluar las consecuencias del sismo principal. El balance incluye las labores desarrolladas durante el último mes.

El SGC identificó más de 300 réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4, con profundidades superiores a 70 kilómetros. También detectó un enjambre sísmico con más de 1.200 eventos a menos de 70 kilómetros de profundidad. Además, el análisis de imágenes satelitales permitió identificar 240 movimientos en masa, de los cuales 81 fueron reactivados por el terremoto.

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