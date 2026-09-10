Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20: esto necesita la ‘Tricolor’ para clasificar a octavos de final

Colombia quedó con 4 puntos en el Grupo E y llegará a la última fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 con opciones de clasificar a octavos de final - crédito FCF

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La selección Colombia femenina empató 0-0 ante Portugal en la segunda fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se juega en Polonia durante el mes de septiembre. El equipo dirigido por Carlos Paniagua terminó con 10 jugadoras por la expulsión al minuto 87 de Lina Arboleda.

El 0-0 en Lodz tuvo una figura decisiva: la arquera Nair Pina, responsable de sostener a Portugal en los momentos de mayor presión colombiana. Sus intervenciones evitaron que el equipo dirigido por Carlos Paniagua transformara en ventaja las ocasiones más claras del encuentro.

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Colombia mostró iniciativa desde el inicio, con Valerin Loboa y Maithé López como principales focos de ataque. Antes de los cinco minutos, Pina ya había intervenido para evitar el primer gol, mientras que Portugal respondió con un remate de Valente sin mayores complicaciones para Luisa Agudelo.

Valerin Loboa y Maithé López lideraron el ataque de Colombia femenina desde el inicio del partido ante Portugal - crédito FCF

Portugal también intentó con un tiro libre de Mafalda Mariano que se fue por encima del travesaño. Durante ese tramo, el conjunto europeo buscó instalarse en campo rival, mientras Colombia apostaba por una salida más reactiva y veloz, sobre todo a partir de Loboa.

En una de esas acciones, Joana Valente derribó a la atacante colombiana y terminó lesionada, por lo que debió dejar el campo para el ingreso de Rita Melo. Después del minuto 20, el equipo de Carlos Paniagua modificó su postura, adelantó la presión y empezó a buscar el error de su rival más arriba.

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Sintia volvió a intentarlo a los 85′ y esta vez fue el palo el que evitó el gol colombiano. Como ya le había ocurrido en la primera mitad, el equipo cerró mejor el partido que su rival, pero volvió a encontrarse con la resistencia de la guardameta portuguesa y con la falta de definición.

A los 88′, el VAR llamó a la jueza australiana Reibelt por una posible tarjeta roja para Lina Arboleda por una agresión sin pelota a una rival. La revisión terminó con la expulsión de la colombiana.

Colombia incluso perdiendo ante Corea del Norte podría confirmar su clasificación a octavos de final del Mundial 2026

Un remate de Sintia a los 85 minutos pegó en el palo y frustró otra llegada de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026 - crédito FCF

El Mundial Femenino Sub-20 2026 se jugará con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. La fase inicial definirá a 16 clasificados a octavos de final: avanzarán las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras, con un sistema de desempate para ordenar cada grupo y completar el cuadro de eliminación directa.

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La Tricolor quedó con 4 puntos, un resultado que la deja a un paso de la clasificación, aunque condicionó el cierre del Grupo E antes del duelo del domingo 13 de septiembre ante República de Corea. La Selección terminó segunda de su zona y llegará a la última fecha con margen para avanzar, incluso con la posibilidad de clasificar entre las mejores terceras, aunque su objetivo sigue siendo sellar el pase entre los dos primeros lugares.

La selección Colombia femenina empató 0-0 ante Portugal en la segunda fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 en Polonia - crédito FCF

Selección de Corea del Norte: 6 puntos / +6 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Selección Colombia: 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Selección de Portugal: 1 punto / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Selección de Costa Rica: 0 puntos / -6 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Con Corea del Norte clasificada, tras sumar seis puntos en dos partidos, la única manera de que Colombia arrebate el primer lugar a las vigentes campeonas es ganando, así sea por la mínima diferencia, en el próximo partido para llegar a siete unidades y dejar con seis a las asiáticas.

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En caso de empatar, la Tricolor llegará a cinco puntos siendo inalcanzable para Portugal, que de ganar ante Costa Rica en la última fecha sumaría máximo cuatro unidades. Perdiendo, Colombia quedaría con cuatro unidades, un empate en el otro partido del grupo le mantendrá su segundo lugar, mientras que, en caso de victoria de Portugal, deberá mirarse la diferencia de gol, que actualmente es de +2 para la Amarilla.

De caer a la tercera casilla del grupo, habrá que esperar cómo se desarrolla la fecha 3. Actualmente, Ghana, Estados Unidos, México y Portugal son los cuatro mejores terceros del Mundial Femenino Sub-20 2026.

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