Un joven murió tras caer en un campo minado en Tibú, Norte de Santander: otras dos personas también resultaron afectadas

Las víctimas cayeron este jueves en un sector de la vía hacia La Gabarra, mientras autoridades buscaban garantías para trasladar a los lesionados a Cúcuta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Tres jóvenes cayeron en un campo minado en Tibú, Norte de Santander y uno de ellos falleció este jueves 10 de septiembre de 2026.

Según información preliminar, los otros dos resultaron gravemente heridos y permanecían a la espera de un traslado a Cúcuta para recibir atención médica.

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El hecho ocurrió en la vía entre Tibú y el corregimiento de La Gabarra, en Norte de Santander. En esa zona se registran disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33.

En esa zona se registran disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33 - crédito AFP

El alto consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, confirmó que la explosión dejó una persona muerta y dos lesionadas. De acuerdo con la información recibida por las comunidades, uno de los heridos sería menor de edad.

Los dos heridos seguían en Tibú por las condiciones de seguridad

Los jóvenes no habían podido ser trasladados por vía terrestre hacia Cúcuta debido a la situación de orden público en el corredor vial. Niño señaló que existen riesgos para la misión médica y mencionó la presencia de retenes ilegales en la carretera entre Tibú y la capital departamental.

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“Hay dos gravemente heridos en el municipio de Tibú. Al parecer uno de ellos es menor de edad”, afirmó Niño en declaraciones a Blu Radio.

El funcionario pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario ante el uso de minas antipersona en la zona.

“Seguimos insistiendo en que se respete el Derecho Internacional Humanitario. Las minas antipersona son armas no convencionales que están prohibidas por la Convención de Ottawa”, manifestó el alto consejero de Paz a Blu Radio.

Información de María Camila Orozco indicó que los tres civiles cayeron en un campo minado que habría sido instalado por disidentes del Frente 33 de las Farc.

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Las autoridades departamentales, además, verificaban el reporte sobre una ambulancia que presuntamente fue retenida por integrantes de esa estructura armada.

Las autoridades departamentales, además, verificaban el reporte sobre una ambulancia que presuntamente fue retenida por integrantes de esa estructura armada - crédito AFP

“Al parecer también recibimos información que hay una ambulancia que se llevó el grupo de las disidencias del 33 de las FARC”, dijo Niño.

Las autoridades buscaban definir las condiciones de seguridad que permitieran la atención y el traslado de los dos heridos.

Recientemente, un soldado colombiano murió y otros dos resultaron heridos tras la explosión de una mina antipersona en Nariño. La patrulla verificaba una alerta por un supuesto artefacto explosivo ubicado sobre la carretera Panamericana, principal conexión vial del suroeste de Colombia.

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La víctima fue identificada como José Manuel López Villada, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá. El Ejército indicó que el soldado profesional sufrió heridas mortales al ingresar a un sector minado próximo a Puente Mayo.

Según el comunicado oficial, los uniformados atendieron un reporte sobre la posible presencia de un dispositivo explosivo improvisado. Durante las tareas para confirmar la amenaza y neutralizarla, se activó el campo minado.

La institución señaló que los enfermeros de combate auxiliaron a los afectados de inmediato. “Enfermeros de combate atendieron al personal herido, sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional José Manuel López Villada”, expresó.

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Durante las tareas para confirmar la amenaza y neutralizarla, se activó el campo minado - crédito Colprensa

La fuerza atribuyó de forma preliminar los explosivos al frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc. La versión oficial sitúa a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, al frente de esa estructura.

Los dos militares heridos fueron evacuados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica. Las operaciones continúan en la zona para localizar otros explosivos y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la vía.

Las minas antipersona están prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997. Las Farc y grupos paramilitares las emplearon de forma frecuente en los años noventa. El Registro Único de Víctimas contabiliza más de 12.000 afectados. Tras el acuerdo de paz de 2017, aumentaron las labores de desminado.

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El domingo, Abelardo de la Espriella afirmó que siete miembros del EMC murieron en El Peñol, Nariño. También informó sobre cinco capturas durante esa ofensiva militar allí.