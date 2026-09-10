Boris Johnson, el ex primer ministro británico, quedó encantado con su viaje a Colombia: hasta buceó en Islas del Rosario

Johnson lució la camiseta de Atlético Nacional, uno de los equipos más tradicionales del fútbol profesional colombiano, y hasta se animó a jugar con la pelota en la sede deportiva del plantel antioqueño - crédito @juanmaelcielo/IG

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El exprimer ministro del Reino Unido Boris Johnson afirmó que Colombia “está en el camino correcto” y ha mostrado progresos.

El dirigente político que meses atrás le expresó su apoyo al hoy presidente Abelardo de la Espriella, habló con revista Semana luego de pasar un periodo conociendo varios de los destinos turísticos más visitados del país, entre ellos Islas del Rosario, y allí estuvo en el oceanario, recomendado por su amigo el expresidente Iván Duque.

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Tras recorrer Bogotá, Medellín, Guatapé y Cartagena junto a su familia, el exmandatario británico contó detalles de su viaje, la relación con Duque, el conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico, la política internacional y el brexit.

Johnson llegó al país invitado por el expresidente de Colombia, con quien mantiene una relación de amistad y con quien compartirá una actividad de fundación en Bogotá. El exjefe de Gobierno explicó que decidió viajar acompañado por su familia, pese a las dificultades logísticas que implicó organizar el desplazamiento con sus cuatro hijos.

“Estoy en Cartagena. Es absolutamente bellísimo”, dijo el político británico, quien señaló que había recibido la invitación de Duque desde hacía varios años para participar en un encuentro en la capital colombiana.

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Durante la entrevista, Johnson relató que visitó el Museo del Oro y el cerro de Monserrate en Bogotá. También estuvo en Guatapé, en Antioquia, y recorrió sectores de Medellín, donde destacó el arte urbano y la presencia de artistas callejeros.

Johnson visitó el oceanario ubicado en islas del Rosario - crédito @oceanarioislasdlrosario/IG

Johnson resaltó la gastronomía, la biodiversidad y los paisajes colombianos

El exprimer ministro comentó que una de las experiencias que más lo sorprendió fue la gastronomía local, en especial los quesos que probó a su llegada a Bogotá. “No tenía ni idea de que Colombia tenía un queso tan magnífico”, sostuvo.

Entre sus planes, Johnson mencionó una cena con el expresidente Duque y su familia en el restaurante Andrés carne de res, donde, según relató, hubo música y una serenata. Sobre su viaje a Guatapé, destacó el ascenso por las escaleras de la Piedra del Peñol y calificó el paisaje como uno de los recuerdos de su visita.

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Johnson dijo que Colombia tiene condiciones para fortalecer sus vínculos comerciales con el Reino Unido, y recordó el acuerdo comercial suscrito entre ambos países después de la salida británica de la Unión Europea y consideró que hay margen para aumentar el intercambio de productos agrícolas y servicios.

En su paso por Antioquia, Boris Johnson posó al lado de Antonio José Ardila, uno de los máximos directivos de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

“Podemos hacer muchísimo más con la agricultura, los productos y los servicios colombianos”, afirmó el exprimer ministro del Reino Unido, y planteó la necesidad de que existan vuelos directos entre Londres y Bogotá, luego de señalar que su itinerario incluyó una escala en Madrid.

El exmandatario británico puso el foco además en la biodiversidad colombiana y en la protección de la Amazonía. Aseguró que la conservación ambiental debe entenderse como una obligación moral, pero también como una oportunidad económica para el país.

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“Colombia es uno de los grandes santuarios naturales para la vida silvestre”, expresó Johnson, y de paso consideró que el país puede tener una participación relevante en la protección de los bosques y los ecosistemas ante la crisis climática.

El ex primer ministro evitó pronunciarse sobre el conflicto armado colombiano

Aunque habló sobre los grupos armados y los procesos de paz, Johnson evitó formular una recomendación concreta para Colombia, y añadió que sería equivocado comentar en profundidad una situación que, según reconoció, no conoce por completo.

El exjefe de Gobierno comparó el caso colombiano con la experiencia del Reino Unido frente al conflicto en Irlanda del Norte, y expuso que los acuerdos con el movimiento republicano irlandés permitieron el abandono de las armas, aunque también dejaron consecuencias relacionadas con la persistencia de estructuras vinculadas al crimen organizado.

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Johnson fue uno de los invitados del reconocido chef colombiano Juan Pablo Barrientos, propietario del restaurante El Cielo, uno de los más exclusivos del país, y que cuenta con sedes en EE. UU. - crédito @juanmaelcielo/IG

“En unos casos uno tiene que llegar al fin de una guerra a través de un pacto, sentándose todos sobre la misma mesa. En otros, la mejor opción sería simplemente suprimir a los terroristas e imponer la ley y el orden”, manifestó.

Johnson aclaró que no pretendía trasladar esa experiencia al caso colombiano. Sin embargo, sostuvo que percibió al país como un lugar seguro y pacífico durante su recorrido con su familia.

“Mi familia está aquí, tengo niños pequeños y hemos caminado libremente”, comentó el dirigente político, que más adelante agregó que Colombia enfrenta desafíos que deben resolver sus ciudadanos y sus autoridades, aunque insistió en que su impresión es positiva.

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El político británico también se refirió al narcotráfico y señaló que el problema de la cocaína requiere una discusión sobre la demanda en los países consumidores. Frente a esto, mencionó que en el Reino Unido esa sustancia se ha vuelto más común y expresó su rechazo al consumo de drogas.

Según Johnson, mientras haya mercados que demanden cocaína, Colombia y otros países productores seguirán enfrentando dificultades para controlar ese fenómeno. “Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, saca la viga del ojo propio”, dijo al citar un pasaje bíblico.

En otro momento de la charla, el exprimer ministro se refirió a la situación en Venezuela y relató un encuentro que mantuvo con Nicolás Maduro durante una misión diplomática. Johnson dijo que le pidió al entonces líder del régimen permitir elecciones competitivas y la participación de la dirigente opositora María Corina Machado.

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Johnson quedó fascinado con la calidad de los quesos que probó en Bogotá - créditos @oceanarioislasdlrosario/IG | Chris Radburn/Pool via REUTERS/File Photo | Colprensa

“No estoy lleno de lágrimas por lo que le sucedió a Maduro”, sentenció Johnson. No obstante, él detalló que cualquier cambio político en Venezuela debería traducirse en mejoras para la población y en avances hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos.

Consultado por el papel de la prensa, el dirigente político destacó la importancia del periodismo frente a las presiones políticas y sociales. Dijo que los comunicadores son necesarios para informar y cuestionar a quienes ejercen el poder.

“Si las personas no pueden decir lo que piensan, no tendremos cambios ni mejoras”, señaló Johnson, que también alertó sobre los efectos de los algoritmos de las redes sociales, que, según explicó, refuerzan prejuicios y contribuyen a la polarización.

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Al referirse al presidente Abelardo de la Espriella, Johnson dijo que su consejo sería impulsar medidas útiles para la población, con énfasis en infraestructura y educación. En este punto, él contó que esa fue una recomendación que recibió de la reina Isabel II durante su etapa como primer ministro.

“Que él encuentre las cosas que sean útiles, que le dé esperanza a la gente mostrando los beneficios prácticos de su Gobierno”, concluyó el exprimer ministro al desearle lo mejor a De la Espriella en su gestión.