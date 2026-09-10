Agarrón entre Claudia López y Vicky Dávila tras encuentro con Gustavo Petro: “¿Reapareció meme Dávila?"

Vicky Dávila cuestionó en X a Claudia López por su acercamiento con Gustavo Petro - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Un fuerte agarrón se vivió en redes tras la publicación del expresidente Gustavo Petro en la que reveló el encuentro con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pese a los fuertes encontrones que protagonizaron ambos políticos durante los meses pasados.

De hecho, el polémico encuentro fue centro de críticas desde distintos sectores del país, pues la exmandataria distrital se había desligado del proyecto político desde antes de iniciar su campaña hacia la Presidencia de la República 2026.

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Uno de los mensajes provino de la entonces precandidata Vicky Dávila que, a través de su cuenta de X, se despachó en reparos contra López por el encuentro, además de advertir sobre una supuesta traición a su electorado.

“Claudia, “Camaleona”, López, regresó a donde Petro. ¡Les advertí! Tanto que habló, y véanla. Y Petro, abrazando la “traición”… el Diablo los crea y ellos se juntan", señaló Vicky Dávila.

Claudia López respondió a Vicky Dávila en X tras los cuestionamientos por la reunión con Gustavo Petro - crédito X

Sin embargo, la exalcaldesa no tardó en responder a las críticas de la también periodista, haciendo alusión a todas las imágenes caricaturescas que han hecho en referencia a Dávila y sus posturas políticas.

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“¿Reapareció meme Dávila?”, escribió Claudia López en su cuenta de X.

Entretanto, el encuentro entre Gustavo Petro y Claudia López abrió una etapa de diálogo entre dos dirigentes que acumularon años de disputas públicas. La reunión privada se celebró en Bogotá el 10 de septiembre y dejó sobre la mesa una posible coordinación electoral de sus sectores para las elecciones regionales de 2027.

La cita tuvo lugar en la casa del exsenador Gustavo Bolívar. El exmandatario difundió una fotografía junto a la exalcaldesa de Bogotá y presentó el acercamiento como un llamado a la unidad frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Petro y López hablaron de sus diferencias, de la necesidad de reconstruir la confianza y de una eventual alianza política para los comicios regionales. El diálogo todavía está en una fase inicial, pero ambos plantearon la continuidad de los contactos entre sus movimientos y otros sectores de la izquierda y del Partido Verde.

Gustavo Petro reveló en redes un encuentro con Claudia López y desató un fuerte cruce de reacciones - crédito @petrogustavo/X

El expresidente definió el encuentro como un primer paso para articular a los sectores que se oponen al actual Gobierno. En su publicación, escribió: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

Su mensaje incluyó una convocatoria a sectores verdes que respaldaron la campaña presidencial de Iván Cepeda. El exjefe de Estado planteó que esas fuerzas deben prepararse para reemplazar a un Gobierno que calificó de extranjero e incapaz.

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La propuesta se produce mientras el Pacto Histórico se ubica en la oposición. A la vez, el espacio político de López, vinculado al Partido Verde, buscó una posición de independencia.

Claudia López pidió terminar con los señalamientos

La exalcaldesa afirmó que el acercamiento no implica dejar atrás de inmediato los desacuerdos. “No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos”, señaló.

El encuentro entre Gustavo Petro y Claudia López reavivó las tensiones tras los encontrones políticos de los últimos meses - crédito @petrogustavo/X

López reclamó el fin de los ataques que, según dijo, se dirigieron durante años contra ella y contra Angélica. Afirmó que ese ambiente de sectarismo y señalamientos infundados solo benefició a sectores de derecha, a los que calificó de mafiosos y fascistas.

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La dirigente admitió que el acercamiento despierta reacciones distintas entre sus seguidores y críticos. “Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos”, expresó al describir el estado de las conversaciones.

El encuentro también tuvo como coincidencia la crítica de ambos al rumbo político del presidente De la Espriella. Esa oposición común aparece como el punto de partida para una alianza que todavía no tiene acuerdos públicos sobre candidaturas o estructuras territoriales.

La disputa entre Petro y López tuvo uno de sus principales episodios en la Primera Línea del Metro de Bogotá. La entonces alcaldesa decidió conservar el trazado elevado contratado durante la administración de Enrique Peñalosa.

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Gustavo Petro y Claudia López retomaron el diálogo tras años de confrontaciones públicas y políticas, con la mira puesta en una posible alianza de sus sectores para las elecciones regionales de 2027 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@petrogustavo/X

Petro, que entonces era senador, buscó detener la obra para promover una alternativa subterránea. López rechazó esa posibilidad con el argumento de que la ciudad no podía aplazar otra vez el proyecto.

La diferencia también afectó los intentos de acuerdo político antes de las elecciones locales de 2019. El conflicto se profundizó cuando Petro llegó a la Presidencia en 2022 y volvió a cuestionar el contrato ya firmado.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario presionó al consorcio chino y a la Alcaldía para soterrar el tramo de la avenida Caracas. Consideraba que la estructura elevada afectaría el entorno urbano del centro de Bogotá.

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En sus cuestionamientos, Petro llamó “chambonada” al diseño elevado. También sostuvo que las tres generaciones siguientes maldecirían la decisión si el proyecto avanzaba con ese formato y definió la obra como un “esperpento”.

López defendió la vigencia jurídica del contrato y pidió que el presidente no insistiera con modificaciones. La exalcaldesa sostuvo que el metro “no tiene reversa” y que a Bogotá “se le respeta”.