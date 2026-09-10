Capturan al hombre vinculado al crimen de su esposa y su hija en la vía al Llano: Gobernador de Cundinamarca reveló los detalles

Dionnys Fonseca, de 44 años, oriundo del Cesar, trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional, mientras la Fiscalía de Cundinamarca asumió la investigación - crédito @JorgeEmilioRey/X

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La Policía de Cundinamarca capturó en la vía Bogotá-Villavicencio a Dionnys Fonseca, un hombre de 44 años investigado por las muertes de su esposa y su hija menor de edad.

Los cuerpos de ambas fueron encontrados dentro del vehículo que conducía, a la altura del kilómetro 17+300, en el sector de Chipaque.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el hallazgo ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre, luego de que personal de la concesión vial solicitara una inspección ante el comportamiento que consideró sospechoso.

Los homicidios habrían sucedido el lunes 7 de septiembre en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, según las primeras investigaciones. Dos días después, el conductor fue detenido mientras transitaba por el corredor que comunica a la capital con Villavicencio y quedó bajo custodia de las autoridades.

Encuentran una mujer y una niña muertas dentro de un carro en vía al Llano - crédito Coviandina

Jorge Emilio Rey relató que el procedimiento comenzó cerca de las 9:00 p. m. “Anoche a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá-Villavicencio”, aseguró el gobernador.

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El mandatario señaló que los agentes abordaron el automóvil después de recibir la alerta de la concesión. Allí encontraron a las dos víctimas sin vida y al conductor, quien fue capturado en el lugar.

Rey afirmó que el detenido era el padre de la niña y esposo de la mujer fallecida. Las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La Fiscalía Seccional de Cundinamarca asumió el caso para determinar las circunstancias, los responsables y los móviles de las muertes. La investigación también busca establecer el recorrido que realizó el detenido antes de llegar a la vía al Llano.

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Jorge Emilio Rey anunció la captura en la vía al Llano de un hombre investigado por el asesinato de su esposa y su hija menor de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades investigan un recorrido previo por Caldas y Cundinamarca

Las versiones iniciales indican que, tras el presunto crimen en Usme, Fonseca habría viajado hasta La Dorada, en Caldas. Luego habría regresado hacia el centro del país y tomado nuevamente la carretera a Villavicencio.

La información entregada por las autoridades señala que Fonseca es oriundo del Cesar, trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional. Su situación judicial quedó en manos de la Fiscalía.

El caso también es investigado bajo otra secuencia preliminar: agentes de Tránsito y Transporte habrían intentado detener el vehículo, pero el conductor no habría acatado la orden y continuó hacia Villavicencio.

El periodista Edwin Porras del Ojo de la Noche describió esa versión: “Las autoridades, al parecer, persiguieron a un hombre que hizo caso omiso al paro de varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca”.

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Porras añadió que, después del seguimiento, los policías verificaron el vehículo. “Al verificar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer y una menor de edad”, indicó.

Los agentes interceptaron al conductor algunos kilómetros más adelante, de acuerdo con ese relato. Los uniformados que acudieron al punto mantuvieron bajo custodia al presunto responsable mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Coviandina cerró el tránsito por las diligencias judiciales

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) confirmó una restricción total del tráfico en el sector donde se realizó la inspección. La medida se aplicó para permitir el trabajo de los investigadores y el levantamiento de los cuerpos.

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“Autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial”, informó la empresa en sus redes sociales.

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Coviandina indicó que al lugar acudió personal de la Unidad de Criminalística. El equipo efectuó la revisión de la escena y las actuaciones requeridas dentro del vehículo.

La investigación deberá aclarar cómo ocurrieron las muertes, cuándo fueron trasladados los cuerpos y cuál habría sido el destino final del recorrido. También se busca precisar las circunstancias que llevaron a la intervención policial en la carretera.